El mapa con la ola de frío ártico y cómo continúan las temperaturas en Nueva York y Chicago

Una nueva irrupción de aire polar avanzará sobre buena parte de Estados Unidos y dejará un escenario gélido desde el centro hasta el Atlántico Norte. La llegada de una seguidilla de sistemas rápidos, conocidos como Alberta clippers, promete extender las nevadas, profundizar el frío extremo y desencadenar ráfagas intensas que afectarán a millones de personas en Chicago y Nueva York.

Avanza una ola ártica sobre Estados Unidos

La agencia AccuWeather anticipó que una sucesión de tormentas veloces cruzará el centro y el noreste de EE.UU., lo que arrastrará ráfagas muy frías y nevadas capaces de complicar los traslados.

Las previsiones de AccuWeather indican que la acumulación de nieve más intensa se concentrará entre Wisconsin, Michigan y el sur de Ontario NWS

Según la meteoróloga Elizabeth Danco, estos sistemas avanzarán desde el suroeste de Canadá hacia los Grandes Lagos entre el martes y el miércoles, lo que delineará un corredor invernal que se extenderá desde Dakota del Norte hasta Nueva Inglaterra.

Las acumulaciones más intensas de nieve podrían repetirse entre Wisconsin, Michigan y el sur de Ontario, donde se prevén zonas aisladas con seis a 12 pulgadas (15,2-30,4 centímetros), con un máximo puntual de 15 pulgadas (38,1 centímetros).

Las ráfagas de viento podrían alcanzar 40 a 50 millas por hora (64-80 km/h) entre Montana, Wyoming, Wisconsin e Illinois.

En las elevaciones más altas de Montana y Wyoming, así como en una franja desde el este de Montana hasta Dakota del Sur, las ráfagas podrían alcanzar 70 millas por hora (112 km/h), con picos aislados de hasta 85 millas por hora (136 km/h).

El descenso térmico será categórico: hacia el viernes por la noche, los valores mínimos en el Medio oeste volverán a acercarse a 0°F (-17,7°C) o incluso por debajo.

AccuWeather anticipó que el flujo del chorro se inclinará más hacia el sur con el correr de la semana, lo que permitirá que los clippers se desplacen por latitudes más bajas y extiendan el riesgo de nieve acumulada hacia regiones que días atrás no estaban dentro del riesgo invernal.

Clima en Chicago: del alivio breve al retorno del frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Chicago describió un comienzo de semana marcado por un aire seco y frío que persistirá sobre el área metropolitana. Durante la madrugada del lunes, las localidades fuera del núcleo urbano registraron valores de un dígito en grados Fahrenheit (debajo del cero en centígrados), mientras que Chicago se mantuvo entre 19°F (-7,2°C) y 25°F (-3,8°C).

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) Chicago anticipa que el clipper más intenso de la serie, un sistema con una presión mínima inferior a 990 milibares, provocará cambios bruscos entre el martes por la noche y el miércoles NWS

A pesar de una breve mejora entre el martes y temprano el miércoles, el organismo adelantó que las condiciones invernales regresarán con fuerza. La llegada del clipper más intenso de la serie provocará cambios bruscos en pocas horas.

Panorama climático para Chicago, según el NWS:

Antes del ingreso del sistema, las temperaturas de la tarde del martes podrían ubicarse por encima del punto de congelación, después de varias jornadas gélidas.

Entre el martes por la noche y el miércoles, se prevén ráfagas que podrían superar las 40 millas por hora (64 km/h), según la trayectoria exacta del centro de baja presión.

La precipitación inicial será principalmente líquida en la mayor parte del área, con temperaturas nocturnas que podrían sostenerse entre 35°F (1,6°C) y 41°F (5°C) gracias al viento del sudoeste.

Con el avance del frente frío durante el miércoles, las lluvias se transformarían en nevadas dispersas, con la posibilidad de reducciones abruptas de visibilidad en zonas donde se formen bandas más intensas.

Desde el jueves hasta el domingo, se esperan entre dos y tres perturbaciones adicionales capaces de aportar nuevas nevadas en la región, aunque con trayectorias aún inciertas.

El aire ártico que se asentará en la zona durante el fin de semana podría llevar las mínimas a valores de un dígito o incluso inferiores a 0°F (-17,7°C), acompañado de sensaciones térmicas que podrían aproximarse a -20°F (-28,8°C).

Clima en la ciudad de Nueva York: del golpe de frío inicial al ascenso de temperaturas

En la costa este, el Servicio Meteorológico Nacional en Ciudad de Nueva York confirmó que ingresará una ráfaga de aire muy frío detrás del frente que atravesó la región en la madrugada del lunes. Las ráfagas del noroeste alcanzarán las 30 millas por hora (48 km/h), lo que intensificará la sensación de frío durante la mañana y la tarde.

Tras el paso del frente frío inicial, el NWS en Ciudad de Nueva York confirmó que las máximas del lunes no superarán los 29°F NWS

De acuerdo con el NWS, las máximas del lunes no superarán los 25°F (-3,8°C) y 29°F (-1,6°C), lo que configurará uno de los días más fríos de la temporada. La noche llevará los valores a un rango mucho más bajo, lo que marcará un contraste notorio con la semana anterior.

A partir del martes, la situación adoptará un matiz diferente. La aproximación de sucesivas perturbaciones hará que la temperatura suba de manera progresiva en la región metropolitana, con un miércoles mucho más templado antes del ingreso de un frente frío.

Estos son los puntos más importantes del anticipo climático del NWS para Nueva York: