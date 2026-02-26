El mapa actualizado de la nueva tormenta invernal y el récord de vientos sostenidos y nieve en EE.UU.

Mientras amplias zonas de EE.UU. continuarán bajo condiciones mayormente estables y temperaturas inusualmente elevadas para la época, otros sectores comenzarán a experimentar lluvias, tormentas eléctricas e incluso señales tempranas de nuevos episodios invernales. El escenario atmosférico que se instalará durante el día anticipará además cambios importantes hacia el cierre de la semana.

Tormentas y lluvias sobre el sur de Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante este jueves se desarrollará una franja activa de precipitaciones asociada a un frente frío que se desplazará lentamente sobre el sur del país norteamericano. Este sistema favorecerá la formación diaria de lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán a lo largo de los estados del Golfo, con tendencia a debilitar su avance y quedar prácticamente estacionario cerca de la costa hacia el fin de semana.

Las precipitaciones podrán alcanzar acumulaciones localmente significativas, con registros estimados de entre una y dos pulgadas (tres y cinco centímetros) hasta el sábado. Según el organismo, estos aportes de agua resultarán mayormente beneficiosos debido a que amplias áreas del sur aún permanecerán bajo condiciones de sequía. El resto de los estados continentales, en cambio, mantendrán tiempo predominantemente seco durante la jornada de hoy.

El patrón atmosférico dominante estará influenciado por una amplia vaguada en niveles altos sobre el este, combinada con una dorsal persistente en la costa oeste. Esta configuración sostendrá la inestabilidad en el sur mientras limitará la aparición de fenómenos significativos en otras regiones durante el jueves.

Riesgo aislado de tormentas severas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó para hoy un escenario de riesgo marginal de tormentas severas concentrado principalmente en sectores del norte de Mississippi y el norte de Alabama. Allí se desarrollarán tormentas eléctricas aisladas a dispersas durante la tarde y primeras horas de la noche como respuesta al avance de una perturbación atmosférica proveniente de las Llanuras centrales.

El análisis del organismo indicó que el calentamiento diurno permitirá que las temperaturas superficiales asciendan hasta valores ubicados entre los 68°F (20°C) y 72°F (22°C), lo que generará suficiente energía atmosférica para favorecer el crecimiento convectivo. En ese contexto, la principal amenaza asociada a las tormentas será la posible caída de granizo, especialmente hacia el atardecer.

Temperaturas inusualmente cálidas en gran parte del territorio

Según el pronóstico del NWS, gran parte de los 48 estados continentales experimentarán temperaturas muy por encima de los valores normales para finales de febrero. Las condiciones cálidas se harán especialmente notorias en el suroeste y en las Llanuras del Sur, donde las máximas diurnas alcanzarán registros propios de la primavera avanzada.

En algunas localidades, los termómetros escalarán hasta los altos 80°F (31°C) e incluso los bajos 90°F (32°C), niveles que podrían establecer nuevos récords diarios de temperatura máxima antes del domingo. Este ambiente cálido y seco dominará amplias extensiones durante el jueves, lo que reforzará la estabilidad atmosférica fuera de las zonas afectadas por tormentas.

Sin embargo, este período templado tendrá carácter transitorio. El ingreso posterior de aire más frío desde Canadá comenzará a modificar progresivamente las condiciones meteorológicas en sectores del norte hacia el final de la semana.

Nieve moderada rumbo al Medio Oeste

El avance de un sistema tipo clipper, también mencionado por el NWS, comenzará a organizar un cambio gradual en el norte. Aunque sus efectos más notorios se sentirán entre el viernes y el sábado, el proceso atmosférico que lo impulsará empezará a configurarse durante este jueves.

Este sistema descenderá desde las Montañas Rocosas canadienses y favorecerá nevadas moderadas desde las Altas Llanuras del Norte hacia el Alto Medio Oeste. La llegada de esta perturbación provocará además un marcado descenso térmico en regiones que hasta ahora permanecieron bajo condiciones relativamente suaves.

El enfriamiento avanzará posteriormente hacia el noreste estadounidense durante los días siguientes, lo que marcará el inicio de un nuevo episodio invernal tras varios días dominados por temperaturas superiores al promedio estacional.

Señales de aire ártico y cambios hacia los próximos días

Un análisis difundido por AccuWeather anticipó que el patrón atmosférico actual servirá como antesala para la llegada de aire ártico que impulsará un sistema invernal más importante a comienzos de la próxima semana. Antes de ese evento mayor, pequeñas rondas de nieve continuarán desplazándose por distintas regiones.

Entre el viernes por la noche y el sábado por la noche, una estrecha franja de nevadas podrá extenderse desde Montana hacia el Medio Oeste y posteriormente alcanzar el interior del noreste. En muchas ciudades, incluida Chicago, Minneapolis y Detroit, las acumulaciones previstas rondarán cerca de la pulgada (2,5 centímetros), aunque algunas áreas podrían recibir hasta dos pulgadas (cinco centímetros).

AccuWeather también señaló que, previo al ingreso del aire ártico, se producirá un breve repunte térmico en sectores del valle de Ohio y el noreste. En Nueva York, por ejemplo, las temperaturas llegarán cerca de los 50°F (10°C) durante la tarde del sábado antes de descender rápidamente hacia valores próximos a 30°F (-1°C) el domingo y apenas superar los 20°F (-7°C) al comenzar la próxima semana.

Este contraste térmico favorecerá el derretimiento parcial de nieve acumulada y podría generar acumulaciones de agua en calles urbanas, lo que aumentará posteriormente el riesgo de congelamiento cuando regresen las temperaturas bajo cero.