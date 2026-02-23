Cómo continúa el avance de la dura tormenta invernal que azota EE.UU. y genera alerta en Nueva York y Nueva Jersey

Un poderoso temporal invernal impactará este lunes amplias zonas de la Costa Este, mientras que intensas lluvias afectarán el noroeste del Pacífico y un marcado descenso térmico cambiará por completo el panorama en Florida. El comienzo de la semana estará atravesado por fenómenos extremos que condicionarán la movilidad, pondrán en alerta a millones de personas y dejarán acumulaciones significativas tanto de nieve como de agua.

Un nor’easter mayor azota la Costa Este de Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema de gran magnitud se intensificará rápidamente frente a las costas de Delaware y Nueva Jersey , al adoptar la clásica forma de “coma” en las imágenes satelitales.

, al adoptar la clásica forma de “coma” en las imágenes satelitales. Este nor’easter mayor continuará fortaleciéndose durante la jornada y generará condiciones severas desde la península de Delmarva hasta el sudeste de Nueva Inglaterra.

Un sistema de gran magnitud se intensifica frente a Delaware y Nueva Jersey NWS

El organismo anticipó tasas de nieve extremadamente elevadas, que alcanzarán entre dos y tres pulgadas (5-8 centímetros) por hora, acompañadas de ráfagas intensas de entre 40-70 millas por hora (64-113 km/h).

Estas condiciones persistirán durante el día y se expandirán hacia Nueva Inglaterra a medida que el sistema acelere su desplazamiento. Para mañana por la mañana, algunas zonas costeras podrían registrar acumulados totales de entre uno y dos pies de nieve, es decir, hasta 24 pulgadas (61 centímetros), antes de que el centro de baja presión se interne en las provincias marítimas de Canadá.

El parte oficial advirtió que las tasas tan elevadas de precipitación sólida y los vientos potencialmente dañinos volverán casi imposible la circulación en amplias áreas del noreste. La combinación de visibilidad muy reducida y acumulación rápida de nieve afectará corredores densamente transitados.

Riesgo de ventiscas y paralización del transporte

Según pronosticó AccuWeather, la tormenta evolucionará hasta convertirse en un “ciclón bomba” durante el lunes, proceso que implicará una caída de presión de al menos 24 milibares en 24 horas. Ese fortalecimiento explosivo incrementará tanto la intensidad del viento como la magnitud de las nevadas.

Cierres en la I-80 por nevadas en California

El meteorólogo Bernie Rayno explicó que el descenso de milibares potenciará todos sus efectos asociados. A lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde Filadelfia hasta Boston, podrían acumularse alrededor de un pie de nieve, mientras que sectores de Nueva Jersey, Long Island y partes del sudeste de Nueva Inglaterra proyectarán entre 18 y 24 pulgadas (46-61 centímetros), con máximos locales que podrían ser incluso superiores si el sistema alcanza todo su potencial.

Las ráfagas costeras soplarán con frecuencia entre 35 a 60 millas por hora (56-97 km/h), lo que generará ventiscas prolongadas. En varias áreas, la visibilidad descenderá de forma importante durante varias horas consecutivas, criterio que calificará el fenómeno como ventisca.

La naturaleza húmeda y pesada de la nieve dificultará las tareas de remoción y aumentará el riesgo de cortes de energía debido a la presión sobre árboles y tendidos eléctricos.

A lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde Filadelfia hasta Boston, se proyecta cerca de un pie de nieve, mientras que sectores de Nueva Jersey y Long Island podrían alcanzar hasta 24 pulgadas (61 cm) para el martes CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El impacto sobre el transporte aéreo será significativo. Ya se registraron miles de cancelaciones durante el fin de semana y se anticipó que muchas más operaciones quedarán suspendidas o sufrirán extensas demoras por tareas de deshielo y mantenimiento de pistas.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el oeste

Mientras el este enfrentará nieve y viento, el oeste continuará bajo la influencia de una serie de ríos atmosféricos. El NWS señaló que nuevas precipitaciones abundantes se extenderán desde el noroeste del Pacífico hacia el norte de California a lo largo de la jornada y hasta mediados de semana.

Debido a las lluvias persistentes de las últimas semanas, existirán posibilidades de inundaciones repentinas aisladas a dispersas, especialmente en sectores del centro-norte de California, incluida la Sierra Nevada.

A medida que el sistema avance hacia el interior, se prevé que las nevadas en áreas montañosas y las lluvias en cotas más bajas se desplacen hacia la Gran Cuenca, lo que contribuirá a mitigar parcialmente las condiciones de sequía en esa región.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, los termómetros caerán por debajo de los 32°F (0°C) en el norte de Orlando y el Panhandle de Florida NWS

Florida: del calor récord al riesgo de heladas e incendios

En el extremo sureste, Florida experimentará un cambio abrupto. Un frente frío pondrá fin a jornadas recientes con máximas en los 80°F (27°C), reemplazándolas por aire mucho más frío y seco. Según AccuWeather, detrás del frente ingresarán vientos del noroeste que intensificarán la sensación térmica y favorecerán un rápido descenso de temperatura.

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, los termómetros descenderán por debajo del punto de congelación en áreas ubicadas al norte de Orlando y hasta el Panhandle de Florida.

En los sectores más fríos, las temperaturas podrían ubicarse por debajo de 32°F (0°C), lo que obligará a proteger cultivos y plantas sensibles. Incluso se anticipó la posibilidad de heladas ligeras en zonas interiores del centro del estado.