Cuándo inician las clases en Nueva York: el calendario escolar para 2025 y 2026

El ciclo escolar 2025-2026 está a punto de comenzar en Estados Unidos y la ciudad de Nueva York publicó su calendario para este año. ¿Qué día inician las clases y cómo estarán organizados los feriados y actividades esta temporada?

Cuándo empiezan las clases en Nueva York

El Departamento de Educación de la ciudad indicó que el nuevo ciclo escolar comenzará el jueves 4 de septiembre en los centros educativos de entidad pública, desde 3º kinder hasta 12º grado. Esa jornada, los estudiantes regresarán a las aulas tras el receso de verano.

Los estudiantes contarán con vacaciones de invierno y de primavera, así como días festivos Freepik

El año escolar en la ciudad de Nueva York finalizará el 26 de junio de 2026 y tendrá fechas especiales en las que se otorgarán días libres. Por ejemplo, los feriados nacionales, las vacaciones de invierno o actividades puntuales.

Algunos eventos ya pautados son:

Miércoles 17 de septiembre : se realizarán conferencias vespertinas de padres y maestros para escuelas primarias y centros preescolares, indicó la página oficial.

: se realizarán conferencias vespertinas de padres y maestros para escuelas primarias y centros preescolares, indicó la página oficial. Jueves 18 de septiembre : la misma actividad para escuelas intermedias y del distrito 75.

: la misma actividad para escuelas intermedias y del distrito 75. Martes 23 y miércoles 24 de septiembre : los colegios permanecerán cerrados por la celebración del Rosh Hashaná, el año nuevo judío.

: los colegios permanecerán cerrados por la celebración del Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Jueves 25 de septiembre : se harán conferencias vespertinas de padres y personal docente para escuelas primarias y secundarias, así como para de 6º a 12º grado.

: se harán conferencias vespertinas de padres y personal docente para escuelas primarias y secundarias, así como para de 6º a 12º grado. Jueves 2 de octubre : los centros estarán cerrados por el Yom Kippur o Día de la Expiación.

: los centros estarán cerrados por el Yom Kippur o Día de la Expiación. Martes 4 de noviembre : con motivo de la jornada electoral, los alumnos no asistirán a las escuelas.

: con motivo de la jornada electoral, los alumnos no asistirán a las escuelas. Martes 11 de noviembre : los centros escolares permanecerán cerrados por el Día de los Veteranos.

: los centros escolares permanecerán cerrados por el Día de los Veteranos. Jueves 27 y viernes 28 de noviembre : no habrá actividad educativa con motivo del Día de Acción de Gracias.

: no habrá actividad educativa con motivo del Día de Acción de Gracias. Jueves 4 de junio: los estudiantes no acudirán a los centros educativos por el Día de la Conferencia del Canciller para el desarrollo personal.

El ciclo escolar 2025-2026 terminará el 26 de junio Freepik

Qué días no habrá clases en Nueva York en el ciclo escolar 2025-2026

El calendario también estará marcado por el receso por Navidad y Año Nuevo, entre el 24 de diciembre de 2025 y el 2 de enero del año entrante, así como por las vacaciones de invierno, que se desarrollarán entre el 16 y el 20 de febrero de 2026. A su vez, las vacaciones de primavera tendrán lugar entre el 2 y el 10 de abril.

El segundo semestre dará inicio el 27 de enero próximo, luego de una jornada destinada al desarrollo profesional exclusivo para estudiantes de secundaria y preparatoria.

En tanto, los exámenes Regents están programados en dos períodos: el primero, entre el 20 y el 23 de enero; y el segundo, entre el 17 y el 26 de junio. En este marco, se contará con un día de excepción en el que no se operará, con motivo de la celebración del Juneteenth el 19 de junio.

También se celebrarán conferencias entre padres y maestros Freepik

Las autoridades educativas también detallaron que las condiciones climáticas u otras emergencias pueden desencadenar en el cierre temporal de las escuelas, pero indicaron una guía para los padres y madres. “Todos los estudiantes y familias deben planificar y participar en el aprendizaje remoto”, señalaron.