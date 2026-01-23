Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anunció viviendas asequibles para quienes cumplan los requisitos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este jueves la finalización de un desarrollo habitacional de 72 departamentos en el condado de Albany. El proyecto habilita el acceso a viviendas asequibles de hasta tres habitaciones.

Los detalles de las nuevas viviendas asequibles en Albany

El anuncio publicado en la página del gobierno neoyorquino confirmó la finalización de Hudson on Nine. Este complejo de 72 departamentos se ubica en la ciudad de Bethlehem, en Albany. Las unidades tienen de uno a tres dormitorios.

El desarrollo permite el acceso a departamentos para familias con ingresos de hasta el 60% del ingreso medio del área Captura de cbs6albany

Los departamentos están destinados a hogares con ingresos de hasta el 60% del ingreso medio del área. Además, el complejo reserva 12 viviendas para veteranos con discapacidad en riesgo de quedarse sin casa. Ese grupo contará con servicios de apoyo en el lugar, a cargo de la organización sin fines de lucro Soldier On, Inc.

La comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés), RuthAnne Visnauskas, afirmó que el organismo trabaja para enfrentar la crisis habitacional con todas las herramientas disponibles.

Además, indicó que Hudson on Nine se suma a más de 2200 viviendas asequibles que la agencia ayudó a crear o preservar en el condado de Albany durante la gestión de Hochul.

El complejo, denominado Hudson on Nine, está ubicado en la ciudad de Bethlehem y cuenta con unidades de uno a tres dormitorios Captura de cbs6albany

Requisitos para acceder a las viviendas asequibles: ¿cuánto es el 60% del ingreso medio en Albany?

Los criterios de acceso a las unidades se basan en los últimos límites de ingresos ajustados publicados en 2025 por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

El 60% del ingreso medio del área metropolitana Albany–Schenectady–Troy varía según la cantidad de integrantes del hogar:

Una persona: US$48.780

US$48.780 Dos personas: US$55.740

US$55.740 Tres personas: US$62.700

US$62.700 Cuatro personas: US$69.660

US$69.660 Cinco personas: US$75.240

US$75.240 Seis personas: US$80.820

US$80.820 Siete personas: US$86.400

US$86.400 Ocho personas: US$91.980

Las actualizaciones de esta tabla suelen salir publicadas entre abril y junio de cada año.

Desde el organismo estatal HCR señalaron que el proyecto se suma a más de 2200 viviendas asequibles creadas o preservadas en Albany County durante la actual gestión governor.ny.gov

¿Cómo es el Hudson on Nine?: diseño, eficiencia energética y accesibilidad

El complejo cuenta con aire acondicionado central, electrodomésticos de cocina y luminarias con certificación de ahorro energético Energy Star. Además, incluye calentadores de agua de alta eficiencia, inodoros y griferías de bajo flujo.

La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), Doreen M. Harris, precisó que Hudson on Nine aporta viviendas “totalmente eléctricas y accesibles” en Bethlehem.

Además, señaló que el organismo respalda la construcción de edificios limpios y altamente eficientes, al tiempo que subrayó que estas características ayudan a mantener facturas de servicios públicos asequibles.

A su vez, se contemplan viviendas equipadas para personas con movilidad reducida y provistas de adaptaciones para residentes con discapacidades auditivas y visuales.

El desarrollo contó con respaldo financiero de HCR, que aportó más de US$15,7 millones en capital a través del Programa Federal de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, un mecanismo que incentiva la construcción de viviendas asequibles mediante beneficios impositivos.

A ese esquema se sumaron casi US$6,6 millones del Fondo Fiduciario de Vivienda del Estado de Nueva York, junto con una subvención de US$144 mil otorgada por NYSERDA.