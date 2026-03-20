Adiós Nueva York: tenían una buena vida en la ciudad, pero lo dejaron todo por irse a un pequeño pueblo

Una pareja llegó a Nueva York con la ilusión de comenzar una nueva etapa. Allí, esperaban desarrollar su vida y encontrar el entorno que imaginaban para su futuro. Sin embargo, el nacimiento de su primer hijo modificó ese plan. En un artículo, Zachary Fox explica por qué junto a su esposa, Liv, debieron revisar su estilo de vida y qué factores influyeron en la decisión de dejar la ciudad para instalarse cerca de la familia de su esposa.

El sueño de construir comunidad en Nueva York y el nacimiento de su hijo que cambió las prioridades

Fox contó en Business Insider que dos años antes del nacimiento de su hijo se mudaron a la ciudad de Nueva York para “sumergirse en la ciudad que nunca duerme”.

La posibilidad de mudarse surgió cuando apareció una casa cerca de la familia de su esposa en Delaware Instagram zfox23

La pareja vendió su casa en los suburbios de Maryland y se trasladó a un departamento en la Gran Manzana. Todo el proceso de mudanza se concretó en apenas seis semanas.

El joven periodista recordó que imaginaban construir una vida rodeada de “la comunidad y las oportunidades” que creían encontrar en ese nuevo destino.

Sin embargo, la llegada de su primer hijo transformó por completo su rutina. Ambos pasaron a asumir la crianza de forma permanente, una etapa que los llevó a replantear el futuro de la familia.

Fox explicó que ya no podían permitirse “vivir en la ciudad de Nueva York” y, al mismo tiempo, mantener el “estilo de vida que deseaban”.

La oportunidad de mudarse de Nueva York a Delaware

La posibilidad de mudarse surgió cuando apareció una casa en el barrio donde viven los padres de Liv, en Delaware.

El joven estadounidense comentó que su esposa deseaba vivir cerca de su familia. Él dudó al principio, porque el cambio implicaba dejar la vida en Nueva York.

Sin embargo, las visitas de su suegra influyeron en su decisión. Fox relató que cada vez que la madre de su esposa viajaba a la ciudad para ayudarlos con el cuidado del niño, él se sentía “descansado y contenido”.

En ese contexto, identificó tres motivos para aceptar la mudanza:

Apoyo familiar cercano

Menor presión económica

Un entorno más tranquilo para criar a su hijo

Finalmente, la familia compró la casa en Delaware después del primer cumpleaños del niño.

El autor del artículo de Business Insider relató que ese nuevo cambio modificó su forma de pensar la comunidad. Ahora, valora más la cercanía de la red familiar. “Quizás ese universo idealizado sea en realidad este”, concluyó.

A su vez, destacó la relación cotidiana con sus suegros. Según escribió, la “política de puertas abiertas” que mantienen con ellos forma parte de ese nuevo proyecto de vida.

Muchos residentes dejan Nueva York, pero la migración internacional compensa parte de esa salida

Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 2025 analizados por Bloomberg muestran que muchas personas dejan Nueva York en busca de viviendas más accesibles y ciudades más pequeñas.

En ese sentido, más de un millón de residentes abandonaron el área metropolitana desde el inicio de la pandemia.

La salida de residentes de Nueva York forma parte de una tendencia registrada desde la pandemia Tripadvisor

Sin embargo, ese movimiento se compensa en parte con la llegada de nuevos migrantes desde el exterior. Las estimaciones del organismo indican que los arribos internacionales crecieron un 21% el último año y superan las 525 mil personas desde mediados de 2020.

A pesar de la salida de residentes hacia otras regiones del país, la ciudad volvió a registrar un crecimiento. Entre mediados de 2023 y 2024, la población aumentó alrededor de un 1%.