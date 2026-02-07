Alerta del DMV para conductores no residentes: pueden perder el “privilegio” de manejar en Nueva York

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York administra licencias de conducir, permisos de aprendizaje e identificaciones oficiales, incluso para personas que no son residentes permanentes. Dentro de sus facultades se encuentra la de autorizar o retirar el derecho a manejar en el territorio estatal, independientemente de que la licencia física haya sido emitida por otra jurisdicción.

Qué es el privilegio de conducir en Nueva York y cuándo el DMV puede retirarlo

Tener una licencia válida de otra jurisdicción no garantiza automáticamente la posibilidad de manejar en Nueva York sin restricciones. El DMV puede suspender o revocar el llamado “privilegio de conducir”, que es la autorización legal para operar un vehículo dentro del estado, aun cuando el documento original continúe vigente en el lugar donde fue emitido.

El DMV de Nueva York gestiona licencias, permisos e identificaciones para conductores no residentes Facebook NYPD

Cuando la agencia estatal impone una sanción, la persona queda legalmente impedida de manejar dentro del estado. La prohibición se limita al territorio neoyorquino, pero su incumplimiento puede agravar su situación legal.

Las medidas que adopta el DMV, según detalla el organismo en su sitio web oficial, pueden ser temporales o definitivas, según la gravedad del caso. La agencia aplica dos tipos principales de sanciones:

Suspensión : implica que el derecho queda retirado por un tiempo determinado o hasta que el conductor cumpla con un requisito específico. Puede tratarse de una pausa con fecha de finalización definida o de una suspensión indefinida, que se mantiene vigente hasta que se pague una multa, se responda a una infracción o se complete un trámite exigido.

: implica que el derecho queda retirado por un tiempo determinado o hasta que el conductor cumpla con un requisito específico. Puede tratarse de una pausa con fecha de finalización definida o de una suspensión indefinida, que se mantiene vigente hasta que se pague una multa, se responda a una infracción o se complete un trámite exigido. Revocación: en este caso, el privilegio de conducir queda cancelado por completo. Una vez cumplido el período de cancelación, el derecho no se restablece automáticamente. La persona debe solicitar de manera expresa la aprobación del DMV para volver a manejar en Nueva York.

El incumplimiento de leyes de seguro, tráfico o alcohol resulta en la suspensión o revocación del derecho a conducir Archivo

Por qué el DMV puede suspender o revocar el privilegio de conducir

El DMV puede suspender o revocar el privilegio de conducir por múltiples razones. Entre las más habituales se encuentran:

Infracciones de tránsito reiteradas, como acumular 11 o más puntos en un período de 18 meses.

Cometer violaciones consideradas graves por la normativa estatal.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas o negarse a realizar una prueba química puede derivar en la pérdida inmediata del privilegio para manejar.

Operar un vehículo sin la cobertura mínima de responsabilidad civil exigida por la ley de Nueva York conlleva sanciones administrativas y económicas.

El incumplimiento de multas de tránsito o la falta de pago de las evaluaciones de responsabilidad del conductor.

De acuerdo con una guía del DMV, una vez que el derecho fue suspendido o revocado, manejar en Nueva York se considera un acto ilegal. Esta conducta se tipifica como Operación Agravada Sin Licencia (AUO, por sus siglas en inglés), una infracción que puede acarrear multas elevadas, recargos obligatorios e incluso penas de prisión, según la gravedad y la reincidencia.

Conducir en Nueva York con un privilegio suspendido o revocado se considera Operación Agravada Sin Licencia (AUO), lo cual conlleva multas Pexels

Cómo recuperar el privilegio de conducir en Nueva York paso a paso

Los conductores no residentes que hayan perdido el privilegio de manejar pueden solicitar su restauración una vez cumplido el período de suspensión o revocación. El proceso no es automático y exige una gestión formal ante el DMV.

El primer paso consiste en enviar una solicitud por escrito al Driver Improvement Bureau del DMV de Nueva York. La correspondencia debe dirigirse a:

Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York, Oficina de Mejora del Conductor, 6 Empire State Plaza, Albany, NY 12228.

Además de la solicitud, se debe abonar una tarifa de procesamiento de US$100. Antes de que el DMV evalúe el pedido, el conductor debe haber pagado todas las penalidades civiles pendientes, incluidas las relacionadas con falta de seguro o negativa a pruebas químicas. El organismo enviará una notificación oficial con instrucciones específicas según cada caso.