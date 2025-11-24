Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul amplía el acceso al programa para ahorrar en la factura de luz

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el programa que está destinado a los hogares elegibles y tiene por objetivo el ahorro en la factura de la luz. La iniciativa surgió debido a que los costos energéticos para las familias de bajos ingresos rondaron entre el 10% y el 20% de sus salarios.

El mensaje de Kathy Hochul para potenciar la ayuda a los neoyorquinos en el costo energético

El Programa de Asistencia Energética en el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés) promueve el ahorro en las facturas de la luz para alrededor de un millón de propietarios e inquilinos en Nueva York. La iniciativa promovida por Hochul consiste en el ofrecimiento de una reducción en los costos mensuales de los servicios públicos.

“Nuestro programa de asistencia energética ya ayuda a un millón de neoyorquinos a obtener descuentos mensuales en sus facturas de energía", señaló la gobernadora en una publicación de X el 21 de noviembre. Y siguió: “Ahora, otros 1,5 millones son elegibles para comenzar a inscribirse”.

Las consecuencias del récord del cierre del gobierno federal impactaron en los fondos destinados a HEAP y la administración de Nueva York promovió el Programa de Asistencia al Empleado (EAP, por sus siglas en inglés).

Las compañías energéticas, por orden del Departamento de Servicio Público estatal (DPS, por sus siglas en inglés), deben garantizar que todas las personas inscritas en el programa reciban los descuentos en las facturas. Esta iniciativa fijó un objetivo de carga energética de hasta el 6% del ingreso familiar para los hogares de bajos recursos.

Requisitos para recibir la ayuda en la factura de la luz en Nueva York

La administración estatal señaló que el programa EAP pretende otorgar alivio financiero a 2,7 millones de hogares en el territorio. El principal criterio es que se presenten ingresos anuales de hasta el 60% del ingreso medio de Nueva York.

El DPS señaló que las compañías de energía inscriben de forma automática a los participantes de EAP en el presupuesto de la facturación.

En tanto, el organismo estatal anunció que en 2026 la elegibilidad se ampliará a los clientes de servicios públicos que presenten ingresos inferiores a la media estatal y que, en la actualidad, no cumplen con los requisitos para recibir asistencia en los programas de EAP existentes, que son:

Programa de servicio telefónico Lifeline.

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Seguro por enfermedad.

Pensión por discapacidad o supervivencia para veteranos.

Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Asistencia Federal para Vivienda Pública.

Garantía de servicios públicos.

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Asistencia de red de seguridad.

Cómo solicitar el programa de ahorro en la factura energética de Nueva York

El DPS del estado indicó que la inscripción es automática si se perciben beneficios de un programa gubernamental y, para determinar si un cliente está registrado, puede contactar al proveedor de servicios públicos. Así, será informado sobre la elegibilidad, los montos mensuales a percibir de los beneficios y el procedimiento de solicitud.

Por norma general, el peticionario debe completar la solicitud y enviarla junto con la documentación requerida en línea o por correo postal al centro correspondiente, en función de su ubicación.