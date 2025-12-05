El impacto del “frío más extremo de la Tierra” que apunta directo a Nueva York

Una masa de aire ártico avanzará hacia el noreste de Estados Unidos desde la noche del viernes 5 de diciembre y transformará por completo el panorama climático en la ciudad de Nueva York. Los meteorólogos anticiparon un descenso abrupto de las temperaturas, ráfagas heladas y chances de nieve.

El anticipo de un patrón climático más hostil en el noreste de EE.UU.: cómo afecta a Nueva York

El desplazamiento del vórtice polar hacia latitudes medias será el eje de un escenario que cambiará de forma drástica a partir de la noche del viernes. Desde USA Today se describió un contexto donde el aire polar descenderá en varias oleadas consecutivas.

Se espera que las ráfagas superarán las 30 millas por hora (48 km/h) al atardecer del viernes, lo que provocará que la sensación térmica se sitúe entre valores de un dígito Fahrenheit (debajo del cero en centígrados) Freepik

Judah Cohen, del Massachusetts Institute of Technology, explicó que la primera semana de diciembre funcionó apenas como un “aperitivo” antes del ingreso de un núcleo mucho más intenso alrededor de mediados del mes.

Con temperaturas que caerán de manera abrupta desde la noche del viernes, rachas de viento que superarán las 30 millas por hora (48 kilómetros por hora, chances de nieve y tres rondas consecutivas de aire ártico previstas para la primera mitad del mes, Nueva York ingresará en un período decisivo. El “frío más extremo de la Tierra”, tal como lo definió Judah Cohen, encontrará en la Gran Manzana un punto de impacto directo.

Nueva York ingresará en el corredor del aire glacial

La noche del viernes será el punto de partida de un cambio abrupto en el área metropolitana. NBC proyectó que las ráfagas superarán las 30 millas por hora (48 km/h) al atardecer, lo que provocará sensaciones térmicas que descenderán fuertemente. Aunque los vientos disminuirán en la madrugada del sábado, incluso una brisa leve mantendrá la sensación térmica baja.

El NWS anticipó la posibilidad de batir récords mínimos el viernes en áreas como Bridgeport, LaGuardia y el aeropuerto JFK, Bryant Park - Bryant Park

El viernes por la noche , el desplome térmico situará la sensación entre valores de un dígito Fahrenheit (debajo del cero en centígrados) y rangos apenas superiores.

, el desplome térmico situará la sensación entre valores de un dígito Fahrenheit (debajo del cero en centígrados) y rangos apenas superiores. El sábado , las temperaturas reales se ubicarán muy por debajo del promedio habitual de diciembre, que ronda los 48°F (8,8°C).

, las temperaturas reales se ubicarán muy por debajo del promedio habitual de diciembre, que ronda los 48°F (8,8°C). El fin de semana ofrecerá un alivio tenue: un ascenso modesto que, sin embargo, no alcanzará los registros típicos de la época.

Hacia el lunes y el martes, una segunda embestida ártica profundizará la secuencia. De acuerdo con NBC, durante la mañana del martes los valores reales, sin tener en cuenta el viento, se ubicarán entre 10°F y 20°F (entre -7°C y -12°C) para gran parte del área triestatal.

Por su parte, AccuWeather prevé que estas oleadas tendrán repercusiones directas en la demanda energética por la magnitud de las bajas temperaturas. Los especialistas de esa firma remarcaron que esta será apenas la primera de tres rondas consecutivas de aire polar que avanzarán desde la región de Hudson Bay hacia el sur.

Un escenario que romperá marcas de temperaturas y alterará rutinas en Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional con sede en Nueva York anticipó la posibilidad de batir récords mínimos el viernes por la noche en Bridgeport, LaGuardia y el aeropuerto John F. Kennedy. También se evaluó la expectativa de nuevos récords de temperaturas máximas frías en varios puntos de la región.

La secuencia de frío se profundizará hacia el lunes y martes con una segunda embestida ártica X/@bryantparknyc

AccuWeather agregó que el empuje inicial del jueves por la noche generó nevadas breves y bandas más compactas sobre Nueva York y Nueva Inglaterra, mientras que un manto más estable de nieve podría desarrollarse durante el fin de semana sobre los estados del Medio oeste antes de avanzar hacia el este.

La interacción entre el aire gélido y un sistema del sur determinará si la Gran Manzana enfrentará una combinación de nieve, hielo y lluvia a lo largo del viernes.

Aunque las proyecciones varían en función de la trayectoria del sistema, todas coinciden que los traslados podrían complicarse, con demoras en autopistas y aeropuertos, además de posibles retrasos escolares.