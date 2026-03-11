Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia inversión de US$19 millones para transformar North Country en 2026

Kathy Hochul, la gobernadora del estado de Nueva York, confirmó una inversión de US$19 millones para tres comunidades de la región de North Country. El objetivo de la financiación es transformar los centros urbanos en zonas con alta actividad económica.

Punto por punto: qué se sabe de la inversión presentada por Kathy Hochul

La gobernadora confirmó la financiación a través de una conferencia de prensa. Allí, expuso que los US$19 millones se van a distribuir entre los condados de Ogdensburg, Moriah y Villa de Heuvelton para “hacer realidad su visión”.

“Nuestras comunidades del norte de Nueva York son vitales para el tejido social del estado y nos comprometemos a brindarles los recursos que necesitan para prosperar”, dijo Hochul.

Luego agregó: “Estas inversiones transformarán las zonas céntricas en polos de actividad económica y creación de empleo. Resaltarán la cultura e historias únicas de las comunidades".

Cada comunidad destinará los fondos a diferentes áreas estratégicas para fomentar el crecimiento de sus zonas céntricas. Los montos se distribuyeron de la siguiente manera:

Ciudad de Ogdensburg (US$10 millones): ganadora de la novena ronda del Downtown Revitalization Initiative (DRI).

ganadora de la novena ronda del Downtown Revitalization Initiative (DRI). Pueblo de Moriah (US$4.5 millones): ganador de la cuarta ronda del programa NY Forward.

ganador de la cuarta ronda del programa NY Forward. Villa de Heuvelton (US$4.5 millones): ganadora de la cuarta ronda del programa NY Forward.

Cómo se utilizarán los fondos presentados por Kathy Hochul en los condados seleccionados

Ogdensburg, que cuenta con una población diversa de 12.364 habitantes de acuerdo con lo estipulado en su sitio web, se va a enfocar en revitalizar su zona costera y el centro histórico.

En Ogdensburg: se enfocarán en revitalizar su zona costera y el centro histórico Instagram/@ogdensburg_city_historian

En ese aspecto, se prevé activar la orilla del río con nuevas viviendas, comercios y servicios de hospitalidad, además de mejorar el paisaje urbano.

El pueblo de Moriah concentra su financiamiento en el centro histórico de Port Henry. Los planes incluyen la restauración de edificios históricos, la creación de nuevas viviendas y el desarrollo de espacios públicos de reunión para residentes y visitantes.

Por su parte, Heuvelton va a apoyar la revitalización de espacios céntricos, el respaldo a pequeñas empresas y la expansión de parques, senderos y el acceso a la zona ribereña del río Oswegatchie.

Cuáles son los requisitos para acceder a los fondos

Para acceder a los fondos, las localidades deben estar certificadas bajo el programa Pro-Housing Communities. Este reconoce a los municipios que trabajan de manera activa para ampliar su capacidad de vivienda y les otorga acceso exclusivo a una bolsa de US$750 millones en fondos estatales discrecionales.

El Consejo Regional de Desarrollo Económico del North Country (Ncredc, por sus siglas en inglés) realizó una revisión exhaustiva y competitiva de las propuestas presentadas por diversas comunidades de la región antes de presentar a Ogdensburg, Moriah y Heuvelton como ganadoras.

Luego de anunciarse los nuevos fondos para Ogdensburg, Moriah y Heuvelton, el siguiente paso es crear un Plan Estratégico de Inversión que defina los proyectos específicos que se van a implementar para alcanzar la visión de la comunidad.