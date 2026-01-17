Año Nuevo Chino en New York City: actividades y cómo se celebra en EE.UU.

El Año Nuevo Chino es una celebración anual que ocurre en una fecha diferente al calendario occidental. En Nueva York, y otras partes de Estados Unidos, existen diversas actividades para celebrar el inicio del nuevo ciclo lunar, que en 2026 tendrá lugar el próximo martes 17 de febrero.

Actividades del Año Nuevo Chino en Nueva York

El Año Nuevo Chino marca el inicio del calendario lunar y en La Gran Manzana es celebrado por muchas comunidades asiáticas con diferentes actividades abiertas al público, de acuerdo con Nueva York.com.

Nueva York tendrá diferentes actividades y eventos para celebrar el Año Nuevo Chino 2026 (Archivo-Pexels)

Algunas de las actividades más representativas que celebran el Año Nuevo Chino en Nueva York son:

Ceremonia de fuegos artificiales en el parque Sara D. Roosevelt

Esta ceremonia de petardos tiene lugar cerca de Chinatown. Se cree que los fuegos artificiales alejan a los malos espíritus y permiten iniciar el nuevo ciclo con energía positiva.

En el mismo evento hay bailarines tradicionales que portan la vestimenta del animal del Año Nuevo Chino. Este 2026, la ceremonia se llevará a cabo entre las 11.00 hs y las 15.30 hs del 17 de febrero, y la entrada es gratuita.

Desfile de Año Nuevo Chino

Se llevará a cabo el próximo domingo 1° de marzo en Chinatown, y en él habrá diferentes actuaciones, grupos de baile y danzas tradicionales. El evento comenzará a las 13.00 hs y partirá de Mott Street y Canal Street para concluir el recorrido cerca del parque Sara D. Roosevelt.

Las danzas tradicionales son una parte importante de las celebraciones del Año Nuevo Chino (ARCHIVO-Xinhua/Agung Kuncahya B.) Agung Kuncahya B. - XinHua

Celebraciones en barrios chinos de la ciudad

Existen eventos similares que conmemoran el inicio del Año Nuevo Chino en barrios como Sunset Park, Brooklyn y Flushing, Queens, de acuerdo con NYC Turism.

Algunas zonas de Nueva York tienen semanas enteras dedicadas al evento, con exposiciones culturales, conciertos, y talleres de arte, entre otras actividades.

También se recomienda visitar el Hudson Yards y South Street Seaport, donde suelen tener lugar presentaciones con bailarines tradicionales, además, en el Lincoln Center la Filarmónica de Nueva York realiza un concierto en honor a esta fecha.

Cómo se celebra el Año Nuevo Chino en EE.UU.

En diferentes partes de Estados Unidos, como San Francisco y Los Ángeles, se celebra el Año Nuevo Chino con desfiles como el de Nueva York, ferias callejeras, danzas tradicionales y banquetes familiares, entre otras cosas.

En estas festividades es común el uso de colores como el rojo, y los fuegos artificiales, que tienen el objetivo de proteger a las personas de los malos espíritus. Generalmente, las sedes de las celebraciones son los barrios chinos de cada ciudad.

En 2026, el Año Nuevo Chino se celebrará el 17 de febrero, pero los eventos culturales se extienden hasta marzo en Nueva York y otras ciudades de EE.UU. (ARCHIVO-Photo by Madaree TOHLALA / AFP) MADAREE TOHLALA - AFP

Aunque el desfile más destacado tiene lugar en la Gran Manzana, la ciudad de San Francisco celebra uno de los espectáculos más grandes y antiguos fuera de Asia.

Las familias que conservan las tradiciones chinas pueden decorar sus hogares con linternas, alimentarse con comidas típicas, y brindar deseos positivos y buenos augurios entre sí, además de encender fuegos artificiales, según National Geographic.

La danza del león y del dragón también son una tradición representativa de esta festividad, en la que los participantes se disfrazan y realizan movimientos como si fuesen estos animales.

Otras comunidades pueden dedicar tiempo a orar a sus antepasados, venerar a dioses, y rezar por mejores tiempos y por la paz, entre otras actividades espirituales, que celebren la unidad, la prosperidad y la esperanza.

En China, la intención de celebrar el Año Nuevo Lunar es despedirse de lo viejo, atraer la felicidad, la buena fortuna, las novedades y orar por un buen ciclo y buenas cosechas. Esta conmemoración tiene más de 4000 años de historia, gracias al acontecimiento cultural que inició el emperador Yu Shun.