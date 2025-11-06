El mapa con las ciudades de EE.UU. que serán impactadas por nueva ola de frío el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

Una nueva irrupción de aire ártico avanzará sobre gran parte de Estados Unidos este fin de semana, lo que provocará un marcado descenso de temperaturas, nevadas dispersas y sensaciones térmicas invernales desde las Llanuras hasta la costa del océano Atlántico.

Aire ártico y temperaturas bajo cero en Estados Unidos: la ola de frío llega desde el Ártico

De acuerdo con Mary Gilbert, meteoróloga de CNN, el frente frío permitirá que una masa de aire proveniente del Ártico se desplace desde el norte del continente hasta los estados del sur. “Será el primer verdadero sabor del invierno para millones”, explicó la especialista, quien detalló que las temperaturas descenderán entre 10°F y 15°F (5°C y 8°C) por debajo del promedio habitual en casi todo el territorio al este de las Montañas Rocosas para el domingo por la noche.

El sábado las mínimas comenzarán a sentirse como invernales en gran parte del territorio norteamericano User - NWS

El proceso comenzará el sábado en las regiones del norte, especialmente en las llanuras y el Medio oeste superior, donde las máximas caerán abruptamente. En Minneapolis, el viernes tendrá valores cercanos a los 46°F (8°C), pero el sábado difícilmente superarán los 38°F (3°C), con una mezcla de lluvia y nieve durante la jornada.

Para el domingo, el frío se intensificará: Chicago alcanzará apenas los 40°F (4°C), unos 10°F menos que de lo usual, mientras que en St. Louis se prevé un máximo de 45°F (7°C).

Ciudades que sentirán el cambio más drástico por la ola de frío

Los meteorólogos de Fox Weather advirtieron que el contraste térmico será notorio en los principales centros urbanos del norte y noreste de Estados Unidos. El aire frío, empujado por un área de baja presión proveniente de Canadá, provocará un desplome de hasta 20°F (11°C) entre el viernes y el lunes en las ciudades cercanas a los Grandes Lagos.

Cleveland (Ohio): pasará de una máxima de 60°F (16°C) el viernes a apenas 40°F (4°C) el lunes .

pasará de una máxima de 60°F (16°C) el viernes a . Buffalo (Nueva York): alcanzará los 25°F (-4°C) durante la mañana del lunes y apenas llegará a 38°F (3°C) por la tarde.

alcanzará los y apenas llegará a 38°F (3°C) por la tarde. Detroit (Michigan): experimentará nevadas leves entre el domingo y el lunes, con acumulaciones menores pero posibles complicaciones viales.

El contraste térmico será notorio en ciudades del norte; Cleveland, Ohio, pasará de una máxima de 60°F (16°C) el viernes a apenas 40°F (4°C) el lunes, mientras que Buffalo, Nueva York, alcanzará los 25°F (-4°C) durante la mañana del lunes Jeffrey T. Barnes - FR171450 AP

Incluso zonas más al sur notarán el impacto. En Atlanta, Georgia, el domingo se registrarán 70°F (21°C), pero el lunes las máximas caerán a 50°F (10°C) y las mínimas bordearán los 32°F (0°C) al amanecer del martes. En Nashville, Tennessee, la jornada del lunes tendrá un pico de apenas 45°F (7°C), casi 20°F por debajo del promedio estacional.

Nieve en el Medio oeste y los Apalaches

El descenso térmico llevará consigo las primeras nevadas generalizadas de la temporada, según reportó AccuWeather. El meteorólogo Paul Pastelok explicó que “las condiciones se parecerán más a mediados de diciembre o incluso a la Navidad en muchas zonas”. Una combinación de aire frío y humedad permitirá la formación de un cinturón de nieve que se extenderá desde el Medio oeste hasta los Apalaches y el noreste.

Para el domingo, el frío se intensificará en Chicago, donde las temperaturas máximas alcanzarán apenas los 40°F (4°C) Erin Hooley - AP

En el norte de Michigan, la ciudad de Marquette podría tener varias horas de nieve entre el sábado y el lunes, mientras que en Chicago se prevé una ligera acumulación entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

En los alrededores de los lagos Erie y Ontario, los expertos anticipan el inicio del llamado lake-effect snow (nieve por efecto lago), un fenómeno típico de la región cuando el aire frío atraviesa las aguas cálidas de los lagos.

Grand Rapids (Michigan) y Cleveland (Ohio) podrían registrar varios centímetros de nieve entre el domingo y el martes.

y podrían registrar entre el domingo y el martes. En Pennsylvania y Nueva York , las bandas de nieve intermitente podrían afectar la visibilidad y generar condiciones peligrosas en las autopistas interestatales 94 y 80/90.

y , las podrían afectar la visibilidad y generar condiciones peligrosas en las autopistas interestatales 94 y 80/90. En Vermont, New Hampshire y el interior de Maine, la nieve podría mezclarse con lluvia.

El frío se extenderá al sur y al este de Estados Unidos

El lunes 10 de noviembre será el día más gélido para decenas de millones de personas desde la primavera, con temperaturas bajo cero que alcanzarán incluso el norte de Texas y las zonas montañosas de los Apalaches. Los meteorólogos estimaron que el termómetro podría descender hasta los 32°F (0°C) o menos en estados como Kentucky, Virginia y Carolina del Norte.

El lunes 10 de noviembre será un día gélido para el sureste; en Tampa, Florida, las temperaturas descenderán notablemente, de 82°F (28°C) durante la semana a 55°F (13°C) el lunes Luis Santana - Tampa Bay Times

El aire helado también alcanzará el sudeste, según el Centro de Pronósticos de Fox Weather. En Jackson (Mississippi) se esperan temperaturas en torno a los 35°F (2°C) el lunes, mientras que en Tampa (Florida) el descenso será notable: de 82°F (28°C) esta semana a 55°F (13°C) el lunes.

Para el martes, el frío será más intenso en el interior del sureste, donde las mínimas llegarán a los 20°F (-6°C) en zonas del norte de Georgia, Carolina del Sur y Alabama.