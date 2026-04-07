Atención migrantes hispanos: construirán más de 1000 viviendas asequibles del Bronx a Queens

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció que su administración inició la construcción de 1000 nuevas unidades de vivienda. Las primeras obras iniciaron en Queens y el Bronx.

Qué se sabe de las nuevas viviendas en la ciudad de Nueva York

Mamdani reveló su iniciativa durante su discurso en el Medgar Evers College, ubicado en Central Brooklyn. Allí, confirmó el comienzo de las obras en Myrtle Avenue, Jerome Avenue y Farmers Boulevard.

“No solo aceleramos la construcción de más de mil unidades de vivienda asequible, sino que también iniciamos nuevos proyectos en Myrtle Avenue en Bed-Stuy, Jerome Avenue en el Bronx y Farmers Boulevard en Queens”, señaló el alcalde.

El proyecto forma parte del lanzamiento del Plan Preliminar de Equidad Racial de la Ciudad (REP, por sus siglas en inglés) y la primera Medida del Verdadero Costo de Vida.

Durante la presentación, el demócrata reveló que tres de cada cinco neoyorquinos no pueden cubrir el costo real de vida en la Gran Manzana.

El incremento de las viviendas forma parte del lanzamiento del Plan Preliminar de Equidad Racial de la Ciudad y la primera Medida del Verdadero Costo de Vida Instagram @zohrankmamdani

Esta crisis afecta, en principio, a las comunidades minoritarias. De acuerdo con el alcalde, los afroamericanos y los hispanos son los más afectados, con un 63% y 78% respectivamente.

“La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más ricas del mundo, pero para muchos neoyorquinos esa riqueza se siente como si fuera la ciudad de otra persona”, aseguró Mamdani.

Luego agregó: “Esta inestabilidad no cayó del cielo y no afecta por igual a todos”.

En qué consiste el Plan Preliminar de Equidad Racial de NYC

El Plan Preliminar de Equidad Racial prevé abordar las “disparidades persistentes en las políticas, los servicios y las prácticas públicas” de la ciudad.

El Plan Preliminar de Equidad Racial prevé establecer un "futuro más equitativo" para las familias en la Gran Manzana Freepik - Freepik

La iniciativa fue desarrollada por la Oficina de Equidad y Justicia Racial del Alcalde (Moerj), en colaboración con 45 agencias de la ciudad y más de 200 servidores públicos, para estudiar siete áreas clave:

Niños, jóvenes, adultos mayores y familias

Economía

Vivienda y preservación

Infraestructura y medioambiente

Salud y bienestar

Seguridad comunitaria, derechos y rendición de cuentas

Buen gobierno y toma de decisiones inclusiva

“Con este plan comenzamos a revertir un patrón. No podemos abordar la inequidad racial sistémica sin enfrentar de frente la crisis de asequibilidad, y no podemos resolver la crisis del costo de vida sin desmantelar la inequidad racial sistémica”, dijo el alcalde.

Cuándo se efectúa el Plan Preliminar de Equidad Racial

El plan se encuentra en un periodo de 30 días para comentarios públicos (del 6 de abril al 6 de mayo de 2026).

Con esto se insta a los neoyorquinos a revisarlo y compartir sus opiniones antes de la publicación de la versión final.

Entre las medidas destacadas está la sanitaria, donde se prevé que cada persona tenga acceso a un médico de atención primaria en el mediano plazo.