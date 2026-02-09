Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, lunes 9 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señala que la jornada de este lunes 9 de febrero contará con un incremento de nubes y registrará temperaturas máximas de 27ºF (-2,7ºC). En medio de la ola de frío que afecta a la ciudad de Nueva York, el clima continúa sin dar un alivio.

Para esta noche, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que los termómetros alcanzarán temperaturas mínimas de 16ºF (-8,8ºC).