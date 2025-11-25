Desfile de Macy’s 2025 por Thanksgiving: hora oficial, cómo verlo en vivo y transmisión en español

Uno de los eventos más esperados del año para los habitantes de Estados Unidos. El Desfile de Macy’s 2025, que se celebra en Manhattan, Nueva York, se llevará a cabo este 27 de noviembre para conmemorar el Día de Acción de Gracias y dar paso a la temporada navideña. Con música, carrozas y decoración icónica, los espectadores que no puedan acudir a la Gran Manzana tienen la posibilidad de ver la transmisión en vivo y en español.

A qué hora es y cómo ver en vivo y en español el desfile de Macy’s

La 99ª edición del Desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York comenzará a las 8.30 horas (hora del Este) del 27 de noviembre, pero los habitantes de EE.UU. que opten por ver la transmisión en vivo podrán hacerlo en ese horario a través de los canales promocionados.

El desfile contará con carrozas, globos y personajes icónicos que recorrerán cuatro kilómetros en Manhattan macys,.com

"El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s forma parte de las historias y tradiciones del país desde hace generaciones", expresó el productor ejecutivo del evento, Will Coss, en declaraciones remarcadas por NBC. Y añadió: “Las historias más maravillosas comienzan allí”.

El icónico evento que recorre las calles de Nueva York se transmitirá en vivo a través de:

NBC.

Peacock.

Universal Television.

Telemundo : en español y presentado por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

: y presentado por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. Today de NBC: retransmisión a las 14 hs (ET), con Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker.

Además, los dos primeros canales contarán con una previa del desfile desde las 20 hs (ET) del 26 de noviembre, para la “cuenta regresiva”.

Cómo será el desfile de Macy’s en el Thanksgiving este 2025

Coss puntualizó que la mañana del 27 de noviembre estará protagonizada por “globos gigantes con personajes, carrozas impresionantes y actuaciones espectaculares que crearán momentos inolvidables y recuerdos navideños imborrables” en todo EE.UU. El evento culminará a las 12 hs (hora local), según señaló el sitio web oficial.

El evento de Nueva York cuenta con personajes icónicos que recorren las calles en carrozas y globos Reuters

Esta tradición, que data de 1924, tiene la participación de empleados de la marca, sus familiares y amigos, y recorre cuatro kilómetros de la Gran Manzana hasta llegar a la tienda ubicada en Herald Square.

Según detalló el medio mencionado, los personajes que se incorporarán como nuevos en globos este 2025 son:

Buzz Lightyear de Pixar Animation Studios.

PAC-MAN de Bandai Namco Entertainment America Inc.

El carruaje de cebolla de Shrek de DreamWorks Animation y Universal Pictures.

Mario Bross de Nintendo.

El desfile de Macy's de 2024 contó con figuras de animación reconocidas Julia Demaree Nikhinson� - AP�

Cuáles serán las actuaciones en el desfile de Macy’s este 2025

El evento de este año contará con los protagonistas musicales del cantante de country Drew Baldridge, del músico italiano Matteo Bocelli, la cantautora oriunda de California Colbie Caillat, la bailarina Ciara y el neoyorquino Gavin DeGraw; entre otros.

Otros de los invitados estrella son los atletas Jack Wallace e Ilia Malinin, la actriz Meg Donnelly, la pianista Debbie Gibson, el cantante Christopher Jackson, la banda Kool & the Gang, la modelo Taylor Momsen, la canadiense Lauren Spencer Smith, la bailarina de ballet Tiler Peck, la cantante de pop soul Darlene Love, el rapero Busta Rhymes y el británico Calum Scott.