Adiós Ron DeSantis: cuáles son los requisitos vigentes para ser gobernador de Florida en 2026

La política de Florida se encamina hacia un nuevo ciclo. Con la mirada puesta en las elecciones de 2026 y con la imposibilidad constitucional de que Ron DeSantis vaya en busca de la reeleección, la carta magna estatal define quiénes pueden aspirar al cargo y cuáles son los límites temporales.

Edad, residencia y condición de elector: las exigencias básicas para ser gobernador de Florida

La Constitución de Florida fija condiciones personales mínimas que cualquier aspirante debe cumplir para poder ser electo gobernador. Estas exigencias buscan garantizar un vínculo real y sostenido con el Estado Soleado.

Un candidato a gobernador de Florida tiene que tener al menos 30 años de edad al momento de asumir, ser elector del estado y haber residido durante los siete años inmediatamente anteriores al comicio

Entre los requisitos formales se destacan:

Tener al menos 30 años de edad al momento de asumir el cargo

Ser elector del estado de Florida

Haber residido en Florida durante los siete años inmediatamente anteriores a la elección

Estas condiciones no solo aplican al gobernador, sino también al vicegobernador y a los miembros del gabinete. De esta manera, el texto constitucional asegura que quienes integren el Poder Ejecutivo tengan experiencia, arraigo territorial y derechos políticos plenos dentro del Estado Soleado.

La Constitución de Florida también describe con precisión el alcance del cargo. El gobernador es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo del estado. Esto implica una responsabilidad amplia que va desde la conducción política hasta la administración cotidiana.

Según el Artículo IV de la Constitución de Florida, el gobernador es el comandante en jefe de todas las fuerzas militares estatales que no estén al servicio activo de los Estados Unidos. Asimismo, debe garantizar que las leyes se ejecuten fielmente y tiene la potestad de comisionar a todos los funcionarios estatales y de los condados. Además, actúa como principal responsable de la planificación y el presupuesto de Florida.

Límite a la reelección: cuántos años se puede gobernar Florida

Uno de los puntos más relevantes de cara a 2026 es el límite a la reelección. La Constitución de Florida establece una restricción clara para evitar la permanencia prolongada en el poder.

Florida tiene límites de reelección consecutiva, es por esto que Ron DeSantis no puede presentarse Madison Willis - Rapid City Journal

El texto indica que ninguna persona que haya servido como gobernador o gobernador interino por más de seis años en dos mandatos consecutivos puede ser elegida para el período siguiente. Este punto es central para entender por qué figuras como Ron DeSantis no pueden continuar en el cargo más allá de los plazos establecidos, aun cuando mantengan respaldo político.

La norma constitucional no prohíbe volver a postularse de manera absoluta, pero sí impide hacerlo de forma inmediata si se supera ese umbral temporal. De este modo, el sistema busca un equilibrio entre continuidad política y alternancia democrática.

Cómo se elige al gobernador y al vicegobernador de Florida

El mecanismo electoral también está definido de manera detallada en la Constitución. El gobernador y el vicegobernador son elegidos en un comicio general estatal que se celebra en años pares que no sean múltiplos de cuatro. El mandato dura cuatro años y comienza el primer martes posterior al primer lunes de enero siguiente a la elección.

En las primarias, los candidatos a gobernador pueden presentarse en solitario, pero para las generales deben integrar un binomio Freepik

Un aspecto distintivo del sistema de Florida es la candidatura conjunta. En las elecciones primarias, quienes aspiran a la gobernación pueden presentarse sin compañero de fórmula. Sin embargo, en la elección general, todos los candidatos deben integrar un binomio gobernador–vicegobernador, de modo que el votante emite un solo voto para ambos cargos.