¿Cuánto debes ganar para vivir bien en Nueva York? La regla del 50/30/20 para llegar a fin de mes y poder ahorrar

Vivir en Nueva York siempre ha sido sinónimo de costos elevados. Un reciente análisis permite poner cifras concretas sobre cuánto dinero se necesita para mantener un nivel de vida cómodo en la Gran Manzana, y remarca no solo el salario ideal, sino también una fórmula clave para organizar las finanzas personales y garantizar estabilidad a largo plazo.

La regla del 50/30/20: la base de un presupuesto saludable para vivir en Nueva York

De acuerdo con el estudio de SmartAsset, una de las formas más extendidas de administrar el dinero es la conocida regla del 50/30/20, que divide los ingresos netos en tres grandes categorías.

Con un requerimiento de US$158.954 anuales para un soltero, la Gran Manzana supera a cualquier otra metrópoli estadounidense en los ingresos necesarios para sostener una vida equilibrada Foto editada con IA

Esta metodología propone asignar el 50% del salario a necesidades básicas, el 30% a gastos personales o deseos, y el 20% restante al ahorro o pago de deudas.

Dentro del primer grupo se incluyen gastos esenciales como vivienda, alimentos, transporte y servicios. El segundo segmento contempla actividades recreativas, entretenimiento o compras no imprescindibles. Finalmente, el último porcentaje se destina a construir un respaldo financiero, ya sea mediante ahorros, inversiones o aportes para la jubilación.

El salario necesario para vivir cómodamente en Nueva York

Según datos de SmartAsset, un adulto soltero necesita ganar aproximadamente US$158.954 al año para vivir de manera cómoda en Nueva York bajo la regla del 50/30/20. Esta cifra posiciona a la ciudad como la más cara de Estados Unidos en términos de ingresos necesarios para sostener ese estándar de vida.

Para un hogar neoyorquino compuesto por dos adultos trabajadores y dos hijos, el ingreso necesario para vivir cómodamente asciende a la cifra de US$337.875 anuales freepik

El análisis se basa en el costo local de vida, que incluye vivienda, alimentación, transporte e impuestos. A partir de esos valores, se calcula cuánto debería ganar una persona para poder cubrir sus necesidades (50%), destinar una parte a gastos personales (30%) y aún así ahorrar un 20%.

Categoría Porcentaje Monto anual Monto mensual Necesidades 50% US$79.477 US$6623 Gastos personales 30% US$47.686 US$6623 Ahorro y deudas 20% US$31.791 US$2649 Total 100% US$158.954 US$13.246

Sin embargo, al comparar este número con el ingreso medio de los hogares en la ciudad, surge una brecha significativa. El salario anual promedio en Nueva York es de US$81.228, un poco más de la mitad del considerado ideal. Y, con ese parámetro, el cálculo de la regla quedaría así:

Categoría Porcentaje Monto anual Monto mensual Necesidades 50% US$40.614 US$3384,50 Gastos personales 30% US$24.368 US$2030,70 Ahorro y deudas 20% US$16.246 US$1353,80 Total 100% US$81.228 US$6769

Cuánto necesita una familia para vivir bien en Nueva York

El panorama se vuelve aún más exigente cuando se trata de familias. Para un hogar compuesto por dos adultos que trabajan y dos hijos, el ingreso necesario para vivir cómodamente en Nueva York asciende a US$337.875 anuales.

Categoría Porcentaje Monto anual Monto mensual Necesidades 50% US$168.937,50 US$14.078 Gastos personales 30% US$101.362,50 US$8447 Ahorro y deudas 20% US$67.575 US$5631 Total 100% US$337.875 US$28.156

Este monto refleja el impacto de factores como el costo de la vivienda más amplia, el cuidado infantil, la educación y los gastos adicionales que implica mantener a cuatro personas.

El salario promedio de US$81.228 representa apenas un poco más de la mitad de lo que se considera ideal para vivir sin estrés financiero Canva

Comparación de Nueva York con otras ciudades de Estados Unidos

El informe también permite dimensionar el costo de vida en Nueva York frente a otras grandes ciudades del país norteamericano. Por ejemplo:

San José, California : US$158.080 para una persona sola

: US$158.080 para una persona sola Irvine, Anaheim y Santa Ana (California): US$151.965

(California): US$151.965 Boston, Massachusetts : US$139.776

: US$139.776 San Diego, California: US$136.781

En el otro extremo, aparecen ciudades con un costo de vida más accesible:

San Antonio, Texas : US$83.242

: US$83.242 Nueva Orleans, Louisiana : US$84.406

: US$84.406 Memphis, Tennessee: US$86.320

Estos datos muestran que vivir cómodamente en Nueva York puede requerir casi el doble de ingresos que en algunas ciudades del sur del país norteamericano.