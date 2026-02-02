Cuántas pulgadas de nieve cayeron en Nueva York el último fin de semana y qué se espera con el avance del frío

El último fin de semana dejó señales claras de que el invierno sigue firme en el estado de Nueva York, con nevadas medidas en distintas localidades y un escenario meteorológico que anticipa más frío intenso en los próximos días. Aunque la Gran Manzana no fue la más afectada en términos de acumulación, los reportes oficiales mostraron un panorama regional marcado por eventos de nieve ligera a moderada y por la llegada de masas de aire ártico que condicionarán el pulso térmico de la semana.

Cuánta nieve cayó en Nueva York y cómo se repartió el evento

Durante el sábado 31 de enero y el domingo 1° de febrero, los informes de nieve compilados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) reflejaron un mosaico de acumulaciones disparejas en el estado, con valores que oscilaron desde apenas 0,1 pulgadas (0,25 centímetros) hasta picos de 11 pulgadas (27,94 centímetros). La distribución no fue homogénea y respondió tanto a efectos locales como a la circulación de aire frío que dominó la región.

La localidad de Webster, ubicada al norte del estado, reportó el pico máximo del evento con 11 pulgadas de nieve medidas SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el extremo superior de la escala se ubicó la localidad de Webster, donde se midieron 11 pulgadas (27,94 centímetros) en el sector ubicado una milla al oeste (1,60 km), mientras que en el propio lugar se reportaron nueve pulgadas (22,86 centímetros). Estos valores, informados durante la mañana del sábado 31 de enero, marcaron el máximo del evento.

Más al sur y al oeste, cerca de Rochester, se observaron acumulaciones más acotadas, del orden de cuatro pulgadas (10,16 centímetros) en sectores como dos millas (3,20 km) al noroeste de la ciudad y en Hilton.

A medida que se avanza en la lista de reportes, aparecen numerosos registros entre una y tres pulgadas (2,54 a 7,62 centímetros), en localidades como Lockport, Palermo, Minetto, Amherst, Medina y Hamburg, entre otras. Incluso dentro de una misma zona, la variabilidad fue notoria, con diferencias de décimas de pulgada según el punto de medición y el momento del reporte.

En el extremo inferior del listado, algunos observadores informaron apenas 0,1 pulgadas (0,25 centímetros) en sitios como Waterport o Falconer, lo que da cuenta de un evento más bien irregular y de baja intensidad en esos sectores.

En las cercanías de Rochester y Hilton, las acumulaciones fueron más moderadas Yuki Iwamura - AP

Pronóstico del tiempo en Nueva York: frío intenso y posibles nevadas

La oficina del NWS en Nueva York anticipó que el tiempo se mantendrá “mayormente seco y frío hasta el jueves”, sin cambios significativos en el corto plazo. En su discusión de área, el organismo explicó que las temperaturas seguirán por debajo del punto de congelación, con la posibilidad de algunas ráfagas de nieve ligera o chubascos aislados durante la noche del martes, producto del pasaje de una vaguada en niveles altos. En ese escenario, el peor resultado esperado sería apenas una capa superficial.

El foco principal se traslada al viernes, cuando un frente ártico asociado a un sistema de baja presión descenderá desde Canadá. Antes del pasaje del frente, el flujo del suroeste sobre una masa de aire ya fría podría generar nieve, en general de carácter liviano. Luego, el ingreso de aire mucho más frío abrirá la puerta a temperaturas gélidas durante el fin de semana, con sensaciones térmicas bajo cero en toda el área. Además, se mencionan vientos en niveles bajos capaces de producir ráfagas cercanas a criterios de aviso, reforzando la percepción de frío intenso.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones mayormente secas y frías para la Gran Manzana hasta el jueves SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Nieve por efecto lago y frío extremo: el pronóstico del NWS en Buffalo

La oficina de Buffalo, por su parte, subrayó el regreso del efecto lago entre el martes y el jueves, con bandas de nieve que podrían dejar “algunos centímetros” adicionales en sectores al sur del lago Ontario. Sin embargo, el evento más relevante se espera para el viernes y la madrugada del sábado, cuando un sistema tipo clipper avance con nieve generalizada.

Aunque se prevé que las acumulaciones sean de apenas “unas pocas pulgadas” en varios valles, el escenario se volverá más adverso detrás del sistema, con vientos que podrían superar las 30 millas por hora (48 km/h). Estas ráfagas favorecerán la voladura de nieve y la reducción de visibilidad, a la vez que impulsarán una nueva caída marcada de las temperaturas.