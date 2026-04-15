Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Vamos a cobrarles impuestos a los ultrarricos y a la elite global”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, salió a respaldar en público la intención de la gobernadora del estado Kathy Hochul de cobrar un impuesto adicional a los propietarios ultrarricos que viven principalmente fuera de la ciudad.

El respaldo de Mamdani a Hochul por los impuestos a los ultrarricos

En su cuenta de X, Mamdani afirmó de manera directa: “Vamos a cobrarles impuestos a los ultrarricos y a la elite global”. La iniciativa de Hochul lo beneficiaría de modo directo, ya que busca reducir la brecha financiera que enfrenta la administración municipal, la cual proyecta un déficit cercano a los 5.400 millones de dólares para el próximo periodo fiscal.

La gobernadora Kathy Hochul vinculó la contribución adicional que busca crear con la responsabilidad cívica que, según su visión, deben asumir los propietarios de bienes suntuosos.

Mamdani se suma a una publicación de Hochul en la que defiende la idea del impuesto a los ultrarricos

Cómo funcionaría el nuevo impuesto a los ricos en Nueva York

La propuesta central de Hochul consiste en implementar un recargo anual sobre aquellos hogares que superen un valor de cinco millones de dólares y que funcionen como segundas viviendas para personas que no residen habitualmente en la ciudad.

La gobernadora dijo, según The New York Times: “Si una persona puede costear una segunda vivienda multimillonaria en Nueva York, puede sumarse a sus residentes en el apoyo a la ciudad más grande del mundo”.

La administración de Mamdani espera captar 500 millones de dólares anuales a través de este esquema. Hochul añadió en una declaración escrita: “Nueva York es la mejor ciudad del mundo y quienes la consideran su hogar no deben cargar solos con el peso económico”.

El posteo de Hochul en X sobre el impuesto a los ultrarricos que tienen una segunda vivienda en Nueva York

Un largo debate en el estado de Nueva York

El debate sobre la imposición de tasas a grandes propietarios posee antecedentes claros en el historial legislativo de Albany. Según The New York Times, desde hace años, los funcionarios estatales exploran diversas fórmulas para gravar las llamadas pied-à-terre, que son residencias secundarias habitadas de forma esporádica.

El presente contexto financiero de la ciudad de Nueva York empuja a los demócratas Hochul y Mamdani a retomar la discusión. La administración actual sostiene que la presión impositiva sobre quienes poseen viviendas vacías durante gran parte del año resulta una medida justa en términos distributivos.

Hochul y Mamdani se unieron para enfrentar el déficit fiscal en la ciudad de Nueva York X/@GovKathyHochul

Según Hochul, la equidad fiscal implica que quienes acceden a bienes de lujo contribuyan al presupuesto común, tal como ocurre con el resto de los habitantes. Mientras el equipo de la gobernadora trabaja en los detalles técnicos y el costo preciso del recargo, diversos sectores aguardan la definición de la propuesta formal que llegará al Capitolio.

El impuesto se incluiría en el presupuesto del estado, que debía cerrarse el pasado 1° de abril, pero que continúa en discusión. La idea es que el recargo inmobiliario esté atado a una escala móvil, en la que las propiedades de mayor valor pagarían una tasa más alta.