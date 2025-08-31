Adiós a Rafiki: la actriz más longeva de “El Rey León” se retira de Broadway este domingo 31 de agosto de 2025

Este domingo 31 de agosto marcará un momento histórico en Broadway. La actriz Tshidi Manye, que durante más de dos décadas dio vida a Rafiki en el musical El Rey León, se despedirá de Broadway. Tras más de 9000 funciones, dejará el papel que la consagró como la intérprete más longeva de este icónico personaje.

La impresionante historia de Tshidi Manye en El Rey León

El camino de Manye hasta Rafiki no fue sencillo. En la década de 1990, se presentó en una audición para el musical de El Rey León en Johannesburgo, en Sudáfrica, su país natal. Fue a las pruebas junto a una amiga y ambas quedaron fuera del elenco. Con la esperanza de tener otra oportunidad, ayunó durante siete días y rezó intensamente. “Sin comida, solo agua. Orando como si no fuera asunto de nadie", le contó a The New York Times. Otra vez fue rechazada.

Así se prepara para ser Rafiki

Desilusionada, juró no volver a intentarlo. Sin embargo, un colega la convenció de presentarse a las audiciones por tercera vez. Esa decisión cambió su destino para siempre. La eligieron para el papel de Rafiki, el mandril chamán que presenta al recién nacido Simba desde lo alto de una roca ante el resto de los animales en una icónica escena de la película de Disney, que luego se convirtió en un exitoso musical de Broadway.

Más de dos décadas en el mismo papel: “Me estaba divirtiendo”

La primera vez que Manye encarnó al chamán mandril fue en 2000 en la producción de Toronto, Canadá. Desde entonces, Rafiki se transformó en su sello artístico. Siete años después, se unió a la compañía de Broadway y desde ese momento consolidó una trayectoria sin precedentes: entre las 30 producciones montadas en distintas ciudades del mundo, ninguna actriz permaneció tanto tiempo en el papel como ella.

En las más de 9000 funciones de El Rey León, Manye se dio grandes gustos. “Quizás poca gente pueda decir que actuó para George Bush, Michelle Obama y Jennifer López”, contó con orgullo a ABC7

Tshidi Manye interpreta "El círculo de la vida"

A pesar de llevar 25 años en el mismo papel, la artista señaló que nunca se aburrió: “No estaba cansada. Creo que me estaba divirtiendo demasiado”.

Para ella, el elenco de El Rey León se convirtió en su segunda familia. “Con algunos de ellos conectas de tal manera que se convierten en tus propios hijos, porque esto ya es una familia. No los veo como mis colegas, sino como mis hermanos y hermanas”, agregó.

El impacto de El Rey León en su vida y en la de su familia

Manye explicó que actuar en este musical no solo cambió su vida profesional, sino también la de sus seres queridos. “Pude ayudar a mis sobrinos a terminar la escuela, la universidad”, dijo. La actriz contó que cuando era niña, en Sudáfrica, jamás creyó que pudiera dedicarse a su pasión: “Trabajar en teatro ni siquiera se consideraba una carrera”.

“Ni en sueños imaginaba que llegaría aquí. Cambió mi forma de vida, la de mis hermanos, la de mi familia, la de todos”, resaltó.

El final de una etapa y el regreso a casa

Tras un cuarto de siglo en el mismo papel, Manye decidió cerrar esta etapa y mirar hacia adelante. Por ello, este domingo 31 de agosto será la última vez que se ponga en la piel de Rafiki sobre el escenario del Teatro Minskoff, de Nueva York.

Ya tiene planes para su futuro. “Lo primero que pensé fue: ‘Tengo que ir a Sudáfrica’. Esto me ha dado la oportunidad de volver a casa y estar con mi familia de nuevo”, dijo.

El elenco de "El Rey León", en el Teatro Minskoff Charles Sykes - Invision

Aunque se retire del escenario, ella misma reconoció que el musical seguirá siendo parte de su vida: “Nunca dejas El Rey León”. En este sentido, no descarta regresar si en el futuro la vuelven a convocar.

El Rey León: un musical sin precedentes

La producción de Disney debutó en Broadway en 1997 y se convirtió en el musical más taquillero de la historia, con más de 10.900 funciones y seis premios Tony en 1998, incluido el de Mejor Musical. Julie Taymor, la directora y creadora del diseño de vestuario y máscaras, fue la primera mujer en ganar un Tony por la dirección de un musical.

Con más de 70 premios internacionales, una recaudación global récord y la incorporación de canciones de Elton John, Tim Rice, Hans Zimmer y Lebo M, El Rey León marcó un hito en la industria teatral.