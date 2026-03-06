La encuesta que preocupa a Kathy Hochul: Nueva York está a favor de deportar migrantes sin estatus legal

Un nuevo sondeo entre votantes registrados del estado de Nueva York encendió señales de alerta en la política estatal. En medio de un año electoral y con el debate migratorio en el centro de la agenda pública, creció de manera marcada el respaldo de los neoyorquinos a la deportación de extranjeros que residen en EE.UU. sin autorización legal. El dato se convierte en un factor relevante para la gobernadora Kathy Hochul, en un contexto donde cada punto porcentual puede redefinir estrategias y discursos.

El cambio de tendencia en apenas un mes: los neoyorquinos ahora apoyan más las deportaciones

De acuerdo con el último relevamiento del Siena College Research Institute, realizado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 entre 805 votantes registrados del estado, el apoyo a la deportación de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos aumentó seis puntos en solo un mes. En enero, el 43% se manifestaba a favor y el 35% en contra. Actualmente, el 49% respalda la medida, mientras que la oposición descendió al 29%.

El estudio comparativo del Siena College Research Institute muestra que el favor a las expulsiones pas del 43% en enero al 49% en febrero de 2026 FR171758 AP

El estudio muestra que, además de ampliarse la brecha entre quienes apoyan y quienes rechazan la expulsión, también se redujo el segmento de quienes se ubicaban en una posición intermedia o indecisa. Actualmente, un 18% adopta una postura neutral y apenas un 4% declara no saber o no tener opinión.

El salto en el respaldo a la deportación se explica, en buena medida, por la consolidación del voto republicano y un crecimiento considerable entre independientes. Entre los votantes conservadores, el apoyo pasó del 70% en enero al 85% en febrero. En el caso de los no afiliados, el incremento fue de 45% a 56%. En contraste, entre los demócratas el aval se mantiene prácticamente estable: 30% hoy frente al 29% del mes anterior.

El crecimiento del sentimiento pro-deportacin se explica por una consolidacin en el bloque republicano, que subi del 70% al 85%

El contraste con la percepción sobre el ICE en Nueva York

Sin embargo, el mismo estudio del Siena College Research Institute introduce un matiz que complejiza la lectura del fenómeno. Aunque casi la mitad de los votantes respalda la deportación de extranjeros en situación irregular, una mayoría significativa desaprueba la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleva adelante los arrestos.

Ante la consulta sobre si apoyan o rechazan la manera en que los agentes de ICE trabajan para detener a personas sospechadas de residir ilegalmente en el país norteamericano, solo el 30% expresó su apoyo, mientras que el 57% manifestó su oposición. Un 10% se ubicó en una posición intermedia y el 3% no emitió opinión.

A pesar del apoyo a la deportacin como concepto, existe una contradiccin estadstica, ya que el 57% de los neoyorquinos desaprueba formalmente la manera en que el Servicio de Inmigracin y Control de Aduanas (ICE) ejecuta los arrestos GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La diferencia entre el respaldo a la deportación como principio y el rechazo a los métodos empleados para ejecutarla es aún más evidente cuando se pregunta por las tácticas utilizadas. El 63% de los encuestados considera que las acciones del ICE “han ido demasiado lejos”, frente a apenas un 9% que opina que “no fueron lo suficientemente lejos”. Un 21% cree que fueron “más o menos adecuadas” y el 6% no sabe o no responde.

Estos números sugieren que, si bien crece el consenso sobre la necesidad de expulsar a inmigrantes en situación irregular, existe una sensibilidad notable respecto de cómo se implementan esas políticas.