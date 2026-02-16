Antes del 20 de febrero: cómo registrar un food truck para el Fan Fest del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey

Los vendedores de comida que quieran exhibir sus platillos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrán postularse para formar parte del FIFA Fan Festival que se realizará este verano boreal en Nueva York y Nueva Jersey. El evento combinará transmisiones en vivo de los partidos, música y una amplia oferta gastronómica.

Cómo registrarse para el FIFA Fan Festival en Nueva York y Nueva Jersey

Los dueños de food trucks y vendedores de alimentos deben completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial del evento antes del 20 de febrero de 2026.

El FIFA Fan Fest busca vendedores de food truck (FIFA)

Además del registro, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

El menú estará sujeto a revisión y aprobación por parte de la FIFA.

Aceptar una estructura de tarifas basada en comisiones.

Estar legalmente registrados para hacer negocios en el estado de Nueva Jersey.

Presentar un formulario W-9 válido con el nombre comercial correspondiente.

Proporcionar información bancaria para pagos ACH o transferencias electrónicas.

Obtener todas las coberturas de seguro requeridas.

El festival se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en el Liberty State Park, ubicado cerca del MetLife Stadium, una de las sedes oficiales del Mundial.

Requisitos de seguro y de trabajadores para el FIFA Fan Festival

Para participar, los vendedores deberán cumplir con estrictas exigencias de cobertura:

Compensación laboral (límites legales), que incluye la Responsabilidad Civil Patronal por un límite no inferior a 500.000 dólares por accidente, 500.000 dólares por enfermedad (límite de la póliza) y 500.000 dólares por enfermedad (límite de la póliza) por cada empleado. También se debe incluir una renuncia de la aseguradora al derecho de recuperación o subrogación contra el gravamen.

(límites legales), que incluye la Responsabilidad Civil Patronal por un límite no inferior a 500.000 dólares por accidente, 500.000 dólares por enfermedad (límite de la póliza) y 500.000 dólares por enfermedad (límite de la póliza) por cada empleado. También se debe incluir una renuncia de la aseguradora al derecho de recuperación o subrogación contra el gravamen. Seguro de Responsabilidad Civil Comercial con límites no inferiores a un millón de dólares por cada siniestro y cinco millones de dólares en total. El límite por cada siniestro y el límite anual total podrán cubrirse mediante una combinación de coberturas de seguro principal y de cobertura general (exceso).

con límites no inferiores a un millón de dólares por cada siniestro y cinco millones de dólares en total. El límite por cada siniestro y el límite anual total podrán cubrirse mediante una combinación de coberturas de seguro principal y de cobertura general (exceso). Cobertura de Responsabilidad Civil de Automóviles Comerciales con un límite único combinado de no menos de un millón de dólares.

Una vez que se realizaron todas las coberturas correspondientes, el concesionario entregará un certificado de seguro a los vendedores.

En cuanto al personal de los food trucks, los trabajadores:

Deben ser empleados directos (no contratistas independientes ni voluntarios).

(no contratistas independientes ni voluntarios). Completar la capacitación en línea de Levy (orientación, seguridad alimentaria y servicio responsable de alcohol).

en línea de Levy (orientación, seguridad alimentaria y servicio responsable de alcohol). Cumplir con estándares de uniforme y conducta .

. Tener al menos 18 años .

. Firmar políticas obligatorias, incluyendo normas contra el acoso y acuerdos de salud.

Cuánto cuestan los boletos para el FIFA Fan Fest

Por primera vez, el acceso general al FIFA Fan Fest en Nueva York y Nueva Jersey tendrá un costo de US$12,50 por día.

La FIFA confirmó que el costo de la Fan Zone en Nueva York será de poco más de diez dólares (FIFA)

Durante las fechas programadas en Liberty State Park se transmitirán en vivo partidos destacados del torneo, entre ellos:

11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica

México vs. Sudáfrica 12 de junio de 2026: Canadá vs. clasificado UEFA / Estados Unidos vs. Paraguay

Canadá vs. clasificado UEFA / Estados Unidos vs. Paraguay 13 de junio de 2026: Qatar vs. Suiza / Brasil vs. Marruecos

Qatar vs. Suiza / Brasil vs. Marruecos 14 de junio de 2026: Alemania vs. Curazao / Países Bajos vs. Japón / Costa de Marfil vs. Ecuador

Alemania vs. Curazao / Países Bajos vs. Japón / Costa de Marfil vs. Ecuador 15 de junio de 2026: España vs. Cabo Verde / Bélgica vs. Egipto / Arabia Saudita vs. Uruguay

España vs. Cabo Verde / Bélgica vs. Egipto / Arabia Saudita vs. Uruguay 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal / Selección por definir vs. Noruega

El festival se perfila como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados que deseen vivir el ambiente del Mundial fuera del estadio, con actividades culturales y una variada propuesta culinaria.