Advertencia de Kathy Hochul en Nueva York: el fenómeno climático que se acerca para el Día de Acción de Gracias

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una advertencia por un fenómeno climático que se presentará durante el Día de Acción de Gracias. En específico, se trata de la llegada de nieve por “efecto lago” que podría afectar a los viajeros durante Thanksgiving.

La advertencia de Kathy Hochul por el fenómeno invernal que llegará a Nueva York

De cara a los viajes por el fin de semana extendido, Hochul compartió un comunicado oficial para instar a la población a tomar precauciones por el pronóstico de nevadas por “efecto lago”. Este fenómeno impactará en oeste y el centro del estado, así como también al valle Mohawk y a la región norte de EE.UU. a partir del miércoles y hasta el sábado 29 de noviembre.

Los viajes durante el feriado de Acción de Gracias son los más concurridos del año y las condiciones de nieve pueden aumentar los riesgos, según Hochul Fotomontaje: Canva e imagen creada con Grok IA

En esa línea, la mandataria estatal subrayó que las personas que viajen en el feriado deben prever tiempo adicional para llegar a sus destinos, al tiempo que recomendó evitar desplazarse durante condiciones climáticas severas.

Se espera que las nevadas comiencen el miércoles por la noche y alcancen su punto máximo entre el jueves (en el Día de Acción de Gracias) y el viernes.

La nieve por efecto lago que afectará a la región se genera cuando el aire frío se desplaza sobre las aguas cálidas, lo que forma estrechas bandas de nubes de nieve, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

“El Día de Acción de Gracias es la época de mayor afluencia de viajeros del año. Ante la llegada de la nieve por efecto lago a nuestros planes navideños, insto a los neoyorquinos a ser precavidos, reservando tiempo adicional para viajar y estando atentos a las actualizaciones meteorológicas”, declaró Hochul en el comunicado.

Consejos de Kathy Hochul para enfrentar el clima severo por nevadas en Nueva York

La oficina de la gobernadora compartió una serie de recomendaciones para las personas que deban conducir un vehículo durante el feriado:

Monitorear el pronóstico para el área local y las zonas a las que la persona deba viajar.

Evitar viajes innecesarios.

Confirmar que en el auto haya equipo de supervivencia, como mantas, una pala, una linterna y baterías adicionales, ropa de abrigo y un juego de cadenas para neumáticos, entre otros.

Mantener siempre cargado el teléfono celular u otro dispositivo de comunicación.

Chequear que el vehículo esté libre de hielo y nieve antes de comenzar el viaje.

Planificar las paradas y mantener una mayor distancia entre los vehículos. Siempre adaptar la velocidad a la carretera y a las condiciones meteorológicas.

Prestar atención a los vehículos quitanieves: viajan a velocidades de hasta 35 millas por hora y tienen una visibilidad limitada. Además, la nieve que sale por detrás de la máquina puede reducir considerablemente la visibilidad. Se recomienda no adelantarlas ni seguirlas demasiado cerca.

Los conductores no deben intentar adelantar a las quitanieves ni seguirlas demasiado de cerca. El lugar más seguro para conducir es bastante detrás de las quitanieves.

Las autoridades proyectan que 5,5 millones de vehículos utilizarán los puentes y túneles de Nueva York durante el período de viajes por el Día de Acción de Gracias Zakhar Mar - Shutterstock

Récord de viajeros en el día de Acción de Gracias

En un comunicado de prensa, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) adelantó que proyecta que 81,8 millones de personas se trasladen al menos 80 kilómetros desde su hogar durante el período festivo del martes 25 de noviembre al lunes 1° de diciembre. Al menos 73 millones lo harán en auto, lo que representa casi el 90% del total.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Nueva York señaló que se espera que un récord de 8,8 millones de personas utilicen los aeropuertos y cruces durante el feriado federal. Por este motivo, anunció que suspendió las obras viales no urgentes en los cruces vehiculares desde el miércoles 26 de noviembre al lunes 1° de diciembre.