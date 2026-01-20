Noticias de Nueva York en vivo: Mamdani respalda la huelga de las enfermeras y otros reportes de hoy, martes 20 de enero de 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se une en la mañana de este martes al reclamo de más de 15.000 enfermeras en la huelga por sus condiciones laborales, según indicó ABC 7. También estará el senador Bernie Sanders.

La semana anterior, el demócrata mostró su respaldo al colectivo, en la protesta que comenzó el 12 de enero. “NYC apoya a las enfermeras y exige buena fe en la negociación, por justicia y cuidado para todos”, expresó Mamdani. El personal de tres hospitales mantiene sus protestas para llegar a un acuerdo: del Mount Sinai, el Montefiore y el NewYork-Presbyterian.