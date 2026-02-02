Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 2 de febrero de 2026

Para este lunes 2 de febrero de 2026, California tendrá un día templado y estable, muy por encima del frío extremo que golpea al este del país. En el sur, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo entre nublado y luego mayormente soleado en el área de Los Ángeles, con una máxima cercana a 71 °F (22 °C) y mínima alrededor de 53/55 °F (12/13 °C), además de bancos de niebla densa en la mañana que pueden reducir la visibilidad en autopistas y zonas costeras.

En el norte de California, incluyendo San Francisco y la Bahía, el NWS anticipa un lunes mayormente soleado, con una temperatura máxima próxima a 64 °F (18 °C) y una mínima nocturna en torno a 48/52 °F (9/11 °C), sin lluvias en el pronóstico inmediato. La principal advertencia oficial sigue ligada a la costa: continúa vigente un aviso por riesgo de corrientes de resaca, olas rompientes de 14 a 19 pies y posibles inundaciones menores en zonas bajas cercanas a la línea de marea alta.

El NWS indica que localidades a lo largo del Delta y las zonas del extremo este de la Bahía serán las más propensas a experimentar niebla densa Godofredo A. Vásquez - AP