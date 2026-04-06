¿Cuánto debes ganar para vivir bien en Nueva York? La regla del 50/30/20 para llegar a fin de mes y poder ahorrar
La Gran Manzana es la ciudad más cara para quienes deseen vivir en ella, con un costo por arriba del ingreso medio de Estados Unidos
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Vivir en Nueva York siempre ha sido sinónimo de costos elevados. Un reciente análisis permite poner cifras concretas sobre cuánto dinero se necesita para mantener un nivel de vida cómodo en la Gran Manzana, y remarca no solo el salario ideal, sino también una fórmula clave para organizar las finanzas personales y garantizar estabilidad a largo plazo.
La regla del 50/30/20: la base de un presupuesto saludable para vivir en Nueva York
De acuerdo con el estudio de SmartAsset, una de las formas más extendidas de administrar el dinero es la conocida regla del 50/30/20, que divide los ingresos netos en tres grandes categorías.
Esta metodología propone asignar el 50% del salario a necesidades básicas, el 30% a gastos personales o deseos, y el 20% restante al ahorro o pago de deudas.
Dentro del primer grupo se incluyen gastos esenciales como vivienda, alimentos, transporte y servicios. El segundo segmento contempla actividades recreativas, entretenimiento o compras no imprescindibles. Finalmente, el último porcentaje se destina a construir un respaldo financiero, ya sea mediante ahorros, inversiones o aportes para la jubilación.
El salario necesario para vivir cómodamente en Nueva York
Según datos de SmartAsset, un adulto soltero necesita ganar aproximadamente US$158.954 al año para vivir de manera cómoda en Nueva York bajo la regla del 50/30/20. Esta cifra posiciona a la ciudad como la más cara de Estados Unidos en términos de ingresos necesarios para sostener ese estándar de vida.
El análisis se basa en el costo local de vida, que incluye vivienda, alimentación, transporte e impuestos. A partir de esos valores, se calcula cuánto debería ganar una persona para poder cubrir sus necesidades (50%), destinar una parte a gastos personales (30%) y aún así ahorrar un 20%.
|Categoría
|Porcentaje
|Monto anual
|Monto mensual
Necesidades
50%
US$79.477
US$6623
Gastos personales
30%
US$47.686
US$6623
Ahorro y deudas
20%
US$31.791
US$2649
Total
100%
US$158.954
US$13.246
Sin embargo, al comparar este número con el ingreso medio de los hogares en la ciudad, surge una brecha significativa. El salario anual promedio en Nueva York es de US$81.228, un poco más de la mitad del considerado ideal. Y, con ese parámetro, el cálculo de la regla quedaría así:
|Categoría
|Porcentaje
|Monto anual
|Monto mensual
Necesidades
50%
US$40.614
US$3384,50
Gastos personales
30%
US$24.368
US$2030,70
Ahorro y deudas
20%
US$16.246
US$1353,80
Total
100%
US$81.228
US$6769
Cuánto necesita una familia para vivir bien en Nueva York
El panorama se vuelve aún más exigente cuando se trata de familias. Para un hogar compuesto por dos adultos que trabajan y dos hijos, el ingreso necesario para vivir cómodamente en Nueva York asciende a US$337.875 anuales.
|Categoría
|Porcentaje
|Monto anual
|Monto mensual
Necesidades
50%
US$168.937,50
US$14.078
Gastos personales
30%
US$101.362,50
US$8447
Ahorro y deudas
20%
US$67.575
US$5631
Total
100%
US$337.875
US$28.156
Este monto refleja el impacto de factores como el costo de la vivienda más amplia, el cuidado infantil, la educación y los gastos adicionales que implica mantener a cuatro personas.
Comparación de Nueva York con otras ciudades de Estados Unidos
El informe también permite dimensionar el costo de vida en Nueva York frente a otras grandes ciudades del país norteamericano. Por ejemplo:
- San José, California: US$158.080 para una persona sola
- Irvine, Anaheim y Santa Ana (California): US$151.965
- Boston, Massachusetts: US$139.776
- San Diego, California: US$136.781
En el otro extremo, aparecen ciudades con un costo de vida más accesible:
- San Antonio, Texas: US$83.242
- Nueva Orleans, Louisiana: US$84.406
- Memphis, Tennessee: US$86.320
Estos datos muestran que vivir cómodamente en Nueva York puede requerir casi el doble de ingresos que en algunas ciudades del sur del país norteamericano.
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