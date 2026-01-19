Buenas noticias para migrantes: qué se necesita para tramitar la licencia de conducir en Nueva York

Nueva York es uno de los pocos estados de Estados Unidos que permite a las personas indocumentadas tramitar y obtener una licencia de conducir, gracias a un sistema de verificación de identidad basado en puntos. De cara a 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige documentación específica para evitar rechazos durante el trámite.

El Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York (DMV) solicita en 2026 una serie de documentos para comprobar la identidad, sin importar si la persona es residente legal o no, según informó Diario de Nueva York.

Los migrantes deben presentar documentos si quieren tramitar su licencia de conducir o un permiso de aprendizaje (Unsplash)

El sistema estatal asigna puntos a distintos documentos y exige que los solicitantes presenten al menos seis puntos, además de un comprobante de fecha de nacimiento y dos comprobantes de residencia en el estado.

Entre los documentos aceptados para acreditar identidad se encuentran:

Pasaporte vigente , de Estados Unidos o extranjero

, de Estados Unidos o extranjero Tarjeta de residencia permanente (green card)

Documento de autorización de empleo (EAD)

Tarjeta consular , en ciertos casos como complemento

, en ciertos casos como complemento Licencia de conducir válida de otro país, siempre que no esté vencida

El DMV aclara que el nombre del solicitante debe coincidir exactamente en todos los documentos, ya que cualquier diferencia puede derivar en el rechazo del trámite. de una traducción certificada.

Además, el departamento exige al menos un documento que compruebe la fecha de nacimiento, entre ellos:

Pasaporte vigente

Acta de nacimiento original o certificada

Certificado de naturalización o ciudadanía estadounidense

Si la documentación está redactada en un idioma distinto del inglés, debe presentarse junto con una traducción certificada.

Documentos aceptados para la licencia de conducir, Real ID o Enhanced ID en Nueva York

Como parte del proceso, los solicitantes deben presentar dos comprobantes de residencia en Nueva York, con una antigüedad no mayor a 90 días. Se aceptan, entre otros:

El sistema de puntos de Nueva York es la herramienta que utiliza el DMV para identificar y tomar medidas contra los conductores de alto riesgo Freepik

Factura de servicios públicos (luz, gas, internet)

Contrato de alquiler o hipoteca

Estado de cuenta bancario

Carta oficial de una agencia gubernamental

Talón de pago reciente con dirección en Nueva York

Una vez que se cuente con todos los documentos anteriores, el tipo de licencia que los migrantes deseen tramitar determina la documentación que deben presentar ante el departamento:

Licencia estándar : No requiere prueba de estatus migratorio legal

: No requiere prueba de estatus migratorio legal REAL ID : Exige prueba de estatus legal en Estados Unidos

: Exige prueba de estatus legal en Estados Unidos Enhanced ID : Requiere ciudadanía estadounidense y permite viajes terrestres a Canadá y México

Cambio en el sistema de puntos en Nueva York impacta a conductores

En paralelo, el DMV de Nueva York aprobó modificaciones al sistema de puntos que utiliza para sancionar a los conductores. Los cambios entrarán en vigor en febrero de 2026.

El DMV de Nueva York establece un sistema de puntos, registros y deudas que determina la duración de una multa en el historial del conductor Imagen compuesta

Actualmente, la licencia puede suspenderse si un conductor acumula 11 puntos en 18 meses. Con la nueva normativa, el período de evaluación se extenderá a 24 meses, y la acumulación de 10 puntos o más podría derivar en suspensión o revocación de la licencia.

Especialistas advierten que estas modificaciones no solo aumentan el riesgo de sanciones, sino que también podrían encarecer las pólizas de seguro de auto para los conductores con infracciones.