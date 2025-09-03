Buenas noticias para Nueva York: Hochul anuncia una inversión de US$7,5 millones en un programa de salud mental

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que destinará una inversión de US$7,5 millones a cuatro organizaciones comunitarias para lanzar el programa Espacios Seguros para jóvenes. Se trata de una iniciativa que busca garantizar lugares de asistencia a adolescentes y jóvenes adultos con problemas de salud mental.

Hochul destina US$7,5 millones a programas de salud mental para jóvenes en Nueva York

La gobernadora otorgará subvenciones a cuatro organizaciones sin fines de lucro para que sean parte del programa de Espacios Seguros. La asistencia está dirigida a jóvenes de entre 12 y 24 años y busca ofrecer entornos acogedores, recursos y conexiones para que enfrenten los desafíos de cuidado mental.

Kathy Hochul otorga US$7,5 millones en subvenciones para que cuatro centros comunitarios ofrezcan Espacios Seguros para Jóvenes (Foto AP/Julia Nikhinson) Julia Nikhinson - AP

“Los jóvenes neoyorquinos de hoy enfrentan importantes presiones de salud mental que pueden llevarlos al borde de una crisis”, consideró Hochul, de acuerdo a un comunicado oficial.

“Al establecer Espacios Seguros en todo nuestro estado, podemos ayudar a nuestros jóvenes a conectar entre sí y recibir apoyo en un entorno que promueve el bienestar mental positivo", sostuvo.

Los espacios están administrados por la Oficina Estatal de Salud Mental y no son clínicos, sino que son dirigidos por pares. El objetivo es ofrecer entornos inclusivos, que reduzcan el aislamiento de los adolescentes y los ayuden a encontrar relaciones positivas con otros.

Dónde estarán los Espacios Seguros para jóvenes en Nueva York y cómo funcionarán

Los Espacios Seguros para Jóvenes se encuentran en entornos comunitarios accesibles, como escuelas, centros juveniles y otros espacios de confianza. El objetivo del estado neoyorquino es garantizar la equidad en salud mental en las comunidades más afectadas por barreras sistémicas.

“Estos programas no clínicos, sino que complementan los servicios clínicos y amplían el acceso a la atención médica al abordar las barreras culturales, financieras y sistémicas”, destacó el gobierno de Nueva York.

El programa busca generar espacios inclusivos donde los jóvenes puedan conectar con sus compañeros y tener relaciones positivas Shutterstock

La idea es que al ingresar en estos entornos los jóvenes desarrollen su liderazgo, la conexión entre pares y la receptividad cultural. Al tiempo que puedan reducir los estigmas sociales y encontrar resiliencia.

Subvenciones en Nueva York: qué organizaciones recibirán fondos para Espacios Seguros Juveniles

Según explicaron las autoridades, las subvenciones se otorgarán durante cinco años y estarán dirigidas a:

LaSalle School Inc.: se le otorgará US$500 mil anuales durante cinco años para establecer un programa en el Edificio Conroy en Albany.

se le otorgará US$500 mil anuales durante cinco años para establecer un programa en el Edificio Conroy en Albany. Centro del SIDA del Condado de Queens: Nueva York destinará US$500 mil cada año para establecer un programa en 62-07 Woodside Ave, en Queens.

Nueva York destinará US$500 mil cada año para establecer un programa en 62-07 Woodside Ave, en Queens. Consejo de Drogas y Alcohol de Delphi del Condado de Wayne: le darán US$250 mil por año para operar el Centro Comunitario Alex Eligh en Newark;

le darán US$250 mil por año para operar el Centro Comunitario Alex Eligh en Newark; Amigos de CanTeen: recibirán también US$250 mil por año, durante cinco años, para operar la Cantina del Centro Comunitario de Nueva York en Cicero.

Las subvenciones se destinarán a cuatro centros comunitarios sin fines de lucro durante cinco años

Las iniciativas de Hochul para ampliar el acceso a la salud mental en Nueva York

La nueva inversión se suma a otras iniciativas de la gobernadora Hochul en torno a garantizar el acceso a la atención de salud mental. De acuerdo al comunicado, los diferentes planes están contemplados en el Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2026.

Como parte del presupuesto del próximo año, por ejemplo, la mandataria impulsó la creación de diez nuevos equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo para Jóvenes (ACT, por sus siglas en inglés) para asistir a adolescentes con trastornos emocionales graves que corren el riesgo de ser ingresados o que regresan a su casa tras recibir servicios de alta intensidad, como centros residenciales.

Y además amplió las clínicas de cuidado mental en las escuelas para que los estudiantes puedan acceder a un profesional certificado en un entorno familiar y educativo.