Green Light Law: cómo impacta en los migrantes indocumentados y el acceso a las licencias en Nueva York

Los migrantes pueden obtener una licencia de conducir en Nueva York sin importar su estatus legal. Así lo establece la Green Light Law, que establece que los solicitantes que no tengan un número de Seguro Social pueden acceder a un permiso estándar, siempre que aprueben otros requisitos. Aunque la administración Trump intentó anular la norma, una jueza rechazó la demanda.

Qué es la Green Light Law, que permite a migrantes de Nueva York obtener una licencia de conducir

Según explica el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York en su sitio web oficial, la “Ley de Luz Verde” es el nombre con el que se conoce comúnmente la Driver’s License Access and Privacy Act.

El estado de Nueva York permite a los inmigrantes legales obtener una licencia de conducir Freepik - Freepik

La norma fue aprobada en junio de 2019 y comenzó a regir a fines de ese mismo año. En específico, establece que todos los mayores de 16 años en Nueva York son elegibles para tramitar una licencia de conducir, sin importar cuál sea su estatus migratorio.

De esa manera, la ley abrió una vía que indocumentados puedan realizar el trámite y obtener la documentación. El permiso se presenta como un carnet estándar y no tiene ningún tipo de distinción visible en la tarjeta, aseguran las autoridades.

Sin embargo, los extranjeros deben tener en cuenta que no es una licencia que califique como Real ID. Por lo tanto, la licencia obtenida gracias a la Green Light Law no puede utilizarse en ámbitos federales ni tampoco como identificación por fuera de su propósito principal de habilitar a un conductor en el estado.

Para obtenerla, el solicitante debe presentar una serie de datos que prueben su identidad y residencia en Nueva York. Eso lo habilitará a dar el examen escrito, que deriva en un permiso de aprendiz si se aprueba, y luego la evaluación práctica.

El DMV de Nueva York puede entregar licencias de conducir a indocumentados por la Green Light Law Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

Con respecto a la privacidad, el DMV indica que la ley “proporciona una serie de protecciones que limitan el intercambio de datos, incluso con las agencias que hacen cumplir las leyes de inmigración”.

Cuáles son los documentos necesarios para obtener una licencia de Nueva York con la Green Light Law

El sitio del DMV de Nueva York cuenta con una guía de documentos, para que cada solicitante informe su situación particular y vea si es elegible. En ese sentido, los migrantes que no tengan un número de Seguro Social deben demostrar la siguiente información:

Fecha de nacimiento : puede estar en distintos tipos de documentación, como por ejemplo un pasaporte extranjero.

: puede estar en distintos tipos de documentación, como por ejemplo un pasaporte extranjero. Residencia en Nueva York : existen múltiples alternativas para demostrarla. Un ejemplo es un extracto bancario.

: existen múltiples alternativas para demostrarla. Un ejemplo es un extracto bancario. Prueba adicional del nombre: el migrante debe presentar documentos extras para verificar su identidad. Algunas opciones válidas son tarjetas de crédito y débito.

Si aportan una serie de documentos, migrantes sin estatus en Nueva York pueden rendir los exámenes para obtener una licencia de conducir Freepik

La demanda que el DOJ perdió contra Nueva York por la Green Light Law

La jueza federal de distrito Anne Nardacci falló contra una demanda que había presentado el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). En el reclamo, el gobierno indicaba que la ley restringe la capacidad del DMV para compartir información sobre vehículos y direcciones.

De acuerdo con el fallo, emitido el pasado martes 23 de diciembre, se rechazaron los argumentos del DOJ y la aplicación de la Green Light Law en Nueva York continuará vigente.