No serán gratis: cuánto costarán los boletos para la Fan Zone de Nueva York/Nueva Jersey del Mundial 2026

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, acceso a la Fan Zone no será gratuito. Esto fue confirmado por la propia FIFA luego de anunciar la venta de boletos para el festival de aficionados que tendrá lugar en Nueva York/Nueva Jersey, los cuales se pueden adquirir en línea por una “tarifa nominal”, según la federación.

Cuánto cuestan los boletos para la Fan Zone de Nueva York

El denominado FIFA Fan Fest tendrá una admisión general con un precio de US$12,50, de acuerdo con Ticketmaster, plataforma que ya puso a la venta los boletos.

La FIFA confirma que el festival de fans en Nueva York tendrá un costo de US$12,50 (NYNJ Host Committee)

El costo será por día y para las fechas programadas en el Liberty State Park Events, que transmitirá en vivo los siguientes partidos del Mundial 2026:

11 de junio de 2026: MEX vs. RSA

12 de junio de 2026: CAN vs. UEFA-A / USA vs. PAR

13 de junio de 2026: QAT vs. SUI / BRA vs. MAR

14 de junio de 2026: GER vs. CUW / NED vs. JPN / CIV vs. ECU

15 de junio de 2026: ESP vs. CPV / BEL vs. EGY / KSA vs. URU

16 de junio de 2026: FRA vs. SEN / FIFA-2 vs. NOR

La Fan Zone de la FIFA era un espacio histórico porque permitía que los aficionados sin entrada al estadio pudieran vivir el ambiente festivo de la Copa del Mundo gratuitamente.

No existe un comunicado global sobre el costo de estas áreas, aunque las sedes oficiales en Nueva York/Nueva Jersey confirmaron que sí se venderán los boletos, de acuerdo con Record.

Por qué la Fan Zone ya no será gratis en Nueva York

A pesar del enfado que esta medida despertó en los aficionados, la FIFA sostuvo que la tarifa es nominal y argumentó que tiene como objetivo ayudar a gestionar el evento, de acuerdo con News 24.

Históricamente, la Fan Zone era gratuita y permitía que los aficionados sin boleto a los partidos del Mundial también disfrutaran del evento (Pexels/Luis Quintero)

El Comité Anfitrión de Nueva York/Nueva Jersey tomó la decisión de introducir una tarifa por primera vez para manejar el aforo, mejorar la seguridad y brindar una experiencia de calidad a los aficionados, según declaraciones de la federación.

Aunque la entrada ya no será gratuita, la FIFA sostuvo que se mantiene el objetivo de ofrecer algo asequible a los aficionados que no tienen entradas para la Copa del Mundo 2026.

La medida sorprendió a muchos, ya que la tradición de los también llamados festivales de aficionados en los Mundiales era construir espacios gratuitos y de acceso libre para que todos pudieran sentirse parte del torneo.

Qué es la Fan Zone y qué incluye

El Fan Festival del Mundial 2026 tendrá lugar en el Liberty State Park en Jersey City, Nueva Jersey. Allí se podrán observar transmisiones en vivo de los partidos del Mundial, así como conciertos y otras festividades durante todo el torneo, de acuerdo con el sitio oficial Nueva York / Nueva Jersey.

El evento busca unir al deporte con la música y la gastronomía y tiene programado:

Actuaciones musicales destacadas

Apariciones de celebridades

Entretenimiento para toda la familia

Experiencias futbolísticas interactivas

Pantallas gigantes con transmisiones en vivo de los partidos

Y otros eventos en vivo producidos por Live Nation

La Fan Zone de Nueva York / Nueva Jersey tendrá pantallas gigantes con transmisiones en vivo de diferentes partidos del Mundial 2026 (Pexels/Juliano Ferreira)

Calendario de partidos del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

En total, se disputarán ocho partidos en el estadio MetLife, los cuales son: