Las tres promesas de Mamdani que aliviarían el bolsillo de los residentes de NYC en 2026

Zohran Mamdani asumirá el 1° de enero de 2026 como alcalde de la ciudad de Nueva York. Dentro de la plataforma de campaña que presentó antes de las elecciones, se destacan tres grandes promesas que impactan en el bolsillo de los neoyorquinos y que están relacionadas con la renta, los autobuses y las guarderías. Con el comienzo de su mandato, podría intentar ponerlas en práctica.

Freeze the rent: la propuesta de Mamdani para los alquileres en Nueva York

Según consta en el sitio web de la plataforma de Mamdani, el nuevo alcalde asegura que “la mayoría de los neoyorquinos son inquilinos” y que “más de dos millones viven en departamentos con renta estabilizada”.

Mamdani propuso congelar el alquiler de apartamentos con renta estabilizada en Nueva York Heather Khalifa - FR172147 AP

En ese sentido, propuso congelar los alquileres de estos apartamentos. Según su presentación, durante la administración Eric Adams, las unidades con renta estabilizada tuvieron un aumento de un 12,6%.

Sin embargo, la promesa de Mamdani puede sufrir algunos obstáculos. De acuerdo con el análisis de The City, el alcalde no tiene la autoridad para operar directamente sobre los aumentos en este rubro.

Quien está a cargo de los valores de la renta es la Junta de Regulación de Alquileres de Nueva York. A pesar de que es el alcalde quien elige a los miembros del organismo, los mandatos son escalonados y durante 2026 seguirán algunos funcionarios designados por Adams.

Es por esto que el congelamiento para apartamentos con renta estabilizada podría demorarse, a menos que Mamdani logre que la Junta se alinee con su visión desde el inicio.

Mamdani asumirá como alcalde de Nueva York el 1° de enero de 2026 Foto de valor kopeny en Unsplash

El plan de Mamdani para tener autobuses gratis en Nueva York

"Uno de cada cinco neoyorquinos tiene dificultades para pagar la tarifa de los autobuses“, aseguró Mamdani en su plataforma de compaña. Además, enfatizó que “son los más lentos” de todo EE.UU.

En ese sentido, propuso la eliminación “permanentemente del pago de la tarifa en todos los autobuses urbanos”.

Según CBS News, Mamdani estima que sostener el boleto gratuito costaría 800 millones de dólares al año. El político socialista y demócrata considera que es una cantidad aceptable dentro del presupuesto de US$100 mil millones que tiene la Gran Manzana.

La idea es que la ciudad y el estado reembolsen las pérdidas a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

Mamdani aseguró que los autobuses de Nueva York serán gratuitos MTA

Además, anunció medidas para aumentar la velocidad y eficacia del transporte público:

Construcción de carriles prioritarios.

Zonas de carga y descarga para evitar la acumulación de vehículos en doble fila.

Guarderías gratis, el tercer gran eje de la campaña de Mamdani en Nueva York

Mamdani señaló que “después del alquiler, el mayor gasto para las familias trabajadoras de Nueva York es el cuidado infantil“. En ese sentido, remarcó que las familias con hijos menores de seis años abandonan la ciudad” al doble de ritmo que el resto".

Por eso, prometió guarderías gratuitas de Nueva York para todos los niños de entre seis semanas y cinco años. Además, propuso aumentar los sueldos de los cuidadores infantiles para equipararlos con los valores que perciben los maestros de la educación pública.

Según Politico, en los meses previos a la asunción de Mamdani un equipo encargado específicamente de esta promesa ya comenzó el diseño de un plan para que la medida sea factible.