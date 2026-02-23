Cuánta nieve ha caído en Nueva York y Nueva Jersey estos días y qué puede pasar esta última semana de febrero

La tormenta invernal que azotó al área metropolitana de Nueva York y gran parte de Nueva Jersey en las últimas horas dejó acumulaciones de nieve en varios puntos y obligó a mantener alertas por ventisca y por inundaciones costeras. Mientras el temporal comienza a retirarse, los pronósticos oficiales anticipan que la última semana de febrero seguirá marcada por precipitaciones invernales, ascensos graduales de temperatura y posibles nuevos eventos de nieve.

Nueva York: ventisca, acumulaciones superiores a 20 pulgadas y más nieve en camino

De acuerdo con el pronóstico oficial de la oficina de Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la región continuaba bajo condiciones de ventisca durante la mañana del lunes, con bandas intensas de nieve que rotaban desde el océano hacia el interior.

NY: durante las bandas más intensas de la mañana del lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó tasas de caída de nieve de entre dos y tres pulgadas (cinco a ocho centímetros) por hora CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El informe detalló que en un lapso de cuatro horas se esperaban algunas de las tasas más fuertes, con acumulaciones de entre dos y tres pulgadas (cinco a ocho centímetros) por hora. En términos generales, gran parte del área ya recibió entre siete y 14 pulgadas (18 a 36 centímetros), con sectores del Lower Hudson Valley que mostraron cifras algo menores.

Sin embargo, el sistema todavía podía aportar entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) adicionales en varias zonas durante las siguientes 6 a 9 horas. En el condado de Orange, hacia el oeste, el acumulado extra podría rondar las cuatro pulgadas (diez centímetros).

El reporte de acumulaciones de nieve del NWS en las últimas 48 horas mostró la magnitud del evento en Nueva York. En Quogue se registraron 23,5 pulgadas (60 centímetros), una de las cifras más altas del relevamiento.

El aeropuerto de Islip alcanzó 22,5 pulgadas (57 centímetros). Otros puntos destacados incluyen Mount Sinai con 18,5 pulgadas (47 centímetros), Upton —donde se ubica la oficina local del NWS— con 18,3 pulgadas (46 centímetros) y Central Park con 15,1 pulgadas (38 centímetros).

Nueva Jersey: nevadas de hasta 22 pulgadas y ráfagas de 60 mph en la costa

En Nueva Jersey, la oficina de Mount Holly del NWS informó que la tormenta invernal mayor aún afectó la región en la mañana del lunes, con nevadas muy intensas y condiciones de ventisca especialmente en sectores costeros.

Hasta las 7 hs locales, se reportaron acumulaciones generalizadas de entre cuatro y 12 pulgadas (10 a 30 centímetros) al noroeste de la I-95, y entre 12 y 18 pulgadas (30 a 46 centímetros) en el área metropolitana de Filadelfia y hacia el sureste de Nueva Jersey y Delmarva.

La oficina de Mount Holly del NWS confirmó que el sudeste de Nueva Jersey y la región de Delmarva enfrentaron ráfagas de hasta 60 mph CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Las tasas de precipitación llegaron a situarse entre dos y cuatro pulgadas (5 a 10 centímetros) por hora en las bandas más intensas. Se esperan entre tres y seis pulgadas (8 a 15 centímetros) adicionales en partes del sur del estado, y entre una y tres pulgadas (3 a 8 centímetros) en otros sectores antes del mediodía.

El informe de nieve de las últimas 48 horas del NWS confirmó acumulaciones sobresalientes en Nueva Jersey:

En Freehold se reportaron 22,2 pulgadas (56 centímetros).

se reportaron 22,2 pulgadas (56 centímetros). En Perth Amboy se midieron 20 pulgadas (51 centímetros).

se midieron 20 pulgadas (51 centímetros). En Mount Holly se registraron 19,2 pulgadas (49 centímetros).

se registraron 19,2 pulgadas (49 centímetros). En Columbus se registraron unas 19 pulgadas (48 centímetros).

unas 19 pulgadas (48 centímetros). El aeropuerto de Newark (Newark Liberty International Airport) alcanzó 18,3 pulgadas (46 centímetros).

En Howell se registraron 18,2 pulgadas (46 centímetros).

Lo que puede pasar en la última semana de febrero en Nueva York y Nueva Jersey

Según la oficina de Nueva York del NWS, el sistema comenzará a debilitarse hacia la tarde y noche del lunes, aunque algunas bandas persistentes podrían mantenerse hasta primeras horas de la noche antes de disiparse.

Kathy Hochul mostró cómo quitar la nieve de las calles y veredas en Nueva York

El martes se prevén temperaturas máximas entre los altos 20°F y los bajos 30°F (−2 °C a 0°C), seguidas de una tendencia hacia valores más cercanos a lo normal el resto de la semana.

Esto favorecerá un derretimiento gradual de la nieve acumulada durante el día, aunque las temperaturas bajo cero por la noche propiciarán el recongelamiento.

Para el miércoles, el paso de un frente cálido asociado a un sistema débil podría llevar nieve ligera y lluvia, con acumulaciones menores a una pulgada (tres centímetros) en Long Island, alrededor de una pulgada (tres centímetros) en la ciudad de Nueva York y la costa de Connecticut.

Se espera un nuevo temporal invernal antes de que finalice febrero SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En Nueva Jersey, la oficina de Mount Holly del NWS anticipa un patrón inestable a mitad de semana. Para la noche del martes se espera la llegada de un sistema tipo clipper con precipitaciones mayormente en forma de nieve.

Posteriormente, un nuevo sistema para el jueves y la noche de ese día podría comenzar con una mezcla de lluvia y nieve. La incertidumbre sobre cantidades exactas es elevada, pero el escenario apunta a otro episodio invernal antes de que finalice febrero.