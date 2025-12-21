Beca Excelsior en Nueva York: el anuncio de Kathy Hochul que “elimina las barreras financieras” para estudiantes

La gobernadora Kathy Hochul confirmó la apertura de la inscripción a la Beca Excelsior para el semestre de primavera de 2026. El programa está orientado a estudiantes de grado que cursan a tiempo completo en instituciones públicas del estado de Nueva York y forma parte de la política estatal para contener el costo de la educación superior. Desde su creación en 2017, la iniciativa permitió que miles de alumnos accedan a universidades y colleges sin pagar matrícula.

¿Qué cubre la Beca Excelsior y a quiénes está dirigida?

El programa permite cursar estudios universitarios sin pagar matrícula en instituciones de dos y cuatro años del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), explican en el comunicado.

El beneficio se aplica exclusivamente a cubrir el costo académico y no incluye los gastos de vivienda, materiales ni transporte.

Quienes reciben el beneficio deben residir y trabajar en Nueva York por un período equivalente a los años en que usaron la beca

La iniciativa se orienta a estudiantes de familias de ingresos medios, con el objetivo de ampliar el acceso a títulos universitarios sin recurrir al endeudamiento por aranceles.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Beca Excelsior en 2026?

Para recibir la beca, los postulantes deben cumplir condiciones económicas, académicas y administrativas establecidas por el estado. Entre los criterios principales figuran:

Tener un ingreso familiar federal combinado ajustado de hasta US$125 mil .

. Efectuar una inscripción a tiempo completo en una carrera de grado en SUNY o CUNY.

en una carrera de grado en SUNY o CUNY. Cumplir con una aprobación de 30 créditos por año dentro de un plan de estudios habilitado.

dentro de un plan de estudios habilitado. Aceptar la obligación de residir y trabajar en Nueva York por el mismo número de años que se recibió el beneficio, una vez finalizados los estudios.

por el mismo número de años que se recibió el beneficio, una vez finalizados los estudios. Debe realizar la presentación obligatoria de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Fafsa, por sus siglas en inglés) y de la solicitud del Programa de Asistencia para el Pago de la Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés).

El beneficio elimina el costo de la matrícula en instituciones SUNY y CUNY, pero no contempla gastos de vivienda, materiales ni transporte

Requisitos de ciudadanía y residencia en Nueva York para acceder a la beca

Para recibir la beca, el estudiante debe ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible y acreditar residencia legal en el estado de Nueva York durante al menos 12 meses consecutivos.

Quienes no cumplen con el estatus de residente legal pueden evaluar su elegibilidad a través de la Ley DREAM del Estado de Nueva York (NYS DREAM Act), que habilita un camino alternativo de acceso a la ayuda financiera estatal, incluso para estudiantes indocumentados que hayan obtenido su título secundario o un GED (Certificado de Desarrollo Educativo General).

El mensaje de Kathy Hochul sobre la educación sin endeudamiento

Al anunciar la apertura de la inscripción, la gobernadora subrayó el alcance estructural del programa. Hochul dijo: “Cada año, la Beca Excelsior ayuda a transformar la vida de decenas de miles de estudiantes al hacer realidad la universidad sin matrícula y reforzar la asequibilidad en todo el estado”.

Hochul sostuvo que la inversión en educación superior impacta de forma directa en las familias, las comunidades y el desarrollo económico de Nueva York.

La administración del programa está a cargo de la Corporación de Servicios de Educación Superior (HESC, por sus siglas en inglés), la agencia estatal responsable de la asistencia financiera estudiantil.

El acceso exige cumplir requisitos de ingresos, cursada a tiempo completo y avance académico sostenido dentro del plan de estudios

Según datos oficiales, HESC acompaña cada año a casi 300 mil estudiantes y distribuye más de US$935 millones en becas, subsidios y beneficios de condonación de préstamos, entre los que se incluyen TAP y Excelsior.

El presidente de HESC, Guillermo Linares, destacó que el programa “convierte la universidad sin matrícula en una realidad concreta para miles de familias”.

¿Hasta cuándo se puede solicitar la Beca Excelsior?

Las solicitudes para el semestre de primavera 2026 se aceptan hasta el 3 de febrero de 2026. El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial de HESC, donde también se detallan los pasos y la documentación requerida.