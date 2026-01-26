Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 26 de enero de 2026

California tendrá este lunes 26 de enero de 2026 un día estable y templado, sin fenómenos severos a la vista. En el sur del estado, incluyendo el área de Los Ángeles, los pronósticos indican cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 75 °F (24 °C) y mínima en torno a 50 °F (10 °C), dentro de un patrón de enero cálido y seco que se viene repitiendo en los últimos días.

En el centro y norte de California, particularmente en la Bahía de San Francisco, el lunes se presentará con sol y algunas nubes, temperaturas más frescas y ambiente estable. Para San Francisco, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima alrededor de 61 °F (16 °C) y una mínima cercana a 45 °F (7 °C), con viento suave y sin lluvias pronosticadas para esa jornada.

