Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, lunes 9 de febrero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Consulado sobre ruedas: dónde pueden tramitar el pasaporte los mexicanos en Nueva York esta semana
El Consulado General de México en Nueva York detalló cuáles serán los servicios sobre ruedas disponibles para esta semana, del 10 al 14 de febrero. Las dos ubicaciones disponibles para tramitar el pasaporte, la credencial para votar (INE), el registro de nacimiento o la matrícula consular son:
- Staten Island: en La Colmena, 88 Canal St., de 9 a 13.30 hs (hora local).
- Brooklyn: en Brooklyn Public Library-Sunset Park, 5108 4th Ave., de 10 a 14.30 hs.
Clima en Nueva York: el pronóstico del lunes 9 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señala que la jornada de este lunes 9 de febrero contará con un incremento de nubes y registrará temperaturas máximas de 27ºF (-2,7ºC). En medio de la ola de frío que afecta a la ciudad de Nueva York, el clima continúa sin dar un alivio.
Para esta noche, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que los termómetros alcanzarán temperaturas mínimas de 16ºF (-8,8ºC).
Noticias en vivo de Nueva York
