En Nueva York: en cuánto tiempo prescribe una multa de tránsito

Las infracciones de tránsito en el estado de Nueva York no desaparecen automáticamente con el paso del tiempo. El Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés) administra distintos sistemas que determinan cuánto tiempo una multa tiene efectos legales y administrativos sobre un conductor.

¿En qué se basa la duración de una infracción de tránsito en Nueva York?

De acuerdo con la Ley de Vehículos y Tráfico y los sistemas administrados por el DMV, no existe un único plazo general de prescripción tras el cual una multa deje de existir. En su lugar, hay distintos tiempos y efectos según los puntos, registro público de conducción o deudas impagas.

Comprender estas diferencias es clave para saber qué consecuencias siguen vigentes y cuáles dejan de aplicarse con el paso del tiempo.

Cuánto tiempo permanece una infracción en el historial de conducción

El historial de conducción es el registro oficial que mantiene el DMV y que puede ser consultado por aseguradoras, empleadores y autoridades. En este archivo, las infracciones permanecen visibles por períodos más extensos que los del sistema de puntos.

Según NY Ticket Defenders, un equipo legal especializado en la gestión de infracciones de tránsito, en la mayoría de los casos, las condenas por violaciones de las leyes y los accidentes permanecen en el historial hasta el final del año en que ocurrieron o pueden extenderse por tres años adicionales. Esto implica que una falta puede figurar durante casi cuatro años, aun cuando los puntos ya no tengan efecto disciplinario.

El tiempo de vigencia de las revocaciones

Las suspensiones y revocaciones de licencia suelen mantenerse visibles durante cuatro años contados desde la fecha en que finalizó la sanción. Este plazo se aplica independientemente del motivo que originó la medida.

Existen infracciones más graves que tienen plazos mucho más largos. Las condenas por conducir bajo los efectos del alcohol se muestran durante 15 años, mientras que las infracciones por manejo con capacidad alterada permanecen por 10 años, según detalla el DMV. En casos de homicidio vehicular, la información puede figurar de forma permanente.

El sistema de puntos del DMV y el plazo de 18 meses

Este sistema es la principal herramienta que utiliza el DMV para identificar a conductores con múltiples infracciones. Cada violación de tránsito suma una cantidad específica de puntos, en función de su gravedad, una vez que el conductor es declarado culpable.

Para efectos disciplinarios, el DMV solo considera las infracciones cometidas dentro de un período de 18 meses. Este plazo se calcula desde la fecha en que ocurrió la infracción, no desde la condena o del pago de la multa.

Una vez que transcurren ese periodo, los puntos asociados a esa falta dejan de sumarse al total acumulado. Sin embargo, esto no significa que la infracción desaparezca del historial del conductor, sino únicamente que ya no cuenta para determinar una suspensión.

De acuerdo con el sitio web oficial, si un conductor acumula 11 puntos o más dentro de ese período de 18 meses, el DMV puede suspender la licencia. Además, al llegar a seis, se activa una obligación económica adicional.

Multas impagas: por qué no prescriben

Una creencia común es que, si una multa no se paga, eventualmente prescribe. En Nueva York, esto no ocurre. Las sanciones impagas no desaparecen con el tiempo y, por el contrario, generan consecuencias adicionales.

En el caso de infracciones de movimiento, no responder a una multa puede derivar en la suspensión indefinida de la licencia. Esta acción se mantiene activa hasta que el conductor paga o comparece ante el tribunal correspondiente.

Por otro lado, las multas de estacionamiento y las infracciones captadas por cámaras ingresan en estado de “juicio” tras un período determinado, en general, aproximadamente a los 100 días la primera, y las de cámara a los 75 días. Una vez en esa etapa, la deuda comienza a generar intereses anuales del 9%.

El Departamento de Finanzas puede iniciar acciones de cobro, como la retención de salarios, el embargo de cuentas bancarias o la imposición de gravámenes sobre propiedades, hasta recuperar el monto adeudado.

Cómo verificar si un vehículo tiene infracciones de tránsito

Para conocer si un vehículo tiene sanciones, el método depende del tipo de violación. Las infracciones de estacionamiento y de cámara en la ciudad de Nueva York se consultan a través del Departamento de Finanzas al usar el número de placa o el número de la multa.

Las infracciones de movimiento, como exceso de velocidad detectado por un oficial, se consultan directamente en el DMV tras solicitar el historial de conducción mediante una cuenta MyDMV. Existen registros estándar y registros de por vida.

Las multas antiguas ya resueltas pueden no aparecer en línea. Además, las infracciones cometidas fuera del estado generalmente no suman puntos en Nueva York, aunque ignorarlas puede derivar en una suspensión de licencia.