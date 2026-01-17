El plan de Kathy Hochul para entregar más de 50 viviendas asequibles en Nueva York: a quiénes aplica

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció el pasado jueves 15 de enero la finalización de un plan para entregar más de 50 viviendas asequibles. El proyecto, que costó aproximadamente 35 millones de dólares y se construyó en Patchogue, condado de Suffolk, está destinado a hogares con hasta el 90% del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés).

Quiénes aplican al plan de Hochul para entregar más de 50 viviendas asequibles en Nueva York

Bajo el nombre de The Grove Apartments, el complejo de viviendas de uso mixto, asequibles y con apoyo, cuenta con 55 unidades, según informó la oficina de la gobernadora en un comunicado.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la finalización de las obras de viviendas asequibles en Patchogue Captura/Youtube

Hasta ahora, hay 17 unidades reservadas para residentes que cumplan los requisitos. Estas personas recibirán servicios en el lugar, como asistencia en educación financiera y desarrollo profesional.

The Grove Apartments fueron desarrollados por Georgica Green Ventures, LLC, y los servicios de apoyo serán proporcionados por New Ground, Inc. La construcción fue erigida en terrenos previamente baldíos que fueron rezonificados por la ciudad de Brookhaven para reducir el deterioro y mejorar la transitabilidad.

“La finalización de The Grove Apartments es otro ejemplo de cómo ofrecemos soluciones de vivienda reales en Long Island y en todo Nueva York al invertir en desarrollos asequibles, sostenibles y que responden a las necesidades de la comunidad”, declaró la gobernadora Hochul.

Según sus palabras, el proyecto desarrollado en Patchogue refleja el compromiso del gobierno para “ampliar la oferta de vivienda, revitalizar los centros urbanos y garantizar que los neoyorquinos puedan vivir con dignidad en las comunidades de su elección”.

The Grove Apartments: detalles del plan de Hochul

El complejo cuenta con tres edificios de departamentos con jardín que incluyen:

Un espacio comunitario con sala de juegos para niños.

Un gimnasio.

Una sala de estar.

Cocina americana.

Paneles solares y electrodomésticos con certificación ENERGY STAR.

The Grove Apartments, impulsado por Hochul en Nueva York, cuenta con 55 unidades de viviendas asequibles Georgica Green Ventures

De acuerdo con el comunicado, la cafetería de casi 93 metros cuadrados, ubicada en el espacio comercial, “facilita la transitabilidad peatonal en todo el vecindario”. El recinto también incluye unidades accesibles y equipadas para personas con discapacidades.

El alcalde de Patchogue, Paul Pontieri, resaltó que el desarrollo desempeña un papel fundamental en la solución a la falta de viviendas asequibles a nivel local.

Las viviendas asequibles de Grove Apartments en Nueva York están disponibles para hogares con ingresos de hasta el 90% del sueldo medio del área Georgica Green Ventures

La agenda de asequibilidad en la vivienda que impulsa Hochul en Nueva York

En el Estado Imperial, la falta de viviendas asequibles representa una de las problemáticas más relevantes.

En febrero de 2024, el Contralor del Estado, Thomas P. DiNapoli, publicó un informe en el que advirtió que casi 3 millones de hogares en todo Nueva York gastan más del 30% de su ingreso en vivienda, y uno de cada cinco hogares gasta más del 50%.

De este modo, Nueva York figura entre los estados con mayor carga de costos de vivienda.

Además, según la Asociación de Condados del Estado de Nueva York (NYSAC, por sus siglas en inglés), la oferta de vivienda disponible y asequible no satisface la demanda, lo que provoca desplazamientos, mayores costos de vida y reducción de la calidad de vida.

Para mitigar esta problemática, la gobernadora neoyorquina se comprometió a abordar la crisis en los últimos años.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, avanzó con varios proyectos para mitigar la problemática de la falta de viviendas asequibles @GovKathyHochul - @GovKathyHochul

Como parte del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2025, impuso nuevos incentivos fiscales, financiación de capital y nuevas protecciones para inquilinos y propietarios.

Con base en este compromiso, el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026 contiene: