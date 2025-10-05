LA NACION

Uno por uno: a qué países puedo viajar con pasaporte estadounidense

Por una prohibición del gobierno de EE.UU., existe una nación a la que los norteamericanos no pueden ingresar

El documento oficial es emitido por el Departamento de Estado de EE.UU.
Un pasaporte estadounidense es un documento oficial emitido por el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) que sirve como prueba de ciudadanía e identidad, principalmente para salidas internacionales. Estos son los países a los que se puede viajar con el documento, sin la necesidad de tramitar una visa.

Los países a los que se puede viajar con pasaporte estadounidense

Los estadounidenses con pasaportes pueden viajar a diversos países del mundo, cada uno con requisitos específicos. De acuerdo con Visa Index, los titulares de un documento de EE.UU. pueden entrar a:

1. Países con acceso sin visa

Estos son los países a los que se puede ingresar solo con el pasaporte estadounidense para estadías cortas, sin necesidad de trámites previos.

  • Albania
  • Alemania
  • Andorra
  • Antigua y Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Austria
  • Bahamas
  • Barbados
  • Bélgica
  • Belice
  • Bermudas
  • Bonaire, San Eustaquio y Saba
  • Bosnia y Herzegovina
  • Botsuana
  • Brunéi
  • Bulgaria
  • Canadá
  • Chile
  • Chipre
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Croacia
  • Curazao
  • Dinamarca
  • Dominica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Esuatini
  • Filipinas
  • Finlandia
  • Francia
  • Georgia
  • Grecia
  • Granada
  • Guatemala
  • Guyana
  • Haití
  • Honduras
  • Hong Kong
  • Hungría
  • Irlanda
  • Islandia
  • Islas Caimán
  • Islas Cook
  • Islas Feroe
  • Islas Malvinas
  • Islas Marshall
  • Islas Turcas y Caicos
  • Italia
  • Jamaica
  • Japón
  • Kazajistán
  • Kirguistán
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Lesoto
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Macao
  • Macedonia del Norte
  • Malasia
  • Malta
  • Marruecos
  • Mauricio
  • México
  • Micronesia
  • Moldavia
  • Mónaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Palaos
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Polonia
  • Portugal
  • Reino Unido
  • República Checa
  • Rumania
  • San Marino
  • San Martín
  • San Vicente y las Granadinas
  • Senegal
  • Serbia
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • Suecia
  • Suiza
  • Tailandia
  • Taiwán
  • Trinidad y Tobago
  • Túnez
  • Ucrania
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Ciudad del Vaticano

2. Países que otorgan visa a la llegada (Visa on Arrival)

Se puede viajar sin trámite previo, pero se debe obtener y pagar un visado al aterrizar en el aeropuerto del país de destino.

  • Bolivia
  • Egipto
  • Indonesia
  • Jordania
  • Laos
  • Malawi
  • Maldivas
  • Mozambique
  • Nepal
  • Qatar
  • Zambia
  • Zimbabue

3. Países que requieren autorización electrónica previa (e-Visa / eTA)

Requieren completar un formulario y pagar en línea antes de viajar. Es más sencillo que una visa tradicional, pero es un paso obligatorio.

  • Australia
  • Corea del Sur
  • Kenia
  • Nueva Zelanda
  • Pakistán
  • Sri Lanka
  • Surinam
  • Tayikistán
  • Turquía
  • Uganda
El sitio explica que la lista muestra todos los países exentos de visa para ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, advierten que es importante tener en cuenta que la duración de la estancia y los motivos de viaje en cada nación están sujetos a las regulaciones locales, por lo que se aconseja hacer una verificación con antelación.

Algunas naciones exigen a los ciudadanos de EE.UU. que tramiten una visa a la llegada y o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Los países que piden visa a los estadounidenses

Visa Index también muestra una lista de las naciones que piden una visa regular a los titulares de pasaportes de Estados Unidos; son 20 países:

  • Afganistán
  • Argelia
  • China
  • Congo
  • Corea del Norte
  • Cuba
  • Eritrea
  • Ghana
  • Irán
  • Liberia
  • Malí
  • Nauru
  • Níger
  • República Centroafricana
  • Rusia
  • Somalia
  • Sudán
  • Turkmenistán
  • Venezuela
  • Yemen
¿A qué país no se les permite ingresar a los titulares de pasaportes estadounidenses?

Una persona con pasaporte estadounidense no pueden ingresar a Corea del Norte.

El Departamento de Estado impuso una prohibición de viajes en septiembre de 2017 tras la muerte de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense de 22 años que estuvo preso en Corea del Norte y regresó a su país en estado vegetativo persistente, lo que lo llevó a fallecer poco después.

El sitio oficial de la agencia indica: “Los pasaportes estadounidenses no son válidos para viajar a Corea del Norte ni a través de ella, a menos que contengan una validación especial”. El tipo de documento excepcional se conceden solo en circunstancias muy limitadas.

