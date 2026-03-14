La encuesta que preocupa a Mamdani: las familias de Nueva York se endeudan para comer por el alto costo de vida

Una encuesta reciente sobre la situación alimentaria en Nueva York encendió alarmas. La investigación entrevistó a familias no solo de la ciudad gobernada por Zohran Mamdani, sino de todo el estado, y reveló que muchos neoyorquinos deben endeudarse para poder comprar comida. En paralelo, otros deben elegir entre alimentarse adecuadamente y pagar otros gastos como alquiler.

Encuesta revela que la mitad de los neoyorquinos se endeuda para comprar alimentos

Tanto en la plataforma de campaña como durante los primeros meses de gobierno de Mamdani, uno de los ejes discursivos fue la asequibilidad para vivir en la Gran Manzana. Tanto en la ciudad como en el estado gobernado por Kathy Hochul, la situación alimentaria genera preocupación.

El alto costo de vida y de los alimentos en Nueva York obliga a las familias a endeudarse, según una encuesta

Los datos se desprenden de una encuesta anual que llevó a cabo la organización No Kid Hungry. En la edición 2026 de New York Hunger Survey, el sondeo reveló que los precios de los alimentos generan problemas para muchas familias.

Los datos más relevantes incluyen:

El 50% se endeudó para poder comer .

. La situación es más crítica para un 28% , que debió recurrir a servicios de “compre ahora, pague después” para completar sus compras de supermercado.

, que debió para completar sus compras de supermercado. Además, el 67% aseguró que debió elegir entre una buena alimentación y pagar otros gastos como alquiler, servicios públicos o transporte.

aseguró que debió como alquiler, servicios públicos o transporte. En lo que respecta a los precios de los alimentos, el 84% manifestó que suben más rápido que sus salarios.

Familias con niños, las más afectadas por el costo de los alimentos en Nueva York

Dentro de los números globales, New York Hunger Survey también indagó en características de los encuestados para ver qué grupos sociales fueron más o menos afectados.

Las familias de Nueva York son el sector más afectado por la dificultad para comprar alimentos Freepik

En ese sentido, destacó el dato de que las familias, otro de los sectores que suele mencionar Mamdani como los más vulnerables, son quienes más sufren estos problemas económicos.

Concretamente, estas fueron algunas respuestas que se destacaron en el sondeo:

El 74% de las familias con niños enfrenta problemas para comprar alimentos y deben optar por endeudarse o tomar medidas incluso más extremas.

enfrenta y deben optar por endeudarse o tomar medidas incluso más extremas. Concretamente, el 57% de los hogares con menores de edad tuvo que tomar algún tipo de deuda para alimentarse .

de los hogares con menores de edad tuvo que . La dificultad es aún mayor para minorías. Esta realidad golpea al 87% de las familias negras y 84% de las latinas.

En ocasiones, incluso se mencionaron testimonios de familias de Nueva York que debieron reducir la cantidad de comidas diarias. Según un testimonio de un residente del condado de Westchester citado por la organización, solo come una vez al día, durante el almuerzo.

Mamdani detalla requisitos para acceder al congelamiento del alquiler en NYC

Por su parte, un padre de tres hijos pequeños en Albany tuvo que tomar dos trabajos extra para poder afrontar el esfuerzo económico que representa comprar los alimentos necesarios.

Encuesta en Nueva York destaca la importancia del programa SNAP para combatir el hambre

La investigación de No Kid Hungry consultó a los participantes sobre posibles medidas a tomar. En primer lugar, el 90% remarcó que terminar con el hambre infantil debe ser una meta bipartidista.

Por su parte, el 80% valoró la importancia del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, en inglés) y el 62% manifestó estar en contra de cualquier recorte a esta iniciativa.