Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anunció viviendas asequibles para quienes cumplan los requisitos
La gobernadora destacó la construcción de un edificio con 72 departamentos disponibles en Albany
- 3 minutos de lectura'
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este jueves la finalización de un desarrollo habitacional de 72 departamentos en el condado de Albany. El proyecto habilita el acceso a viviendas asequibles de hasta tres habitaciones.
Los detalles de las nuevas viviendas asequibles en Albany
El anuncio publicado en la página del gobierno neoyorquino confirmó la finalización de Hudson on Nine. Este complejo de 72 departamentos se ubica en la ciudad de Bethlehem, en Albany. Las unidades tienen de uno a tres dormitorios.
Los departamentos están destinados a hogares con ingresos de hasta el 60% del ingreso medio del área. Además, el complejo reserva 12 viviendas para veteranos con discapacidad en riesgo de quedarse sin casa. Ese grupo contará con servicios de apoyo en el lugar, a cargo de la organización sin fines de lucro Soldier On, Inc.
La comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés), RuthAnne Visnauskas, afirmó que el organismo trabaja para enfrentar la crisis habitacional con todas las herramientas disponibles.
Además, indicó que Hudson on Nine se suma a más de 2200 viviendas asequibles que la agencia ayudó a crear o preservar en el condado de Albany durante la gestión de Hochul.
Requisitos para acceder a las viviendas asequibles: ¿cuánto es el 60% del ingreso medio en Albany?
Los criterios de acceso a las unidades se basan en los últimos límites de ingresos ajustados publicados en 2025 por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).
El 60% del ingreso medio del área metropolitana Albany–Schenectady–Troy varía según la cantidad de integrantes del hogar:
- Una persona: US$48.780
- Dos personas: US$55.740
- Tres personas: US$62.700
- Cuatro personas: US$69.660
- Cinco personas: US$75.240
- Seis personas: US$80.820
- Siete personas: US$86.400
- Ocho personas: US$91.980
Las actualizaciones de esta tabla suelen salir publicadas entre abril y junio de cada año.
¿Cómo es el Hudson on Nine?: diseño, eficiencia energética y accesibilidad
El complejo cuenta con aire acondicionado central, electrodomésticos de cocina y luminarias con certificación de ahorro energético Energy Star. Además, incluye calentadores de agua de alta eficiencia, inodoros y griferías de bajo flujo.
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), Doreen M. Harris, precisó que Hudson on Nine aporta viviendas “totalmente eléctricas y accesibles” en Bethlehem.
Además, señaló que el organismo respalda la construcción de edificios limpios y altamente eficientes, al tiempo que subrayó que estas características ayudan a mantener facturas de servicios públicos asequibles.
A su vez, se contemplan viviendas equipadas para personas con movilidad reducida y provistas de adaptaciones para residentes con discapacidades auditivas y visuales.
El desarrollo contó con respaldo financiero de HCR, que aportó más de US$15,7 millones en capital a través del Programa Federal de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, un mecanismo que incentiva la construcción de viviendas asequibles mediante beneficios impositivos.
A ese esquema se sumaron casi US$6,6 millones del Fondo Fiduciario de Vivienda del Estado de Nueva York, junto con una subvención de US$144 mil otorgada por NYSERDA.
