Cuándo se deposita el beneficio SNAP en Nueva York en octubre de 2025

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) publicó las fechas de pago para octubre de 2025 en Nueva York a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Los cupones alimenticios se entregan durante las dos primeras semanas a todos los beneficiarios, según el número de caso.

Cuándo se realizan los pagos de SNAP en Nueva York en octubre

Las fechas de pago correspondientes al décimo mes del año ya están disponibles y se otorgan según el último dígito del número de caso. Esto aplica a todos los condados, excepto a los cinco distritos de la ciudad de Nueva York: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, destacó USDA.

Los pagos de SNAP se realizan de forma distinta dependiendo el estado (Pixabay/@reverent) (Pixabay/@reverent)

Para la mayoría de los estados, los pagos se entregan de la siguiente manera:

Si el número de caso termina en 0 o 1 : los beneficios estarán disponibles el día 1° del mes

: los beneficios estarán disponibles el día 1° del mes Si el número de caso termina en 2 : los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes

: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 3 del mes

los beneficios estarán disponibles el día 3 del mes Si el número de caso termina en 4 : los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes

: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes Si el número de caso termina en 5 : los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes

: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes Si el número de caso termina en 6 : los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes

: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes Si el número de caso termina en 7 : los beneficios estarán disponibles el día 7 del mes

: los beneficios estarán disponibles el día 7 del mes Si el número de caso termina en 8 : los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes

: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes

Con SNAP solo puedes comprar alimentos básicos , por eso se brinda a personas en situaciones vulnerables (SNAP/Archivo) Freepik

En el caso del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, la publicación de beneficios se distribuye en 13 días diferentes, que no incluyen domingos ni feriados, durante las dos primeras semanas de cada mes, según el Departamento de Servicios Sociales del estado (DSS, por sus siglas en inglés).

El calendario queda de la siguiente forma:

Si el número de caso termina en 0: los beneficios estarán disponibles el día 1° del mes

Si el número de caso termina en 1: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes

Si el número de caso termina en 2: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes

Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes

Si el número de caso termina en 4: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes

Si el número de caso termina en 5: los beneficios estarán disponibles el día 7 del mes

Si el número de caso termina en 6: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes

Si el número de caso termina en 7: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes

Si el número de caso termina en 8: los beneficios estarán disponibles el día 10 del mes

Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 11 del mes

El beneficio se entrega durante las primeras dos semanas del mes en Nueva York (SNAP/Archivo) (Freepick)

Qué se puede comprar con SNAP

SNAP tiene reglas estrictas respecto al uso de sus beneficios. Los alimentos permitidos son específicos:

Panes y cereales

Frutas y verduras

Carnes, pescados y aves

Productos lácteos

Semillas y plantas que produzcan alimentos para consumo doméstico

Entre los productos que no se pueden comprar se encuentran:

Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco

Alimentos que se consuman dentro de la tienda

Comidas calientes

Artículos no alimentarios como alimentos para mascotas, jabones, productos de papel, artículos de limpieza, vitaminas y medicamentos

Cómo solicitar SNAP en Nueva York

Quienes deseen acceder al beneficio pueden presentar la solicitud en el sitio web de la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) o en la aplicación móvil Access HRA.

También pueden llamar al 718-557-1399 o acudir a cualquier Centro de Atención al Cliente de SNAP para entregar la solicitud en forma presencial.