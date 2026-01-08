Atención conductores de Nueva York: podrían enfrentar sanciones por dejar sus autos cubiertos de nieve
Las autoridades amenazan con imponer cargos por delitos menores si las personas infringen la norma de conducción imprudente en la región
En plena temporada de invierno, las precipitaciones cubren las calles de varias ciudades de Nueva York y los conductores deben tener en cuenta las reglas para evitar problemas. Una regla de la Ley de Vehículos y Tráfico podría llevar a los residentes del estado a enfrentar sanciones por dejar sus autos cubiertos de nieve.
Los conductores de Nueva York que deberán pagar multas por sus autos cubiertos de nieve
En el vasto territorio de Nueva York, las precipitaciones se presentan en ocasiones en forma de nieve y cubren las calles y vehículos de un color blanquecino. La mayoría de los conductores no saben que esto podría llevarlos a enfrentar sanciones. La sección 1212 de la Ley de Vehículos y Tráfico de Nueva York establece los castigos.
De acuerdo con esta parte del código, las personas podrían enfrentar cargos por delitos menores si su automóvil no está completamente limpio debido a que esto representa peligros potenciales para otros viajeros. En concreto, la ley sanciona a quien maneja su vehículo de “forma imprudente”.
Según la sección, esto significa utilizar cualquier rodado de motor o motocicleta de una manera que interfiera irrazonablemente con el uso libre y adecuado de la vía pública o de cualquier estacionamiento o ponga en peligro irrazonablemente a los usuarios de la vía pública o de cualquier estacionamiento.
De este modo, los conductores en el Estado Imperial deberán asegurarse de limpiar sus vehículos de la nieve antes de salir a las carreteras. Es imprescindible que tengan el parabrisas despejado y los espejos limpios para poder manejar de forma segura y cumplir con la ley.
Cómo mantener el vehículo en condiciones en invierno en Nueva York
De acuerdo con el gobierno de Nueva York, los conductores deben preparar su vehículo para viajar en condiciones climáticas invernales. Para esto, las autoridades recomiendan:
- Hacer que un mecánico revise la batería, el limpiaparabrisas y líquido lavaparabrisas, el sistema de encendido, luces, calentador, frenos y dispositivo antihielo, entre otros.
- Instalar neumáticos de invierno en buen estado. Asegurarse de que tengan una banda de rodadura adecuada. Las ruedas radiales para todo tipo de clima suelen ser adecuadas para la mayoría de las condiciones invernales. El conductor también puede llevar un juego de cadenas en su vehículo para condiciones de nieve intensa.
- Tener a mano un raspador de parabrisas y una escoba pequeña para quitar el hielo y la nieve.
- Mantener al menos medio tanque de gasolina durante toda la temporada de invierno.
- Planificar con cuidado los viajes largos. Prestar atención a los informes de los medios locales o llamar a las fuerzas del orden para conocer las últimas condiciones de la carretera.
Consejos para los conductores en Nueva York bajo la nieve
El sitio web oficial de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) recomienda en primera instancia que, si no es necesario, las personas permanezcan en sus hogares durante la nieve. En caso de salir, aconsejan realizar lo siguiente:
- Conducir despacio: reducir siempre la velocidad para tener en cuenta la menor tracción al conducir sobre nieve o hielo.
- Acelerar y desacelerar lentamente: pisar el acelerador lentamente para recuperar la tracción y evitar derrapes. Nunca intentar arrancar con prisa, sino tomarse tiempo para reducir la marcha en un semáforo. En carreteras con hielo, se tarda más en reducir la velocidad.
- Aumentar la distancia de seguimiento: a cinco o seis segundos. Este mayor margen de seguridad proporcionará la distancia más larga necesaria si el conductor tiene que detenerse.
- Conocer los frenos: mantener el talón del pie en el suelo y usar la planta del pie para aplicar una presión firme y constante sobre el pedal del freno.
- No detenerse si puede evitarlo: hay una gran diferencia entre la inercia necesaria para empezar a moverse desde una parada total y la necesaria para avanzar. Si puede reducir la velocidad lo suficiente como para avanzar hasta que cambie el semáforo, es aconsejable.
- No acelerar en las subidas: aumentar demasiado la marcha en carreteras nevadas solo hará que las ruedas patinen. El consejo para los conductores es intentar ganar algo de inercia antes de llegar a la cuesta y dejar que los lleve hasta la cima. Al llegar a la cima, reducir la velocidad y descender lentamente.
- No dejar de subir una cuesta: no hay nada peor que intentar subir una cuesta en una carretera helada. La recomendación es conseguir algo de inercia en una carretera llana antes de subir.
