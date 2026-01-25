Cuántas pulgadas de nieve cayeron en Nueva York hasta ahora por la fuerte tormenta invernal de este fin de semana

Más de 30 estados en Estados Unidos se enfrentan a una tormenta invernal severa que combina nevadas, hielo y frío extremo. Nueva York es uno de los más afectados, con acumulaciones de nieve que encienden las alarmas.

La acumulación de nieve entre los condados de Nueva York

De acuerdo con ABC7, las acumulaciones de nieve en el estado varían por localidad y siguen en aumento conforme avance la tormenta invernal.

Brooklyn es una de las zonas con mayores reportes dentro de la ciudad, con más de cuatro pulgadas en algunas zonas como Sheepshead.

es una de las zonas con mayores reportes dentro de la ciudad, en algunas zonas como Sheepshead. En Manhattan se reportan alrededor de tres pulgadas , con un registro específico de 2.5 pulgadas en Battery Park.

se reportan alrededor de , con un registro específico de 2.5 pulgadas en Battery Park. En Queens, los aeropuertos JFK y LaGuardia informan de 3.0 pulgadas cada uno.

Por el momento, se han acumulado tres pulgadas de nieve en Manhattan. Se prevén mayores nevadas Juan Simo

En Long Island, el condado de Suffolk reportó entre tres y cuatro pulgadas de nieve. En Islandia y Commack, se alcanzaron las 3,6 y 3 respectivamente.

La zona que refleja mayores pulgadas de nieve es al norte de Nueva York. Sobre todo Westchester, que reporta cuatro pulgadas o más en varias porciones como Woodlawn y White Plains.

En el condado de Rockland , también reporta cuatro pulgadas o más en zonas como Monsey (4,1 aproximadamente).

en zonas como (4,1 aproximadamente). El condado de Orange, por su parte, reportó 3,5 pulgadas en Monroe.

Último pronóstico del NWS con relación a las nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que para la ciudad de Nueva York, el área metropolitana, Long Island y la costa de Westchester, se prevé una acumulación de nieve entre ocho y 12 pulgadas.

Se esperan hasta 16 pulgadas de nieve acumulada en algunos condados del norte de Nueva York TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Durante la mañana y primeras horas de la tarde del domingo 25 de enero, se espera una nevada intensa con caída de hasta dos pulgadas por hora.

En zonas más al norte, como el valle del Hudson, las acumulaciones podrían ser mayores, con acumulaciones de 12 a 16 pulgadas.

Entre las 15 hs y las 19 hs del domingo, la nieve se transformará en aguanieve y lluvia helada, con una posible acumulación de hielo de hasta 0,1 pulgadas en la Gran Manzana y Long Island.

Visibilidad nula y temperaturas por debajo de los niveles de congelación

Además de la nieve, el NWS advierte condiciones de visibilidad casi nulas durante las nevadas, más ráfagas de viento que superen los 35 mph.

Por tanto, las autoridades recomiendan retrasar cualquier viaje no esencial, ya que las carreteras estarán cubiertas de nieve. En caso de hacerlo, se debe seguir una serie de recaudos:

Retirar la nieve del coche antes de conducir.

Conducir despacio.

Mantener distancia de seguridad al manejar.

Las temperaturas estarán entre los 10°F (-12,2°C) a 20°F (-6,6°C) durante este 25 de enero.

Se prevé que para la noche del domingo ocurra un descenso pronunciado, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas y riesgos de hipotermia.