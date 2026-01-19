Buenas noticias para migrantes: qué se necesita para tramitar la licencia de conducir en Nueva York
Estos son los documentos que acepta el estado para conseguir la licencia, incluso para personas indocumentadas
- 3 minutos de lectura'
Nueva York es uno de los pocos estados de Estados Unidos que permite a las personas indocumentadas tramitar y obtener una licencia de conducir, gracias a un sistema de verificación de identidad basado en puntos. De cara a 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige documentación específica para evitar rechazos durante el trámite.
Qué documentos necesitan los migrantes para obtener su licencia de conducir en Nueva York
El Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York (DMV) solicita en 2026 una serie de documentos para comprobar la identidad, sin importar si la persona es residente legal o no, según informó Diario de Nueva York.
El sistema estatal asigna puntos a distintos documentos y exige que los solicitantes presenten al menos seis puntos, además de un comprobante de fecha de nacimiento y dos comprobantes de residencia en el estado.
Entre los documentos aceptados para acreditar identidad se encuentran:
- Pasaporte vigente, de Estados Unidos o extranjero
- Tarjeta de residencia permanente (green card)
- Documento de autorización de empleo (EAD)
- Tarjeta consular, en ciertos casos como complemento
- Licencia de conducir válida de otro país, siempre que no esté vencida
El DMV aclara que el nombre del solicitante debe coincidir exactamente en todos los documentos, ya que cualquier diferencia puede derivar en el rechazo del trámite. de una traducción certificada.
Además, el departamento exige al menos un documento que compruebe la fecha de nacimiento, entre ellos:
- Pasaporte vigente
- Acta de nacimiento original o certificada
- Certificado de naturalización o ciudadanía estadounidense
Si la documentación está redactada en un idioma distinto del inglés, debe presentarse junto con una traducción certificada.
Documentos aceptados para la licencia de conducir, Real ID o Enhanced ID en Nueva York
Como parte del proceso, los solicitantes deben presentar dos comprobantes de residencia en Nueva York, con una antigüedad no mayor a 90 días. Se aceptan, entre otros:
- Factura de servicios públicos (luz, gas, internet)
- Contrato de alquiler o hipoteca
- Estado de cuenta bancario
- Carta oficial de una agencia gubernamental
- Talón de pago reciente con dirección en Nueva York
Una vez que se cuente con todos los documentos anteriores, el tipo de licencia que los migrantes deseen tramitar determina la documentación que deben presentar ante el departamento:
- Licencia estándar: No requiere prueba de estatus migratorio legal
- REAL ID: Exige prueba de estatus legal en Estados Unidos
- Enhanced ID: Requiere ciudadanía estadounidense y permite viajes terrestres a Canadá y México
- Factura de servicios públicos, como luz, gas o internet
Cambio en el sistema de puntos en Nueva York impacta a conductores
En paralelo, el DMV de Nueva York aprobó modificaciones al sistema de puntos que utiliza para sancionar a los conductores. Los cambios entrarán en vigor en febrero de 2026.
Actualmente, la licencia puede suspenderse si un conductor acumula 11 puntos en 18 meses. Con la nueva normativa, el período de evaluación se extenderá a 24 meses, y la acumulación de 10 puntos o más podría derivar en suspensión o revocación de la licencia.
Especialistas advierten que estas modificaciones no solo aumentan el riesgo de sanciones, sino que también podrían encarecer las pólizas de seguro de auto para los conductores con infracciones.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de California, en vivo: el mensaje de Newsom en el Día de Martin Luther King Jr.
Letter 725-B. La acción oficial del IRS para visitar el domicilio y revisar el cumplimiento de la regla fiscal en EE.UU.
Política. Es cubano y un fiel podcaster pro Trump de Florida, pero está en un limbo migratorio y puede ser deportado
- 1
Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual
- 2
Belgrano Cargas: un gigante mexicano y las poderosas cerealeras compiten por el negocio
- 3
Red Bull Racing se tomó cuatro años para construir su propio motor y rechaza las sospechas de irregularidades
- 4
Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología