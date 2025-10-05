Uno por uno: a qué países puedo viajar con pasaporte estadounidense

Un pasaporte estadounidense es un documento oficial emitido por el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) que sirve como prueba de ciudadanía e identidad, principalmente para salidas internacionales. Estos son los países a los que se puede viajar con el documento, sin la necesidad de tramitar una visa.

El pasaporte de Estados Unidos es emitido por el Departamento de Estado Shutterstock

Los países a los que se puede viajar con pasaporte estadounidense

Los estadounidenses con pasaportes pueden viajar a diversos países del mundo, cada uno con requisitos específicos. De acuerdo con Visa Index, los titulares de un documento de EE.UU. pueden entrar a:

1. Países con acceso sin visa

Estos son los países a los que se puede ingresar solo con el pasaporte estadounidense para estadías cortas, sin necesidad de trámites previos.

Albania

Alemania

Andorra

Antigua y Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Austria

Bahamas

Barbados

Bélgica

Belice

Bermudas

Bonaire, San Eustaquio y Saba

Bosnia y Herzegovina

Botsuana

Brunéi

Bulgaria

Canadá

Chile

Chipre

Colombia

Costa Rica

Croacia

Curazao

Dinamarca

Dominica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Esuatini

Filipinas

Finlandia

Francia

Georgia

Grecia

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Hong Kong

Hungría

Irlanda

Islandia

Islas Caimán

Islas Cook

Islas Feroe

Islas Malvinas

Islas Marshall

Islas Turcas y Caicos

Italia

Jamaica

Japón

Kazajistán

Kirguistán

Kiribati

Kosovo

Lesoto

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macao

Macedonia del Norte

Malasia

Malta

Marruecos

Mauricio

México

Micronesia

Moldavia

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Montserrat

Nicaragua

Noruega

Países Bajos

Palaos

Panamá

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumania

San Marino

San Martín

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Serbia

Singapur

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Tailandia

Taiwán

Trinidad y Tobago

Túnez

Ucrania

Uruguay

Vanuatu

Ciudad del Vaticano

2. Países que otorgan visa a la llegada (Visa on Arrival)

Se puede viajar sin trámite previo, pero se debe obtener y pagar un visado al aterrizar en el aeropuerto del país de destino.

Bolivia

Egipto

Indonesia

Jordania

Laos

Malawi

Maldivas

Mozambique

Nepal

Qatar

Zambia

Zimbabue

3. Países que requieren autorización electrónica previa (e-Visa / eTA)

Requieren completar un formulario y pagar en línea antes de viajar. Es más sencillo que una visa tradicional, pero es un paso obligatorio.

Australia

Corea del Sur

Kenia

Nueva Zelanda

Pakistán

Sri Lanka

Surinam

Tayikistán

Turquía

Uganda

Los ciudadanos estadounidenses que portan un documento oficial pueden viajar sin visa a más de cien naciones Pexels/Spencer Davis

El sitio explica que la lista muestra todos los países exentos de visa para ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, advierten que es importante tener en cuenta que la duración de la estancia y los motivos de viaje en cada nación están sujetos a las regulaciones locales, por lo que se aconseja hacer una verificación con antelación.

Algunas naciones exigen a los ciudadanos de EE.UU. que tramiten una visa a la llegada y o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Los países que piden visa a los estadounidenses

Visa Index también muestra una lista de las naciones que piden una visa regular a los titulares de pasaportes de Estados Unidos; son 20 países:

Afganistán

Argelia

China

Congo

Corea del Norte

Cuba

Eritrea

Ghana

Irán

Liberia

Malí

Nauru

Níger

República Centroafricana

Rusia

Somalia

Sudán

Turkmenistán

Venezuela

Yemen

Son pocos los países que le exigen una visa a los estadounidenses Freepik

¿A qué país no se les permite ingresar a los titulares de pasaportes estadounidenses?

Una persona con pasaporte estadounidense no pueden ingresar a Corea del Norte.

El Departamento de Estado impuso una prohibición de viajes en septiembre de 2017 tras la muerte de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense de 22 años que estuvo preso en Corea del Norte y regresó a su país en estado vegetativo persistente, lo que lo llevó a fallecer poco después.

El sitio oficial de la agencia indica: “Los pasaportes estadounidenses no son válidos para viajar a Corea del Norte ni a través de ella, a menos que contengan una validación especial”. El tipo de documento excepcional se conceden solo en circunstancias muy limitadas.