No serán gratis: cuánto costarán los boletos para la Fan Zone de Nueva York/Nueva Jersey del Mundial 2026
La FIFA rompe con la tradición y por primera vez impondrá una tarifa nominal para la zona de aficionados
- 4 minutos de lectura'
Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, acceso a la Fan Zone no será gratuito. Esto fue confirmado por la propia FIFA luego de anunciar la venta de boletos para el festival de aficionados que tendrá lugar en Nueva York/Nueva Jersey, los cuales se pueden adquirir en línea por una “tarifa nominal”, según la federación.
Cuánto cuestan los boletos para la Fan Zone de Nueva York
El denominado FIFA Fan Fest tendrá una admisión general con un precio de US$12,50, de acuerdo con Ticketmaster, plataforma que ya puso a la venta los boletos.
El costo será por día y para las fechas programadas en el Liberty State Park Events, que transmitirá en vivo los siguientes partidos del Mundial 2026:
- 11 de junio de 2026: MEX vs. RSA
- 12 de junio de 2026: CAN vs. UEFA-A / USA vs. PAR
- 13 de junio de 2026: QAT vs. SUI / BRA vs. MAR
- 14 de junio de 2026: GER vs. CUW / NED vs. JPN / CIV vs. ECU
- 15 de junio de 2026: ESP vs. CPV / BEL vs. EGY / KSA vs. URU
- 16 de junio de 2026: FRA vs. SEN / FIFA-2 vs. NOR
La Fan Zone de la FIFA era un espacio histórico porque permitía que los aficionados sin entrada al estadio pudieran vivir el ambiente festivo de la Copa del Mundo gratuitamente.
No existe un comunicado global sobre el costo de estas áreas, aunque las sedes oficiales en Nueva York/Nueva Jersey confirmaron que sí se venderán los boletos, de acuerdo con Record.
Por qué la Fan Zone ya no será gratis en Nueva York
A pesar del enfado que esta medida despertó en los aficionados, la FIFA sostuvo que la tarifa es nominal y argumentó que tiene como objetivo ayudar a gestionar el evento, de acuerdo con News 24.
El Comité Anfitrión de Nueva York/Nueva Jersey tomó la decisión de introducir una tarifa por primera vez para manejar el aforo, mejorar la seguridad y brindar una experiencia de calidad a los aficionados, según declaraciones de la federación.
Aunque la entrada ya no será gratuita, la FIFA sostuvo que se mantiene el objetivo de ofrecer algo asequible a los aficionados que no tienen entradas para la Copa del Mundo 2026.
La medida sorprendió a muchos, ya que la tradición de los también llamados festivales de aficionados en los Mundiales era construir espacios gratuitos y de acceso libre para que todos pudieran sentirse parte del torneo.
Qué es la Fan Zone y qué incluye
El Fan Festival del Mundial 2026 tendrá lugar en el Liberty State Park en Jersey City, Nueva Jersey. Allí se podrán observar transmisiones en vivo de los partidos del Mundial, así como conciertos y otras festividades durante todo el torneo, de acuerdo con el sitio oficial Nueva York / Nueva Jersey.
El evento busca unir al deporte con la música y la gastronomía y tiene programado:
- Actuaciones musicales destacadas
- Apariciones de celebridades
- Entretenimiento para toda la familia
- Experiencias futbolísticas interactivas
- Pantallas gigantes con transmisiones en vivo de los partidos
- Y otros eventos en vivo producidos por Live Nation
Calendario de partidos del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey
En total, se disputarán ocho partidos en el estadio MetLife, los cuales son:
- Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos, Grupo C)
- Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos, Grupo E)
- Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos, Grupo L)
- Martes 30 de junio de 2026: 1I vs. 3C/D/F/G/H (Dieciseisavos de Final, Partido 77)
- Domingo 5 de julio de 2026: Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 (Octavos de Final, Partido 91)
- Domingo 19 de julio de 2026: Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 (Final, Partido 104)
