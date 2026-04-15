Bruce Blakeman, candidato republicano por la gobernación de Nueva York, apuntó contra la gobernadora Kathy Hochul por el incremento de los impuestos en el estado. El republicano la acusó de utilizar el dinero de los neoyorquinos como “su alcancía”.

El mensaje de Blakeman contra las medidas económicas de Hochul

El candidato presentó su postura contra la demócrata en su cuenta de X. Allí, expuso que bajo el mandato de Hochul, incrementó las tarifas de electricidad en el Empire State.

El candidato republicano aseguró que de ser elegido como gobernador de Nueva York, reduciría los impuestos X/@NassauExec

“Kathy Hochul usa tu dinero como su alcancía. Bajo su mandato, el presupuesto de Nueva York es el doble que el de Florida, ¡y con menos habitantes!", dijo Blakeman.

Luego agrega: “Subió los impuestos a la energía a los niveles más altos del país y cambió de opinión sobre el cobro por congestión vehicular al día siguiente de las elecciones, dejando a la clase media con la factura”.

Blakeman ataca a Hochul por los impuestos: el elegido de Trump critica los aumentos de la gobernadora en Nueva York

En su publicación de X compartió un video donde hizo alusión al incremento de impuestos en conmemoración al Día de la Declaración de Impuestos en EE.UU. “Las tasas de congestión van a establecerse en todas las comunidades, ya sea en Queens o Boulevard. Ellos necesitan dinero y no tienen conocimiento sobre recortar un presupuesto”, destacó.

Ataques de Bruce Blakeman contra Kathy Hochul

Esta no es la primera vez que Blakeman apunta contra Hochul. El pasado 10 de abril, compartió un video en su cuenta de X que reflejaba la preocupación de algunos neoyorquinos por el presupuesto de US$127 mil millones planteado por Mamdani para el año fiscal que comienza el 1° de julio.

Bruce Blakeman, candidato en Nueva York: “Cuando yo sea gobernador, arreglaré lo que Hochul y Mamdani dañaron”

A través de un video, señaló que dichas medidas económicas afectaban a la clase media y a las empresas privadas. Por tanto, prometió a sus seguidores la reducción de impuestos en caso de ser elegido como gobernador.

“Cuando sea gobernador, arreglaré lo que Hochul y Mamdani estropearon. Haré que Nueva York sea competitiva para las empresas y asequible para la clase media”, aseguró desde su cuenta de X.

Con esta dinámica, Blakeman realza su campaña basada en posicionar sus políticas aplicadas a Nassau y compararlas con la gestión de Hochul en Nueva York.

La nueva estrategia de Hochul que la asocia con Mamdani

Las últimas críticas de Blakeman contra Hochul se producen tras la propuesta de la demócrata de un nuevo impuesto a las residencias de lujo en la ciudad de Nueva York, valoradas en US$5 millones o más, según consignó el sitio web de la gobernación.

Con esta medida, la Gran Manzana podrá imponer un recargo anual a los residentes de alto poder adquisitivo que no vivan en esas residencias para que contribuyan en la financiación de servicios esenciales como la policía y los parques.

“Como gobernadora, entiendo la importancia de estabilizar las finanzas de la ciudad sin comprometer los servicios esenciales de los que dependen los neoyorquinos. Si usted puede permitirse una segunda residencia de US$5millones que permanece vacía la mayor parte del año, también puede contribuir como cualquier otro neoyorquino”.