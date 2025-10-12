Consulado sobre ruedas en Nueva York: calendario para tramitar el pasaporte mexicano en octubre 2025

Realizar trámites como el pasaporte mexicano, la matrícula consular o la credencial de elector puede ser complicado para quienes viven en Estados Unidos, especialmente si no hay una oficina consular cercana. Con el objetivo de acercar estos servicios a la comunidad, el Consulado General de México en Nueva York anunció el regreso de su campaña “Consulado sobre ruedas” durante octubre de 2025, con nuevas sedes y horarios extendidos.

Fechas del consulado sobre ruedas en Nueva York en octubre 2025

A través de su sitio oficial y redes sociales, el Consulado de México —dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)— compartió el calendario oficial del programa “Consulado sobre ruedas”, que busca facilitar la realización de diversos trámites a los connacionales que viven en el estado de Nueva York y sus alrededores.

Durante octubre, las unidades móviles estarán presentes en cuatro zonas del estado por semana, con sedes nuevas que permitirán atender a más personas sin que tengan que trasladarse hasta la sede principal en Manhattan.

“Este mes tenemos el gusto de inaugurar nuevas sedes para estar más cerca de ti”, informó la dependencia mexicana. Las fechas y ubicaciones del Consulado sobre ruedas en Nueva York para octubre de 2025 son las siguientes:

Semana del 7 al 11 de octubre de 2025

White Plains: White Plains Public Library, 100 Martine Avenue, NY 10601. Horario: 09:00 a 13:30 h.

Harlem: Bilingual Head Start, East Harlem Council for Human Services, 440 E 116th St, New York, NY 10029. Martes a viernes de 09:00 a 13:30 h.

Newburgh (nueva sede): La Amistad Bakery, 74 Mill St, Newburgh, NY 12550. Martes a viernes de 09:00 a 13:30 h.

Semana del 14 al 18 de octubre de 2025

Bronx: MASA, 2770 Third Avenue, Bronx, NY 10455. Martes a viernes de 09:00 a 13:30 h.

Staten Island: La Colmena, 88 Canal Street, Staten Island, NY 10304. Horario: de 09:00 a 13:30 h.

Brooklyn (nueva sede): Office of Council Member Alexa Avilés, 4417 4th Avenue, Brooklyn, NY 11220. Horario: de 09:00 a 13:30 h.

Semana del 21 al 25 de octubre de 2025

Corona (nueva sede): Make the Road, 104-19 Roosevelt Avenue, Corona, NY 11368. Martes a viernes de 09:00 a 13:30 h.

Yonkers: Westhab Dayspring Community Center, 320 Walnut St, Yonkers, NY 10701. Horario: de 09:00 a 13:30 h.

Semana del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2025

White Plains: Alcance Latino, 346 S. Lexington Avenue, White Plains, NY 10606.Horario: de 09:00 a 13:30 h.

Bronx: Coalición Mexicana, 371 E 150th St, Bronx, NY 10455. Horario de 09:00 a 13:30 h.

Trámites disponibles en el consulado móvil

El Consulado sobre ruedas ofrece la posibilidad de realizar diversos trámites oficiales sin necesidad de acudir a la sede principal. Los servicios disponibles incluyen:

Expedición o renovación del pasaporte mexicano.

Emisión de la matrícula consular.

Tramitación de la credencial para votar (INE).

Registros de nacimiento de hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.

De acuerdo con la SRE, el programa busca facilitar el acceso a los servicios consulares, especialmente para quienes viven en zonas alejadas o con limitaciones de transporte.

¿Se necesita programar cita para el Consulado sobre ruedas?

El Consulado de México aclaró que no es necesario agendar cita para la mayoría de los trámites, como el pasaporte, la matrícula consular o la credencial del INE.

Sin embargo, sí se requiere cita previa para realizar registros de nacimiento, la cual puede gestionarse de dos formas:

Llamando al número gratuito MiConsulado +1 (424) 309-0009 , disponible las 24 horas.

, disponible las 24 horas. A través del portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en citas.sre.gob.mx.

La dependencia pidió a los mexicanos que verifiquen la oficina consular antes de agendar la cita, ya que las citas para el Consulado sobre ruedas no serán atendidas en la sede en Manhattan.

De igual manera, las solicitudes para el registro de nacimiento no se reciben por medio de correo electrónico, únicamente en el portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.