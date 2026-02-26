Alerta conductores: el fenómeno que empieza a aparecer en las carreteras de Nueva York ante la ola de frío que no cesa

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una Declaración Meteorológica Especial tras detectar la formación de hielo negro (black ice) en distintas zonas de Nueva York durante las primeras horas del jueves 26 de febrero de 2026. La agencia alertó a los conductores que circulan por carreteras, pero también a los peatones.

Alerta por la formación de hielo negro en las carreteras de Nueva York

El NWS informó que las temperaturas muy bajas combinadas con precipitaciones previas y deshielo nocturno generaron superficies extremadamente resbaladizas .

En mensajes difundidos por redes sociales, advirtió que tanto calzadas como aceras pueden presentar condiciones peligrosas incluso cuando aparentan estar secas.

Se activó una alerta oficial tras observarse áreas de Nueva York con hielo negro durante la mañana del jueves X @NWSNewYorkNY

“¡Precaución con la formación de hielo negro esta mañana!”, señaló el NWS en su cuenta de X. “¡Tenga cuidado, ya que las condiciones pueden estar resbaladizas!”, alertó.

El fenómeno coincide con una ola de frío que se mantiene desde días anteriores y que no muestra señales inmediatas de retroceso.

Regiones con mayor riesgo y condiciones observadas

Los reportes oficiales indicaron problemas especialmente en el Bajo Valle del Hudson y en el sur de Connecticut, donde la combinación de humedad y temperaturas bajo cero produjo placas de hielo en múltiples tramos viales. En estas áreas se registraron dificultades para la circulación desde temprano.

Para el resto de la región, incluida la ciudad de Nueva York y sectores de Long Island, el NWS señaló que podían formarse parches similares debido al derretimiento de nieve acumulada durante jornadas anteriores. Aunque no todas las carreteras presentan el fenómeno, su presencia es irregular y difícil de anticipar.

Las autoridades explicaron que el cielo despejado y la disminución del viento durante la noche favorecieron un enfriamiento rápido del suelo.

Esa pérdida de calor permitió que la humedad superficial se congelara antes del inicio de la actividad matutina.

Se reportaron condiciones peligrosas en el Valle de Hudson Foto de Clay LeConey en Unsplash

Qué es el hielo negro y por qué representa un peligro

El llamado “black ice” consiste en una película de hielo muy fina y transparente que se deposita sobre superficies de tránsito. No recibe ese nombre por su color, sino porque permite ver el pavimento oscuro a través de él, lo que lo vuelve casi imperceptible, según se detalla en el sitio web del NWS.

Debido a esa característica, los conductores suelen interpretarlo como una simple zona húmeda o una parte seca de la carretera.

La falta de señales visuales claras impide anticipar la pérdida de adherencia hasta que el vehículo comienza a deslizarse.

Incluso una capa mínima puede provocar que los neumáticos pierdan contacto efectivo con el asfalto. Esa pérdida súbita de tracción incrementa el riesgo de choques, despistes o salidas de carril, especialmente a velocidades de autopista.

La caída rápida de las temperaturas por debajo del punto de congelación (32°F / 0°C), combinada con el derretimiento de nieve previa y la humedad en el suelo, facilitó la formación de estas placas de hielo Freepik

Recomendaciones para conductores y peatones

Las autoridades meteorológicas indicaron que incluso pequeñas acumulaciones pueden generar situaciones de riesgo. Por ese motivo, se aconseja reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y mantener mayor distancia entre vehículos.

También se recomienda prestar atención a sectores donde el pavimento cambia de color o brillo, ya que podrían indicar presencia de hielo. Sin embargo, se subraya que muchas veces no existe señal visual evidente.

Para peatones, las advertencias incluyen transitar con cautela en veredas y escaleras exteriores. Las superficies aparentemente secas pueden estar cubiertas por una película helada difícil de detectar.

El fenómeno afecta tanto a rutas principales como a calles secundarias, estacionamientos y accesos a viviendas. La variabilidad en su distribución dificulta anticipar dónde aparecerán las zonas resbaladizas.

Las autoridades del NWS recomiendan a los conductores asumir que cualquier tramo puede presentar condiciones adversas, incluso si otros sectores cercanos permanecen transitables. La precaución generalizada es considerada la principal medida preventiva.