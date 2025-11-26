¿Corre peligro el desfile de Macy’s? Lo que dice el pronóstico sobre los fuertes vientos en Nueva York

El pronóstico climático lleva incertidumbre sobre el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York. Es que las ráfagas de viento previstas para la mañana de Thanksgiving podrían impedir el despegue de los globos gigantes, los emblemas del evento. Aunque los meteorólogos anticiparon una jornada soleada y fría, el principal interrogante se mantiene sobre la intensidad de las corrientes de aire y su posible impacto en los icónicos inflables que recorren Manhattan durante el evento.

¿Corre peligro el desfile de Macy’s? Qué dice el clima sobre los vientos para Acción de Gracias

Desde AccuWeather advirtieron que esta edición del desfile de Macy’s podría enfrentar condiciones complicadas para los tradicionales globos, un aspecto que históricamente generó preocupación en los organizadores.

El protocolo de seguridad del desfile es estricto: los globos gigantes quedan automáticamente en tierra si los vientos constantes superan las 23 millas por hora (37 km/h) o si las ráfagas sobrepasan las 34 millas por hora (55 km/h)

El pronóstico publicado por el meteorólogo Brian Lada señaló que la mañana de Thanksgiving en Nueva York avanzará con un panorama soleado, aunque acompañado por un aire más intenso de lo habitual. A pesar de la ausencia de lluvias y del cielo despejado, las ráfagas aparecerán como el elemento más desafiante.

Según la meteoróloga Alyssa Glenny, las ráfagas podrían ubicarse entre 20 y 30 millas por hora (32 km/h y 48 km/h). En tanto, advirtió que su evolución debe seguirse con atención porque podía cambiar el panorama en cuestión de minutos, lo que obligará a evaluar cada tramo del recorrido.

El protocolo para los globos es estricto: si los vientos constantes superan 23 millas por hora (37 km/h) o si las ráfagas sobrepasan 34 millas por hora (55 km/h), los inflables deben quedar automáticamente en tierra.

Paul Pastelok, experto en pronósticos estacionales de AccuWeather, señaló que las figuras “deberían poder elevarse, aunque quizás muy cerca del suelo”.

Los globos gigantes son un emblema del desfile de Macy's en Nueva York CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Antecedentes: ¿ya se suspendió un desfile de Macy’s por viento?

El peligro que representan las ráfagas para los globos no es una hipótesis nueva. La única suspensión completa ocurrió en 1971, cuando las condiciones hicieron imposible manejarlos.

En 1997, un golpe de viento de 43 millas por hora (69 km/h) provocó que el globo del Gato con Sombrero chocara contra un poste de luz y lesionara a dos personas.

El pronóstico del NWS en Nueva York para Thanksgiving: fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) publicó un análisis detallado que confirmó la preocupación por el viento durante los días cercanos a Thanksgiving.

Su informe técnico destacó que la región quedará ubicada entre una zona de baja presión muy intensa al norte y un área de alta presión firme al sur y al oeste, una combinación que creará un marcado gradiente de presión, ideal para la aparición de ráfagas significativas.

El peligro de las ráfagas fue demostrado en 1997, cuando un golpe de viento de 43 millas por hora (69 km/h) provocó que el globo del Gato con Sombrero chocara contra un poste de luz Julia Demaree Nikhinson� - AP�

Estos son los puntos más importantes de su pronóstico:

El organismo estimó la posibilidad de ráfagas cercanas a 30 a 35 millas por hora (48–56 km/h) durante el Día de Acción de Gracias.

durante el Día de Acción de Gracias. Para el viernes, la mezcla profunda en capas de la atmósfera podría llevar las ráfagas a 35–40 millas por hora (56–64 km/h), con picos aislados de 45 millas por hora (72 km/h).

con picos aislados de 45 millas por hora (72 km/h). Las temperaturas se mantendrán por debajo de lo habitual entre jueves y sábado, con máximas en los 40°F (4°C a 9°C) y sensaciones térmicas en los 30°F (–1°C a 1°C) debido al viento.

de lo habitual entre jueves y sábado, con máximas en los 40°F (4°C a 9°C) y sensaciones térmicas en los 30°F (–1°C a 1°C) debido al viento. El fin de semana lucirá mayormente seco, aunque un frente frío podría acercar lluvias hacia el domingo o comienzos de la semana siguiente.

El NWS destacó además que el viento se fortalecerá a lo largo del viernes, aunque la mayor atención de los organizadores permanece centrada en la franja matinal del jueves, cuando se pone en marcha el recorrido del desfile.

Qué se sabe de la edición 99 del desfile de Macy’s: horario, nuevos globos y más

Mientras meteorólogos y autoridades evalúan el comportamiento del viento, el público espera un espectáculo que, según NBC, difusora oficial del desfile, volverá a ser el programa de entretenimiento más visto de la televisión estadounidense. La 99° edición comenzará a las 8.30 hs (hora del este), con conducción de Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker.

Este año debutarán cuatro nuevos globos de personajes en la 99° edición, incluyendo figuras como Buzz Lightyear, PAC-MAN, la carreta de cebolla de Shrek y Mario

El despliegue incluirá más de 5000 voluntarios, 32 globos gigantes, 27 carrozas, 11 bandas y el cierre tradicional a cargo de Santa Claus. Entre las presentaciones musicales se esperan actuaciones de artistas consagrados e íconos de distintos géneros, junto con shows especiales de Broadway y la participación de las Radio City Rockettes, que celebran su centenario.

Este año debutarán cuatro nuevos globos de personajes: Buzz Lightyear, PAC-MAN, la carreta de cebolla de Shrek y Mario, además de incorporaciones medianas derivadas de producciones recientes como K-Pop Demon Hunters. También se sumarán nuevas carrozas temáticas: desde montañas invernales LEGO hasta estructuras inspiradas en Stranger Things.