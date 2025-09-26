Cuándo se deposita el beneficio SNAP en Nueva York en octubre de 2025
La distribución de los beneficios se realiza los primeros 11 días del mes, de acuerdo con el número de caso de los beneficiarios
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) publicó las fechas de pago para octubre de 2025 en Nueva York a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Los cupones alimenticios se entregan durante las dos primeras semanas a todos los beneficiarios, según el número de caso.
Cuándo se realizan los pagos de SNAP en Nueva York en octubre
Las fechas de pago correspondientes al décimo mes del año ya están disponibles y se otorgan según el último dígito del número de caso. Esto aplica a todos los condados, excepto a los cinco distritos de la ciudad de Nueva York: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, destacó USDA.
Para la mayoría de los estados, los pagos se entregan de la siguiente manera:
- Si el número de caso termina en 0 o 1: los beneficios estarán disponibles el día 1° del mes
- Si el número de caso termina en 2: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes
- Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 3 del mes
- Si el número de caso termina en 4: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes
- Si el número de caso termina en 5: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes
- Si el número de caso termina en 6: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes
- Si el número de caso termina en 7: los beneficios estarán disponibles el día 7 del mes
- Si el número de caso termina en 8: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes
- Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes
En el caso del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, la publicación de beneficios se distribuye en 13 días diferentes, que no incluyen domingos ni feriados, durante las dos primeras semanas de cada mes, según el Departamento de Servicios Sociales del estado (DSS, por sus siglas en inglés).
El calendario queda de la siguiente forma:
- Si el número de caso termina en 0: los beneficios estarán disponibles el día 1° del mes
- Si el número de caso termina en 1: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes
- Si el número de caso termina en 2: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes
- Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes
- Si el número de caso termina en 4: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes
- Si el número de caso termina en 5: los beneficios estarán disponibles el día 7 del mes
- Si el número de caso termina en 6: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes
- Si el número de caso termina en 7: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes
- Si el número de caso termina en 8: los beneficios estarán disponibles el día 10 del mes
- Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 11 del mes
Qué se puede comprar con SNAP
SNAP tiene reglas estrictas respecto al uso de sus beneficios. Los alimentos permitidos son específicos:
- Panes y cereales
- Frutas y verduras
- Carnes, pescados y aves
- Productos lácteos
- Semillas y plantas que produzcan alimentos para consumo doméstico
Entre los productos que no se pueden comprar se encuentran:
- Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco
- Alimentos que se consuman dentro de la tienda
- Comidas calientes
- Artículos no alimentarios como alimentos para mascotas, jabones, productos de papel, artículos de limpieza, vitaminas y medicamentos
Cómo solicitar SNAP en Nueva York
Quienes deseen acceder al beneficio pueden presentar la solicitud en el sitio web de la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) o en la aplicación móvil Access HRA.
También pueden llamar al 718-557-1399 o acudir a cualquier Centro de Atención al Cliente de SNAP para entregar la solicitud en forma presencial.
