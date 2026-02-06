Cuánta nieve se espera que caiga este fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey: ¿vuelve la ola de frío polar?

El noreste de Estados Unidos se prepara para atravesar un nuevo episodio de condiciones invernales extremas, con nieve, vientos intensos y temperaturas muy por debajo de lo habitual. Durante el próximo fin de semana, una combinación de sistemas atmosféricos dará lugar al regreso de un frente ártico que impactará de lleno en Nueva York y Nueva Jersey.

Pronóstico para Nueva York: nieve moderada y frío peligroso en el área metropolitana

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el escenario atmosférico para el fin de semana estará dominado por un frente ártico que avanzará desde el noroeste y cruzará la región entre la noche del viernes y el sábado.

El área metropolitana de Nueva York enfrentará nevadas moderadas e intermitentes durante el sábado KENA BETANCUR� - AFP�

Previamente, un sistema de alta presión mantendrá condiciones secas pero frías hasta el viernes, con temperaturas que se ubicarán alrededor de 10°F por debajo de lo normal para esta época del año.

El organismo meteorológico explicó que, a partir del viernes por la noche, la aproximación de aire más cálido en niveles medios desde la región de los Grandes Lagos, combinada con energía en altura proveniente de Canadá, favorecerá el desarrollo de nevadas ligeras. Estas precipitaciones invernales continuarán durante la mañana y parte de la tarde del sábado, especialmente en sectores del este del área de cobertura.

Acumulaciones de nieve estimadas entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) en gran parte de Long Island y el sur de Connecticut, mientras que hacia el oeste, se prevé desde una leve capa hasta una pulgada (2,5 centímetros).

Nevadas de carácter intermitente, con momentos más intensos en forma de chaparrones o breves ráfagas de nieve, especialmente el sábado, debido a la interacción entre el frente ártico y un sistema de baja presión que se intensificará rápidamente mar adentro.

Vientos del noroeste sostenidos de entre 25 y 35 millas por hora (40 y 56 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar entre 45 y 50 millas por hora (72 y 80 km/h), particularmente en el área metropolitana de Nueva York y zonas costeras.

Temperaturas mínimas que, hacia la noche del sábado y la madrugada del domingo, descenderán hasta valores de entre 0 y 5°F (-18 y -15°C) en áreas del interior, y registros de un solo dígito Fahrenheit en sectores más urbanizados.

Temperaturas mínimas esperadas en Nueva York y Nueva Jersey el domingo NWS

El NWS advirtió que el principal riesgo de este evento no será tanto la cantidad de nieve acumulada, sino la combinación de viento y frío extremo. Las sensaciones térmicas podrían caer hasta valores de entre -20 y -25°F (-29 y -32°C) en zonas alejadas de la costa, mientras que en la ciudad de Nueva York y suburbios inmediatos se espera que sea de entre -10 y -15°F (-23 y -26°C).

Pronóstico para Mount Holly: chaparrones de nieve y ráfagas intensas en Nueva Jersey

La oficina del NWS en Mount Holly, responsable del pronóstico para gran parte de Nueva Jersey, ofrece un panorama similar, aunque con algunos matices en cuanto a la evolución de las nevadas y el impacto del viento. Según este informe, un sistema tipo “clipper” cruzará la región durante el viernes, seguido de cerca por un frente ártico que ingresará después de la medianoche del mismo día y se desplazará hacia el este durante la mañana del sábado.

Inicialmente, la nieve asociada al clipper será escasa y de débil intensidad, con acumulaciones mínimas o nulas durante la tarde y noche del viernes. Sin embargo, tras el pasaje del frente ártico, las condiciones se volverán mucho más adversas, con chaparrones de nieve generalizados y la posibilidad de verdaderos “chubascos de nieve”.

Temperaturas mínimas esperadas en Nueva York y Nueva Jersey el sábado NWS

Nevadas breves pero intensas durante la madrugada y la mañana del sábado, con visibilidad reducida a menos de una milla (1,6 kilómetros) en los momentos más fuertes.

Acumulaciones rápidas que podrían alcanzar hasta una pulgada (2,5 centímetros) o levemente más en sectores puntuales, especialmente bajo chaparrones más vigorosos.

Vientos del noroeste que se intensificarán rápidamente, con velocidades sostenidas de entre 20 y 30 millas por hora (32 y 48 km/h) y ráfagas que podrían ubicarse entre 40 y 50 millas por hora (64 y 80 km/h).

Un marcado desplome térmico durante el sábado, con las temperaturas máximas registrándose temprano en el día y descendiendo luego hacia valores en torno a los 10°F (-12°C) o incluso menos en horas de la mañana.

En cuanto al frío, el organismo advirtió que las sensaciones térmicas durante el sábado se mantendrán con valores cercanos a -10°F (-23°C) en áreas del norte y oeste de Nueva Jersey. En regiones más elevadas, como los Poconos del sur, podría descender hasta cerca de -30°F (-34°C).

El frío ártico persistirá durante el domingo, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán valores de entre 15 y 20°F (-9 y -6°C). Si bien los vientos perderán intensidad, las sensaciones térmicas seguirán siendo muy bajas.