El récord de 65 años que rompió la ola frío que azota a Nueva York, con al menos 16 muertos

La ciudad de Nueva York continúa azotada por temperaturas gélidas y ya contabiliza al menos 16 muertes en el contexto de la ola de frío, que recién se aliviaría el sábado próximo. Durante 15 días consecutivos, las temperaturas en la Gran Manzana han caído por debajo del punto de congelación o se han mantenido en ese nivel, algo inédito en 65 años, cuando se alcanzaron los 16 días en 1961.

Nueva York: al menos 16 muertos por el frío

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, señaló que hasta la mañana de este lunes “16 conciudadanos neoyorquinos han fallecido a la intemperie durante este severo tramo de frío”. El demócrata puntualizó que, según informes preliminares, 13 de los casos estarían vinculados a la hipotermia, mientras que tres podrían tener relación con sobredosis.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. durante una conferencia de prensa Yuki Iwamura� - AP�

“Esperamos los resultados finales de la oficina del forense e informaremos a los neoyorquinos a medida que sepamos más. Cada una de estas vidas perdidas es una tragedia. Mi corazón está con las familias de quienes lloran a sus seres queridos”, dijo el alcalde a los medios.

Buscan ampliar los refugios de Nueva York

En el 11º día consecutivo de temperaturas bajo cero, Mamdani reiteró algunas medidas de la ciudad para contrarrestar los efectos: ampliación de la capacidad de los refugios, eliminación de reglas de acceso a esos espacios y cooperación entre agencias locales. “Hasta esta mañana, hemos realizado más de 930 colocaciones en hogares de paso”, aclaró

“Continuamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llevar a cada neoyorquino a un refugio donde estarán abrigados”, agregó Mamdani.

Un hombre retira una bicicleta de una estación de uso compartido en Midtown Manhattan durante una nevada KENA BETANCUR� - AFP�

¿Cuándo puede volver a nevar en NYC?

Luego de más de una semana de ola de frío en la ciudad de Nueva York y tras la tormenta invernal del fin de semana pasado, las nevadas podrían regresar al territorio. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una semana en la que persisten las temperaturas bajas.

Las Autoridades De La Ciudad Detallan Los Operativos Para Eliminar La Nieve Y El Hielo En Nueva York

En tanto, el organismo advirtió un 30% de probabilidad de nieve después de las 1 hs (hora local) del miércoles, mientras que para la jornada del viernes se espera un 40% de probabilidad de nevada.