Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 26 de enero de 2026
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, Gavin Newsom, clima y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este lunes 26 de enero de 2026
California tendrá este lunes 26 de enero de 2026 un día estable y templado, sin fenómenos severos a la vista. En el sur del estado, incluyendo el área de Los Ángeles, los pronósticos indican cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 75 °F (24 °C) y mínima en torno a 50 °F (10 °C), dentro de un patrón de enero cálido y seco que se viene repitiendo en los últimos días.
En el centro y norte de California, particularmente en la Bahía de San Francisco, el lunes se presentará con sol y algunas nubes, temperaturas más frescas y ambiente estable. Para San Francisco, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima alrededor de 61 °F (16 °C) y una mínima cercana a 45 °F (7 °C), con viento suave y sin lluvias pronosticadas para esa jornada.
En términos generales, el estado continúa bajo un invierno relativamente suave, con valores de enero que se mantienen entre los 48 °F (9 °C) y 71 °F (22 °C) en buena parte de la franja costera.
Noticias en vivo de California
