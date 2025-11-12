Cuánta nieve ha caído en Nueva York en las últimas horas y qué se espera en los próximos días
Las mayores acumulaciones se dieron en el centro del Estado del Imperio, en lugares que llegaron a superar las 11 pulgadas (28 centímetros)
- 5 minutos de lectura'
Las nevadas más intensas del inicio de noviembre se concentraron durante las últimas 24 horas en el centro del estado de Nueva York, con acumulaciones que en algunas localidades superaron las nueve pulgadas (25 centímetros). Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la nieve afectó con especial fuerza a zonas del norte y centro de la jurisdicción.
Las localidades de Nueva York más afectadas por la nieve en las últimas 24 horas
- El registro del NWS mostró que las mayores acumulaciones se produjeron en el norte del condado de Oswego, donde Central Square reportó 11,3 pulgadas (28,7 centímetros) de nieve. En Baldwinsville cayeron 8,5 pulgadas (21,6 centímetros) y en Fulton, 7,8 pulgadas (19,8 centímetros). +
- Otras comunidades como Lockport, en el oeste del estado, alcanzaron 7,5 pulgadas (19 centímetros), mientras que Kennedy registró 7,2 pulgadas (18,3 centímetros).
El fenómeno también se extendió hacia el centro del estado. En Clay, Brewerton, Euclid, Lysander y Utica, los acumulados rondaron las seis pulgadas (15 centímetros). En cambio, áreas más cercanas al sur, como Whitesboro, Perrysburg y East Concord, registraron entre 5,8 y 5,9 pulgadas (alrededor de 15 centímetros).
La nieve también llegó con menor intensidad a los condados de Onondaga, Oneida y Madison, donde Marcellus, Camillus y Clark Mills informaron entre 5 y 5,5 pulgadas (13 a 14 centímetros). En localidades como New Hartford, Adams o Memphis, las mediciones se situaron entre 4 y 4,1 pulgadas (10 a 10,5 centímetros).
En el extremo oriental del estado, el impacto fue mucho menor: New Lebanon y Galway apenas superaron las 1,8 pulgadas (4,5 centímetros), mientras que Pine Hill, en la región montañosa de Catskills, acumuló 1,5 pulgadas (3,8 centímetros). Los valores descendieron aún más en el norte de los montes Adirondacks y el valle del Hudson, donde las mediciones no llegaron a una pulgada.
Cómo está el clima en Nueva York y que se espera para las próximas horas
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles 12 de noviembre, la masa de aire frío continuará sobre la región, pero con una leve tendencia al ascenso de la temperatura. Durante la tarde, los termómetros alcanzarán entre 48°F y 52°F (8°C y 11°C) en las zonas costeras y del bajo Hudson, mientras que rondarán entre 46°F y 48°F (7°C y 8°C) en el interior del estado.
En el norte, el NWS de Búfalo advirtió que las bandas de efecto lago seguirán activas, especialmente al sureste del lago Ontario. Durante la mañana, las precipitaciones serán intermitentes y en forma de lluvia o nieve húmeda. Al caer la noche, el flujo de aire más seco reducirá la cobertura nubosa y las probabilidades de nuevos acumulados.
Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a valores entre 36°F y 40°F (2°C y 4°C) en el área metropolitana de Nueva York, y entre 28°F y 34°F (-2°C y 1°C) en el norte y el interior.
Pronóstico del tiempo para el jueves y viernes en Nueva York
El jueves ingresará otro frente débil que provocará un cambio de dirección del viento, que pasará a soplar desde el noroeste con ráfagas de hasta 35 millas por hora (56 km/h), principalmente en las zonas costeras. Los cielos se mantendrán mayormente nublados, aunque podrían abrirse algunos claros en horas de la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre 48°F y 50°F (9°C y 10°C).
De acuerdo con el informe del NWS de Albany, persistirán las condiciones frías y se prevén nuevas nevadas de baja intensidad sobre los sectores de los montes Adirondacks, el valle de Mohawk y el norte de Catskills. En estas regiones, las acumulaciones adicionales podrían rondar entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,5 centímetros), aunque sin riesgo de cortes de rutas o advertencias por tormentas invernales.
El viernes el panorama será similar: temperaturas máximas entre 46°F y 50°F (7°C y 10°C), vientos moderados y una sensación de frío constante. Por la noche, con cielos parcialmente despejados, los valores descenderán a 30°F (-1°C) en áreas costeras y 26°F (-3°C) en zonas rurales.
Clima para el fin de semana en Nueva York: regreso de la lluvia y nuevo descenso térmico
El NWS prevé que el sábado comience con tiempo seco y estable, bajo la influencia de un sistema de alta presión que se desplazará desde el valle del Mississippi hacia el Atlántico medio. Sin embargo, hacia la noche de ese día, llegará un nuevo frente que llevará humedad desde el suroeste y elevará temporalmente la temperatura.
El domingo, se anticipa un ascenso hasta los 58°F (14°C) en el litoral y 55°F (13°C) en el interior, aunque las lluvias dominarán gran parte del día. A partir del anochecer, el ingreso de aire frío desde Canadá provocará un marcado descenso térmico, con máximas del lunes previstas en 40°F (4°C) y posibles lluvias residuales que podrían transformarse en nieve en altitudes superiores a los 1500 pies (460 metros).
Otras noticias de Agenda EEUU
Especies invasoras. Los animales que causan un gran problema en los parques estatales de Texas y su plan de acción
Oficial. Ley del Uscis y permisos de trabajo: consecuencias de continuar en un empleo con el EAD vencido
La empresa de moda que arribó a Nueva York. Buenas noticias para Nueva York: la popular tienda que se instaló en Brooklyn y ya causa furor en la ciudad
- 1
Esgar Guarín: “La vasectomía es una herramienta de empoderamiento y corresponsabilidad”
- 2
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 3
Johnny Depp en la Argentina: su amor por el país, por qué sintió que el mundo estaba en su contra y a quién extraña
- 4
La prueba científica sobre el cometa 3I/ATLAS que confirmó el origen de su estructura