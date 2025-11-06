El socialista demócrata Zohran Mamdani ganó este martes la elección para la alcaldía de Nueva York. El dirigente, de 34 años, se convierte con su victoria en el primer musulmán y surasiático en ocupar el cargo en la historia de la ciudad. Su perfil político está marcado por una historia familiar de migración y un rápido ascenso que desafió a la estructura de poder tradicional.

Quién es a Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani es un político socialista demócrata de 34 años, nacido en Kampala, Uganda, y primer alcalde musulmán y surasiático de la ciudad. Su victoria el martes 4 de noviembre lo posiciona también como el mandatario más joven de Nueva York en más de un siglo. Vivió en la capital ugandesa hasta que el trabajo de su padre llevó a la familia a Sudáfrica y, finalmente, a Estados Unidos. Se estableció en la ciudad de Nueva York a los siete años.

El nuevo alcalde de Nueva York nació en Kampala, Uganda, y se estableció en la ciudad a los siete años Smg� - SMG via ZUMA Press Wire�

Una familia de académicos y cineastas

El entorno familiar del nuevo alcalde está compuesto por figuras de renombre internacional. Sus padres se conocieron en Kampala a fines de la década de 1980. Su madre es Mira Nair, una cineasta india de 67 años nominada al Oscar a Mejor Película Internacional en 1989 por su obra Salaam Bombay!

Entre sus producciones más reconocidas figuran Monsoon Wedding y The Namesake, con proyectos recientes para plataformas como Disney y Netflix. Nair, nacida en Rourkela, India, estudió en la Universidad de Delhi y luego obtuvo una licenciatura en Harvard en 1979. Durante la campaña, participó activamente, desde el contacto puerta a puerta hasta la preparación de comida típica de su país para el equipo de su hijo.

Su padre, Mahmoud Mamdani, es un académico ugandés de 79 años especializado en historia y política africana. Actualmente, es profesor de asuntos internacionales y antropología en la Universidad de Columbia, donde ocupa el cargo de profesor Herbert Lehman. Obtuvo su doctorado en Harvard en 1974.

Su padre, Mahmoud Mamdani, es un reconocido profesor de historia y política africana en la Universidad de Columbia Yuki Iwamura� - AP�

Sus publicaciones, que incluyen ensayos en revistas como New Left Review y London Review of Books, analizan el colonialismo, la Guerra Fría y los derechos humanos en África. Las revistas Foreign Policy y Prospect lo incluyeron en 2008 entre los 20 intelectuales públicos más influyentes del mundo. La familia mantiene una residencia en Manhattan y otra en Kampala.

Mamdani logra un triunfo histórico en Nueva York

El sorpresivo ascenso político: de un 1% de intención de voto a la alcaldía

La trayectoria de Mamdani hacia la alcaldía fue asombrosa. A principios de año, su intención de voto era de apenas un 1% y su propio equipo estimaba sus probabilidades de ganar en solo un 3%. Su principal desafío era hacerse notar frente a figuras como el exalcalde Eric Adams y el exgobernador Andrew Cuomo. La estrategia de campaña fue poco convencional.

Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo en las primarias del partido demócrata ALEXI J. ROSENFELD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En lugar de vender artículos promocionales, organizó eventos como búsquedas del tesoro y torneos de fútbol para atraer a miles de simpatizantes y voluntarios. La victoria en las primarias demócratas de junio contra Cuomo fue fulminante y sorprendió incluso a su círculo íntimo. Tras el triunfo, debió reorganizar su equipo y enfrentar la resistencia del establishment de la ciudad.

