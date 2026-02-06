Alerta de frío en Nueva York: el momento exacto en el que la nieve comenzará a derretirse

La ciudad de Nueva York se prepara para atravesar uno de los episodios de frío más intensos de la temporada invernal, con una combinación de temperaturas por debajo del promedio, ráfagas de viento muy fuertes y nevadas. La Gran Manzana todavía afrontará algunas jornadas con condiciones extremas antes del repunte térmico.

El avance del aire ártico y el inicio del frío extremo en Nueva York

A partir de este viernes por la tarde y especialmente durante la noche, un frente de aire ártico comenzará a desplazarse sobre la región. Esto dará paso a un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que el aire polar impacte primero en el noreste de Nueva Jersey y Manhattan durante la madrugada del sábado, extendiéndose hacia Long Island al mediodía Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Nueva York, este frente estará acompañado de vientos del noroeste cada vez más intensos y un aire frío muy pronunciado.

El resultado será una caída sostenida de las temperaturas y, sobre todo, una sensación térmica mucho más baja de lo que indicarán los termómetros.

Durante la madrugada del sábado, el aire ártico comenzará a sentirse primero en el noreste de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y el valle del Hudson. Con el correr de las horas, hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el frío extremo se extenderá hacia el suroeste de Connecticut y Long Island.

Cuánta nieve caerá en Nueva York

En cuanto a las precipitaciones, el NWS anticipa un evento de nieve que comenzará durante la noche del viernes y se extenderá hasta las primeras horas del sábado, lo que coincidirá con el pasaje del frente ártico.

La interacción de un valle en niveles altos favorecerá nevadas de entre 0,5 y dos pulgadas (1,3 a 5 cm), con los registros más altos localizados en el este de Long Island y el sureste de Connecticut Matt Rourke - AP

La dinámica atmosférica favorecerá la formación de nieve generalizada, aunque la región quedará relativamente alejada del núcleo.

Como resultado, las acumulaciones previstas se mantendrán en un rango moderado, generalmente entre 0,5 y dos pulgadas (1,3 a cinco centímetros), con los valores más altos concentrados en el este de Long Island y el sureste de Connecticut.

No obstante, el organismo meteorológico advirtió que la estructura alargada del sistema podría dar lugar a bandas localizadas de nieve algo más intensas.

¿Cuándo empezará a derretirse la nieve en Nueva York?

Según el análisis del NWS de Nueva York, el punto de inflexión llegará después del pico de frío extremo, que se espera entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

A partir de ese momento, aunque las temperaturas se mantendrán bajas y los vientos aún serán algo intensos, la advección de aire frío se desacelerará gradualmente.

El proceso de deshielo paulatino se activará entre el martes y el jueves, cuando las temperaturas logren alcanzar valores medios y altos en el rango de los 30°F (1°C a 4°C) KENA BETANCUR� - AFP�

El informe indicó que el final de la advertencia por frío extremo se prevé para las 13 hs de la tarde del domingo, momento en el cual la mayor parte del área presentará sensaciones térmicas cercanas o superiores a 0°F (-18°C).

Con la disminución progresiva del flujo de aire del norte y la aproximación de un sistema de alta presión, las temperaturas comenzarán a mostrar una tendencia al alza, aunque todavía por debajo de los valores normales para la época.

Este proceso de moderación continuará durante los primeros días de la próxima semana. Entre el martes y el jueves, se espera que las temperaturas se ubiquen en los valores medios y altos de los 30°F (alrededor de 1°C a 4°C), lo que marcará el inicio del derretimiento paulatino de la nieve acumulada durante el fin de semana.

Si bien el ambiente seguirá fresco, estas condiciones serán suficientes para que la nieve comience a perder consistencia, especialmente en áreas expuestas al sol y en superficies pavimentadas.