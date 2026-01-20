Noticias de Nueva York en vivo: Mamdani respalda la huelga de las enfermeras y otros reportes de hoy, martes 20 de enero de 2026
Actualizaciones y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Zohran Mamdani vuelve a apoyar a las enfermeras de Nueva York en la huelga
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se une en la mañana de este martes al reclamo de más de 15.000 enfermeras en la huelga por sus condiciones laborales, según indicó ABC 7. También estará el senador Bernie Sanders.
La semana anterior, el demócrata mostró su respaldo al colectivo, en la protesta que comenzó el 12 de enero. “NYC apoya a las enfermeras y exige buena fe en la negociación, por justicia y cuidado para todos”, expresó Mamdani. El personal de tres hospitales mantiene sus protestas para llegar a un acuerdo: del Mount Sinai, el Montefiore y el NewYork-Presbyterian.
Vecinos de Nueva York denuncian falta de gas desde hace semanas
Alrededor de 100 vecinos de tres edificios del Upper West Side reclamaron cortes de gas recurrentes, accesos inconsistentes a los ascensores y reparaciones incompletas, según indicó CBS News. Las estructuras son administradas por A&E Real Estate, desde donde proporcionaron placas eléctricas para combatir el malestar.
Varios de los afectados lideraron el lunes una marcha, que involucró a los residentes de los edificios ubicados en 120 y 160 West 97th St. y 135 West 96th St. Muchos señalaron que permanecen sin gas desde antes de las vacaciones del año pasado.
Cómo estará el clima en Nueva York este martes 20 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este martes 20 de enero de 2026 un día muy frío pero despejado, con sol y aire seco. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional marca una máxima cercana a 22 °F (-5 °C), con sensación térmica entre 0–10 °F (-18 a -12 °C) por el viento del oeste.
Se espera cielo soleado, sin precipitaciones, y viento del oeste de alrededor de 19 mph (30 km/h), con ráfagas de hasta 28 mph (45 km/h), lo que acentuará el frío. No se anticipan complicaciones por nieve o lluvia.
Por la noche, la temperatura bajará a cerca de 15 °F (-9 °C), con sensación térmica entre 5–10 °F (-15 a -12 °C). Será un día para salir bien abrigado, especialmente si se pasa tiempo al aire libre.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
Seguí leyendo
No solo en Miami-Dade. Qué condados de Florida serán los más beneficiados por la baja en el precio de los seguros
Redadas migratorias. Documentos válidos en Florida y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto hoy en enero 2026
Transporte. Buenas noticias para Gavin Newsom: el tren de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas ya tiene fecha
- 1
Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual
- 2
Cheques sin fondos, hacienda en movimiento y un feedlot bajo sospecha: el allanamiento que recuperó ganado por $2000 millones
- 3
Identificaron a un quinto argentino detenido en Venezuela y advierten que tiene un deterioro psicosocial
- 4
¿Qué falló? Todos los detalles del mortal choque de trenes que tiene en duelo a España