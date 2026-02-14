El mapa de la ola de frío invernal y cómo avanza la tormenta sobre Nueva York este fin de semana

El noreste de Estados Unidos se prepara para un fin de semana marcado por aire frío persistente y varios sistemas débiles que dejarán nevadas intermitentes. Aunque no se trata de una gran tormenta, el avance de perturbaciones atmosféricas y el paso de una perturbación costera mantendrán la incertidumbre sobre la magnitud de los efectos en el estado de Nueva York.

¿Cuánta nieve puede caer en Nueva York y Long Island este fin de semana?

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York anticipó un panorama mayormente seco al comienzo del período, pero con cambios hacia la noche del viernes y el cierre del fin de semana. Un frente frío débil y una perturbación en altura cruzarán la región, seguidos por el desplazamiento de un sistema de baja presión al sur de la costa atlántica.

Se esperan acumulaciones menores de nieve en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana Angela Waiss/Associated Press

Viernes 13 de febrero por la noche: posibilidad de chaparrones dispersos de nieve o un breve período de nevada ligera.

posibilidad de chaparrones dispersos de nieve o un breve período de nevada ligera. Acumulación estimada: alrededor de 0,1 pulgadas (0,25 centímetros) en gran parte del área, con un escenario menos posible de hasta 0,75 pulgadas (1,9 centímetros).

alrededor de 0,1 pulgadas (0,25 centímetros) en gran parte del área, con un escenario menos posible de hasta 0,75 pulgadas (1,9 centímetros). Zonas con mayor probabilidad: sectores elevados del interior.

sectores elevados del interior. Domingo 15 de febrero: un sistema costero pasará al sur; podría producir nieve ligera, mezclada con lluvia en el área metropolitana y Long Island.

un sistema costero pasará al sur; podría producir nieve ligera, mezclada con lluvia en el área metropolitana y Long Island. Probabilidad de acumulación mayor: baja, con apenas 10 a 20% de chances de una a dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros).

Los meteorólogos explicaron que la baja presión permanecerá lejos de la región, por lo que la precipitación quedaría limitada al borde norte del sistema. Aun así, aclararon que “existe incertidumbre inherente en este rango temporal”, por lo que el seguimiento continuará.

Oeste y este del lago Ontario: el clima que se espera en Buffalo

En el norte y oeste del estado, el protagonismo lo tendrá un sistema tipo clipper que cruzará desde Canadá durante la noche del viernes hacia la madrugada del sábado. Este fenómeno, típico del invierno en los Grandes Lagos, generará nieve ligera pero más persistente en áreas cercanas al lago Ontario.

Probabilidad de nieve esperada en Buffalo durante el sábado NWS

Viernes 13 por la noche a sábado temprano: nevada ligera a moderada.

nevada ligera a moderada. Acumulaciones generales: una a tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros).

una a tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros). Zonas de mayor impacto (Tug Hill y Adirondacks occidentales): dos a cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros).

dos a cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros). Probabilidad de al menos dos pulgadas en áreas bajas: 15 a 30%.

15 a 30%. Sábado por la mañana: copos residuales al este y sudeste del lago Ontario.

copos residuales al este y sudeste del lago Ontario. Domingo 15 de febrero: inicio de una tendencia más templada.

El pronóstico del NWS en Buffalo destacó que el sistema se moverá rápido, lo que limitará la intensidad de la precipitación. Además, la radiación solar de febrero ayudará a reducir impactos en carreteras durante el día.

Clima en Albany y los Adirondacks: frío y posibles nevadas

En el este del estado, lo que incluye Albany y las montañas cercanas, el patrón será similar, pero con acumulaciones menores. La región quedará influenciada por el flujo del noroeste con perturbaciones rápidas.

Temperaturas estimadas para Albany y áreas cercanas NWS

Viernes 13 por la noche a sábado temprano: chaparrones de nieve dispersos.

chaparrones de nieve dispersos. Acumulación estimada: desde una capa de baja intensidad hasta 0,5 pulgadas (1,3 centímetros).

desde una capa de baja intensidad hasta 0,5 pulgadas (1,3 centímetros). Domingo 15 por la noche: baja posibilidad de nieve ligera si la tormenta costera se acerca.

baja posibilidad de nieve ligera si la tormenta costera se acerca. Probabilidad de impactos menores: 10 a 30%.

10 a 30%. Viento: ráfagas de 20 a 30 millas por hora (32 a 48 km/h).

ráfagas de 20 a 30 millas por hora (32 a 48 km/h). Temperaturas: cercanas a valores normales invernales.

Según el NWS local, la tormenta atlántica debería mantenerse demasiado al sur para generar efectos importantes, aunque algunos escenarios sugieren nieve leve si el sistema se desplaza ligeramente hacia el norte.